PSG istediğini aldı! Şampiyonlar Ligi şampiyonu, Liverpool ile oynayacağı çeyrek final maçı öncesinde büyük tartışmalara yol açan erteleme talebinin kabul edilmesiyle avantaj elde etti
Parisliler Avrupa kupalarında forma giyebilecek
LFP Yönetim Kurulu, 11 Nisan'da oynanması planlanan PSG'nin RC Lens ile yapacağı lig maçının ertelenmesi yönünde oybirliğiyle karar verdi. Bu karar, Luis Enrique'nin takımının 8 ve 14 Nisan tarihlerinde oynanacak Liverpool ile Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçlarına odaklanmak için tamamen boş bir haftaya sahip olmasını sağlıyor.
Kıtasal hakimiyet stratejisi
Bu karar, son Avrupa şampiyonu, Premier Lig devlerine karşı unvanını korumaya çalışırken geldi. Fransız yetkililer, takvimden yüksek tempolu bir lig maçını çıkararak, ülkenin en önemli kulübünün kıtanın en büyük sahnesine en iyi fiziksel durumda çıkmasını sağladı.
"Paris Saint-Germain ve RC Strasbourg'un talebi üzerine, kulüplerin UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi çeyrek finallerine en iyi şekilde hazırlanabilmeleri için, LFP Yönetim Kurulu, ilgili kulüplerin katılımı olmadan oybirliğiyle Ligue 1 McDonald’s'ın 29. haftasına ait RC Lens – Paris Saint-Germain ve Stade Brestois – RC Strasbourg maçlarını 13 Mayıs Çarşamba gününe ertelemeye karar verdi," dedi LFP yaptığı açıklamada.
"Bu kararlar, Fransa'nın UEFA katsayı sıralamasında beşinci sıradaki yerini korumasını sağlamak olan Yönetim Kurulu'nun güçlü stratejik hedefiyle uyumludur. Bu sıralama, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dört kontenjan hakkı vermektedir. Bu iki karara ek olarak, Paris Saint-Germain'in UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finallerine kalması durumunda, RC Lens-FC Nantes maçını (33. Hafta) 8 Mayıs Cuma gününe çekmek üzere RC Lens'e bir teklifte bulunuldu."
Lens için şampiyonluk yarışı açısından önemi
Bu karar, PSG’nin Avrupa hedefleri açısından bir zafer olsa da, Lens tarafından şiddetli bir tepkiyle karşılandı. Bu, sıradan bir orta sıralar maçı değil, Fransa’nın en üst sıradaki iki takımı arasında şampiyonluğu belirleyebilecek bir karşılaşmaydı. Lens şu anda liderin sadece bir puan gerisinde bulunuyor ve takım, maçın ilk belirlenen tarihinde şampiyonla güçlerini ölçmek için sabırsızlanıyordu.
Lens, resmi açıklamasında fikstür değişikliğiyle ilgili şikayetlerini dile getirerek şunları söyledi: "Bize göre endişe verici bir duygu hakim oluyor: Fransız liginin, belirli tarafların Avrupa hedeflerine uyum sağlamak için giderek sadece bir değişken haline geldiği duygusu. Bu, spor adaleti konusunda tuhaf bir anlayış; diğer büyük kıtasal turnuvalarda benzerini bulmak zor."
"Bu maçın tarihinin bugün değiştirilmesi, Racing Club de Lens'in 15 gün boyunca maç yapamaması ve ardından her üç günde bir maç oynaması anlamına gelir; bu program, ne sezon başında belirlenen programa ne de bu tür yeni bir kısıtlamayı sorunsuz bir şekilde kaldırabilecek bir kulübün kaynaklarına uygun değildir."
"Bu özel durumun ötesinde, gündeme gelen soru daha temeldir: yarışmanın kendisine duyulması gereken saygı. Lig, kendi sahasında, ne kadar meşru olursa olsun, bazen diğer hedeflerin gerisinde kalmış gibi göründüğünde, bunu sorgulamak meşrudur. Racing Club de Lens, adalet, kuralların netliği ve tüm paydaşlara saygı konusunda kararlılığını sürdürmektedir. Adil ve saygın bir Fransız futbolu için basit ilkeler."
Şimdi ne olacak?
Milli maç arası sonrasında PSG, Toulouse ile oynayacağı Ligue 1 maçıyla sahalara dönecek; ardından Liverpool ile Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçı oynayacak. Les Parisiens, rakiplerinden bir maç daha az oynamış olmalarına rağmen ligin zirvesinde yer almaya devam ediyor.