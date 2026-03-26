PSG istediğini aldı! Şampiyonlar Ligi şampiyonu, Liverpool ile oynayacağı çeyrek final maçı öncesinde büyük tartışmalara yol açan erteleme talebinin kabul edilmesiyle avantaj elde etti

Bu karar, PSG’nin Avrupa hedefleri açısından bir zafer olsa da, Lens tarafından şiddetli bir tepkiyle karşılandı. Bu, sıradan bir orta sıralar maçı değil, Fransa’nın en üst sıradaki iki takımı arasında şampiyonluğu belirleyebilecek bir karşılaşmaydı. Lens şu anda liderin sadece bir puan gerisinde bulunuyor ve takım, maçın ilk belirlenen tarihinde şampiyonla güçlerini ölçmek için sabırsızlanıyordu.

Lens, resmi açıklamasında fikstür değişikliğiyle ilgili şikayetlerini dile getirerek şunları söyledi: "Bize göre endişe verici bir duygu hakim oluyor: Fransız liginin, belirli tarafların Avrupa hedeflerine uyum sağlamak için giderek sadece bir değişken haline geldiği duygusu. Bu, spor adaleti konusunda tuhaf bir anlayış; diğer büyük kıtasal turnuvalarda benzerini bulmak zor."

"Bu maçın tarihinin bugün değiştirilmesi, Racing Club de Lens'in 15 gün boyunca maç yapamaması ve ardından her üç günde bir maç oynaması anlamına gelir; bu program, ne sezon başında belirlenen programa ne de bu tür yeni bir kısıtlamayı sorunsuz bir şekilde kaldırabilecek bir kulübün kaynaklarına uygun değildir."

"Bu özel durumun ötesinde, gündeme gelen soru daha temeldir: yarışmanın kendisine duyulması gereken saygı. Lig, kendi sahasında, ne kadar meşru olursa olsun, bazen diğer hedeflerin gerisinde kalmış gibi göründüğünde, bunu sorgulamak meşrudur. Racing Club de Lens, adalet, kuralların netliği ve tüm paydaşlara saygı konusunda kararlılığını sürdürmektedir. Adil ve saygın bir Fransız futbolu için basit ilkeler."