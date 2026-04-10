PSG, İspanyol teknik direktör Luis Enrique ile sözleşme uzatması konusunda son aşamaya geldi; Enrique, Avrupa’nın en yüksek maaşlı teknik direktörlerinden biri olmaya hazırlanıyor
2030 yılına kadar uzun vadeli taahhüt
Kulüp ile teknik direktör arasında aylar süren görüşmelerin ardından beklentiler yüksek. Luis Enrique’nin mevcut sözleşmesi daha önce 2027’ye kadar uzatılmış olsa da, RMC’nin son haberine göre PSG, teknik direktörü daha uzun süre kadrosunda tutmaya kararlı. Yeni anlaşma, eski Barcelona teknik direktörünü önümüzdeki dört yıl boyunca Ligue 1 şampiyonu ile bağlayacak ve onun geleceğini kulübün stratejik vizyonuyla uyumlu hale getirecek.
Başkan Nasser Al-Khelaifi liderliğindeki Paris yönetimi, mevcut sezonun bitiminden önce tüm detayları kesinleştirmek istiyor. Kulüp, teknik direktöre o kadar değer veriyor ki, ailesinin Fransa'da olabildiğince rahat etmesini sağlamak için Neuilly'de yeni bir ev bulması gibi kişisel konularda bile ona yardımcı oluyor.
Avrupa'nın yönetici elitleri arasında
Anlaşmanın mali şartları da aynı derecede önem arz ediyor. Önerilen sözleşme uzatması, Luis Enrique’yi Avrupa futbolunun en yüksek maaşlı üç teknik direktörü arasına sokacak önemli bir maaş artışını içeriyor.
Söz konusu rakamlar çok yüksek olsa da, teknik direktöre yakın kişiler, onun sadece mümkün olan en yüksek maaşı kovalamaktan ziyade projeye ve ailesinin refahına daha fazla odaklandığını vurguluyor. Hatta kulüpteki diğer üst düzey isimlerin maaşlarını bile sormadığı bildiriliyor.
Bu mali ödül, liderliğine duyulan büyük güvenin bir sonucu. 2025 yılının Şubat ayında PSG, takımın birkaç kilit ismini ödüllendirme kararı almıştı ve Luis Enrique bu dalganın merkezinde yer alıyordu.
Avrupa'daki başarıya rağmen yaşanan hayal kırıklığı
Sözleşme görüşmeleri sürerken, Luis Enrique saha kenarında her zamanki gibi mükemmeliyetçi tavrını sürdürüyor. Şampiyonlar Ligi çeyrek finali ilk maçında Liverpool’u 2-0’lık net bir skorla mağlup etmelerine rağmen, İspanyol teknik adam hiç de memnun değildi.
"Açıkçası bu çok yazık. Çok iyi oynadık, daha fazla golü hak ettik ve ikinci yarıda çok net işler yaptığımız için bunun yazık olduğunu düşünüyorum. Ancak bu Şampiyonlar Ligi ve ikinci maçın da olduğunu unutmamak lazım, ama mutluyuz," dedi Canal+'ya.
Ortak spor vizyonu
Sözleşmenin uzatılma zamanlaması, kulübün spor departmanının tepesinde tek bir cephe oluşturmak amacıyla planlandı. Luis Enrique’nin sözleşmesini 2030’a kadar uzatarak PSG, onun görev süresini futbol danışmanı Luis Campos’unkiyle aynı çizgiye getirecek. İkili, geçmişteki “bling-bling” döneminden uzaklaşarak daha disiplinli ve genç odaklı bir transfer stratejisi benimsemiş ve güçlü bir iş birliği kurmuş durumda.
Luis Enrique, Campos ve Al-Khelaifi arasındaki uyum, PSG'nin Avrupa'da zafer arayışını sürdürmesi için hayati bir unsur olarak görülüyor. Vitinha ve Achraf Hakimi gibi birçok önemli oyuncunun da uzun vadeli sözleşmelerle bağlandığı kulüp, gelişen kadrosunu önümüzdeki on yıla taşıyacak doğru yöneticiyi nihayet bulduğuna inanıyor.