PSG, İspanyol teknik direktör Luis Enrique ile sözleşme uzatması konusunda son aşamaya geldi; Enrique, Avrupa’nın en yüksek maaşlı teknik direktörlerinden biri olmaya hazırlanıyor

Kulüp ile teknik direktör arasında aylar süren görüşmelerin ardından beklentiler yüksek. Luis Enrique’nin mevcut sözleşmesi daha önce 2027’ye kadar uzatılmış olsa da, RMC’nin son haberine göre PSG, teknik direktörü daha uzun süre kadrosunda tutmaya kararlı. Yeni anlaşma, eski Barcelona teknik direktörünü önümüzdeki dört yıl boyunca Ligue 1 şampiyonu ile bağlayacak ve onun geleceğini kulübün stratejik vizyonuyla uyumlu hale getirecek.

Başkan Nasser Al-Khelaifi liderliğindeki Paris yönetimi, mevcut sezonun bitiminden önce tüm detayları kesinleştirmek istiyor. Kulüp, teknik direktöre o kadar değer veriyor ki, ailesinin Fransa'da olabildiğince rahat etmesini sağlamak için Neuilly'de yeni bir ev bulması gibi kişisel konularda bile ona yardımcı oluyor.



