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PSG, iddialı 70 bin kişilik Parc des Princes genişletme planının büyük bir hukuki engele takılmasıyla büyük bir stadyum kriziyle karşı karşıya
PSG'nin stadyum planları büyük bir engelle karşı karşıya
PSG'nin gelecekte Parc des Princes'te kalma ihtimali giderek artıyor. Kulüp, Paris Belediyesi satışa onay verirse, tarihi yuvasını satın alıp genişletmeyi ileriye dönük tercih edilen yol olarak görüyor. Ancak stadyumu 70 bin kişilik modern bir arenaya dönüştürme hedefinin, ilk başta beklenenden çok daha karmaşık olması bekleniyor. Gerekli inşaat çalışmalarının süresi ve kapsamı devasa olacak.
- AFP
İkonik çatıyı yıkmaya yönelik tartışmalı plan
Ünlü mimarlık firması Populous, Parc des Princes'in efsanevi çatısının yıkılmasını önerdi. Tribünlerin boyutunu önemli ölçüde artırmak ve 70 bin kapasite hedefine ulaşmak için bu dramatik adımın neredeyse kaçınılmaz olduğu düşünülüyor.
Bu öneri, stadyumu tasarlayan orijinal mimar Roger Taillibert'e yakın isimlerin sert tepkisine yol açtı. 2019'da hayatını kaybeden Taillibert, her zaman arenanın özgün haliyle korunmasını istemişti.
Miras mimarı Nicolas Buisson, Foot01'a göre, "Parc des Princes, mimarlık tarihinin bir parçası olan eşsiz bir yapı" dedi. "Kolonlara dokunmak, binanın görüntüsünü tamamen bozuyor. Proje üzerinde daha incelikli çalışabilir ve başka bir yol bulabiliriz."
Benzersiz çanak mimarisi, genişleme seçeneklerini sınırlıyor
Stadın kendine özgü çanak tasarımı, tarihsel olarak her türlü kapsamlı genişlemeyi son derece zorlaştırdı. Önceki fikirler, sahanın zemine doğru indirilmesine odaklanıyordu; bu da çatı hattını değiştirmeden tribünlerin daha yüksek yapılmasına imkân tanıyacaktı.
Ancak son dönemdeki mimari gelişmeler, tribünlerin tamamen yeniden inşa edilmesinin önünü açtı. Artık asıl zorluk, bu yeni imkânlarla stadın tarihi karakterinin korunması arasında denge kurmakta yatıyor.
Mimarların çatıda değişiklik yapması yasaklanırsa, azami kapasitenin yalnızca 60.000 koltukla sınırlı kalacağından endişe ediliyor. Bu kısıtlama, kulüp için büyük bir ikilem yaratıyor.
- AFP
Yasal tehditler stadyum projesini geciktirebilir
Kapasitenin 60.000 koltukla sınırlandırılması, Qatar Sports Investments için devasa mali yatırımı yapmaya değmeyebilir. Sahiplik grubu, tüm genişleme projesinin uygulanabilirliği konusunda zor bir kararla karşı karşıya.
Ayrıca olası bir hukuki mayın tarlasında da yol almak zorundalar. Hak sahibi sıfatıyla hareket eden Taillibert’in kızı, yeni mimari planların babasının özgün eserini çarpıtması halinde kulübü mahkemeye verebilir.
Herhangi bir hukuk mücadelesi, PSG için büyük bir zaman kaybına yol açacaktır. Kulüp, artık nihai mimari yönde karar kılmadan önce seçeneklerini dikkatle tartmak zorunda.
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