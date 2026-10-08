Ünlü mimarlık firması Populous, Parc des Princes'in efsanevi çatısının yıkılmasını önerdi. Tribünlerin boyutunu önemli ölçüde artırmak ve 70 bin kapasite hedefine ulaşmak için bu dramatik adımın neredeyse kaçınılmaz olduğu düşünülüyor.

Bu öneri, stadyumu tasarlayan orijinal mimar Roger Taillibert'e yakın isimlerin sert tepkisine yol açtı. 2019'da hayatını kaybeden Taillibert, her zaman arenanın özgün haliyle korunmasını istemişti.

Miras mimarı Nicolas Buisson, Foot01'a göre, "Parc des Princes, mimarlık tarihinin bir parçası olan eşsiz bir yapı" dedi. "Kolonlara dokunmak, binanın görüntüsünü tamamen bozuyor. Proje üzerinde daha incelikli çalışabilir ve başka bir yol bulabiliriz."