AFP
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PSG, Fildişi Sahili’ndeki muhteşem performansının ardından Achraf Hakimi’nin ideal yedeği olarak Desire Doue’nin kardeşini hedefliyor
Parisliler savunma hedefini belirledi
Foot01’in haberine göre, geçen yaz uygun bir savunma oyuncusu transferinde tamamen başarısız olan spor direktörü Luis Campos, uzman bir sağ bek arayışını yeniden başlattı. Kulüp daha önce geçici çözümlere başvurmuş ve Hakimi’nin nadiren yaşanan yokluklarında orta saha oyuncuları Warren Zaire-Emery ile Joao Neves’i bu pozisyonda görevlendirmişti. Ancak PSG, şimdi dikkatini 23 yaşındaki Strazburg savunma oyuncusu Guela’ya çevirdi. Guela, Haziran 2029’a kadar geçerli bir sözleşme imzaladıktan sonra Alsace’da olağanüstü bir lig sezonu geçirdi.
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Çok yönlülüğü kulüp yönetimini etkiliyor
Fussballdaten’inhaberlerine göre, Parc des Princes yönetimi, Fildişi Sahili milli takım oyuncusunun taktiksel profilinden son derece ikna olmuş durumda. Eski Rennes oyuncusu, Ligue 1’de referans bir savunma oyuncusu haline geldi ve 34 maçta 2 gol ve 7 asist kaydetti. Geleneksel bir bek olarak görev yapabilme, merkez savunmaya geçebilme ya da orta sahaya çekilebilme konusundaki eşsiz yeteneği, teknik direktör Luis Enrique’nin esnek taktiksel talepleriyle mükemmel bir uyum içinde.
Uluslararası başarılar hisse senetlerini yükseltir
Guela’nın giderek artan ünü, 2026 Dünya Kupası’nda Fildişi Sahili milli takımında sergilediği performanslarla daha da pekişti; takımın son 32 turuna yükselmesine katkıda bulunmak üzere üç maçta forma giydi. Ekvador ve Curacao’ya karşı kazanılan maçlarda ilk 11’de yer alırken, Almanya maçında ise maçın sonlarında oyuna girerek Borussia Dortmund gibi dev kulüplerin dikkatini çekti. Sonuç olarak, Strasbourg, Desire'in ağabeyine 30 ila 35 milyon avro arasında önemli bir değer biçerek, üst düzey talipleri uzak tutmaya çalışıyor.
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Transfer mücadelesi giderek daha da önem kazanıyor
Yaklaşan transfer dönemi, PSG’nin kadro uyumunu korurken etkili bir şekilde müzakere etme becerisini sınayacak; zira kulüp, Fildişili oyuncuyu yedek rolü kabul etmeye ikna etmek zorunda. Rakip kulüplerin de ilgisini çekmiş durumda olan bu Fransız devi, Enrique yönetiminde sezon öncesi hazırlıklar tam olarak başlamadan önce resmi görüşmeleri başlatmak için hızlı hareket etmelidir. Yönetim kurulunun gelecek sezon Ligue 1 şampiyonluğunu başarıyla savunmayı ve Şampiyonlar Ligi unvanını korumayı hedeflediği göz önüne alındığında, uzun süredir devam eden bu kadro derinliği sorununu çözmek hâlâ kritik bir öncelik olarak kalmaktadır.