PSG, Fildişi Sahili’ndeki muhteşem performansının ardından Achraf Hakimi’nin ideal yedeği olarak Desire Doue’nin kardeşini hedefliyor

Foot01’in haberine göre, geçen yaz uygun bir savunma oyuncusu transferinde tamamen başarısız olan spor direktörü Luis Campos, uzman bir sağ bek arayışını yeniden başlattı. Kulüp daha önce geçici çözümlere başvurmuş ve Hakimi’nin nadiren yaşanan yokluklarında orta saha oyuncuları Warren Zaire-Emery ile Joao Neves’i bu pozisyonda görevlendirmişti. Ancak PSG, şimdi dikkatini 23 yaşındaki Strazburg savunma oyuncusu Guela’ya çevirdi. Guela, Haziran 2029’a kadar geçerli bir sözleşme imzaladıktan sonra Alsace’da olağanüstü bir lig sezonu geçirdi.



