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Ferran TorresGetty Images
Khaled Mahmoud

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PSG, Ferran Torres'i Barcelona'dan 50 milyon avroluk transferle kadrosuna katmak için anlaşmaya vardı

F. Torres
Barcelona
Paris Saint-Germain
La Liga
1. Lig

Paris Saint-Germain, yaklaşık 50 milyon euro değerindeki anlaşmayla Ferran Torres'in transferi için Barcelona ile kesin bir anlaşmaya vardı. İspanyol milli forvet artık Parc des Princes'e gitmeye hazırlanıyor ve Katalonya'daki dört buçuk yılın ardından Camp Nou'daki dönemi sona eriyor.

  • Luis Enrique, İspanyol forvetle yeniden bir araya geliyor

    Mundo Deportivo'ya göre Paris Saint-Germain ile Barcelona, Torres'in Fransız şampiyonuna transferi için tam anlaşmaya vardı. 26 yaşındaki forvet, değeri 50 milyon eurodan biraz daha düşük olan bir anlaşmayla La Liga'dan Ligue 1'e geçmeye hazırlanıyor. Transfer bedeli sabit bir ücretten oluşuyor ve nihai pakette performansa bağlı herhangi bir ek değişken yer almıyor. Bu transferle Torres, daha önce İspanya milli takımındaki döneminde birlikte çalıştığı PSG teknik direktörü Luis Enrique ile yeniden buluşacak.

    Bu hamle, kişisel şartlarda Paris ekibiyle beş yıllık sözleşme için şimdiden anlaşmaya vardığı bildirilen Torres açısından önemli bir değişime işaret ediyor. Valencia doğumlu hücum oyuncusu, transferin son aşamalarını kolaylaştırmak için temsilcisi aracılığıyla Barcelona'dan, Hansi Flick yönetiminde çarşamba günü yapılması planlanan antrenman dönüşünü kaçırmak adına izin istedi.

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    Katalan devine finansal rahatlama

    Barcelona açısından bu satış, hayati önem taşıyan bir sermaye girişi ve stratejik bir finansal yönetim hamlesi anlamına geliyor. €50 milyonluk bonservis bedeli, sözleşmesinin son yılına giren bir oyuncu için son derece kabul edilebilir bir rakam olarak görülüyor. Torres, Blaugrana'ya ilk olarak Ocak 2022'de Manchester City'den €55 milyon bonservis bedeli ve performansa bağlı olası €10 milyonluk ek ödemeyle katılmıştı.

    Anlaşma, anlık transfer gelirinin ötesinde kulübün uzun vadeli yükümlülükleri açısından da ek ekonomik faydalar sağlıyor. Barcelona, Torres'in sözleşmesini yenilemeyi seçmiş olsaydı, ilk satın alma anlaşmasına eklenen özel bir madde nedeniyle Manchester City'ye ilave €8 milyon ödemek zorunda kalacaktı.

  • Sağlık kontrolleri ve son formaliteler

    Sürecin son adımında Torres, PSG sağlık ekibiyle kapsamlı bir sağlık kontrolünden geçecek. Başkanlar ve sportif direktörler arasında anlaşma sözlü olarak bağlayıcı olsa da, resmi doğrulama bu fiziksel testlerin başarıyla tamamlanmasına bağlı.

    Torres, kısa süre önce uluslararası arenada kilit bir rol oynadıktan sonra Barcelona'dan ayrılıyor; buna en dikkat çekici örnek ise Dünya Kupası finalinde attığı gol. Paris'e gelişi, Enrique'ye hücum hattının üç bölgesinde de oynayabilen çok yönlü bir seçenek sunacak ve çarşamba günü Aston Villa'yı 2-1 yenerek UEFA Süper Kupa'yı kazanan kadroyu güçlendirecek.

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  • FERRAN TORRES LAMINE YAMAL BARCELONAGetty Images

    Camp Nou'da kupalarla dolu bir miras

    Torres, Katalan devindeki unutulmaz ve kupalarla dolu döneminin ardından Barcelona'dan ayrıldı. Bu süreçte takımın üç La Liga şampiyonluğu, üç İspanya Süper Kupası ve bir Kral Kupası kazanmasına yardımcı oldu. İspanyol forvet, kulüpte geçirdiği süre boyunca tüm kulvarlarda 207 maça çıkarken 65 gol ve 23 asist kaydetti.

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