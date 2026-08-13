Mundo Deportivo'ya göre Paris Saint-Germain ile Barcelona, Torres'in Fransız şampiyonuna transferi için tam anlaşmaya vardı. 26 yaşındaki forvet, değeri 50 milyon eurodan biraz daha düşük olan bir anlaşmayla La Liga'dan Ligue 1'e geçmeye hazırlanıyor. Transfer bedeli sabit bir ücretten oluşuyor ve nihai pakette performansa bağlı herhangi bir ek değişken yer almıyor. Bu transferle Torres, daha önce İspanya milli takımındaki döneminde birlikte çalıştığı PSG teknik direktörü Luis Enrique ile yeniden buluşacak.

Bu hamle, kişisel şartlarda Paris ekibiyle beş yıllık sözleşme için şimdiden anlaşmaya vardığı bildirilen Torres açısından önemli bir değişime işaret ediyor. Valencia doğumlu hücum oyuncusu, transferin son aşamalarını kolaylaştırmak için temsilcisi aracılığıyla Barcelona'dan, Hansi Flick yönetiminde çarşamba günü yapılması planlanan antrenman dönüşünü kaçırmak adına izin istedi.