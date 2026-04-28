PSG, FC Bayern karşısında büyük bir avantaja sahip! Avrupa'nın en iyi iki takımının karşılaştırması

PSG son zamanlarda hücumda sıkıntılar yaşarken, FC Bayern'de sorunlar daha çok kadro derinliğinde: As kadrodan Gnabry'nin yanı sıra Lennart Karl, Tom Bischof ve Raphael Guerreiro gibi üç önemli yedek oyuncu da kadroda yok. Kadro derinliğinin az olması nedeniyle, etkili bir şekilde oyuna girebilecek yedek oyuncular oldukça az.

Nicolas Jackson şu anda Bundesliga'da güvenilir bir şekilde gol atıyor, ancak Real Madrid ve Bayer Leverkusen'e karşı oynanan önemli maçlarda maçın tamamı boyunca yedek kulübesinde oturdu. Spor direktörü Max Eberl hafta sonu, Chelsea'den kiralanan oyuncunun satın alma opsiyonunun kullanılmayacağını doğruladı. Fiziksel güç açısından Min-Jae Kim, Hiroki Ito ve Leon Goretzka hazır durumda. Şu anda muhtemelen en tehlikeli yedek oyuncu Alphonso Davies; iyileşen sol bek, çılgın hızıyla oyuna girdikten sonra düzenli olarak iyi vuruşlar yapıyor. Paris'te kimin oyuna gireceği, istisnai olarak cezalı teknik direktör Kompany'nin yerine geçen yardımcı teknik direktör Aaron Danks'a bağlı. Maç sırasında ve devre arasında iletişim kurmak yasak.

Her halükarda Enrique, Danks'tan çok daha fazla seçeneğe sahip: Son zamanlarda sakatlığı bulunan yıldız oyuncularının beklendiği gibi hepsi ilk 11'de başlarsa, savunma için eski Münihli Lucas Hernandez, Ilya Zabarnyi ve Lucas Beraldo; orta saha için Warren Zaire-Emery, Senny Mayulu ve Kang-In Lee; hücum için ise Bradley Barcola ve Goncalo Ramos gibi birçok kaliteli yedek oyuncusu bulunuyor.