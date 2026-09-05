Mevcut durum, takvim yılının büyük bölümünü kenarda geçiren Chevalier için bir can simidi olabilir. 24 yaşındaki Fransız, ocak ayında Trophée des Champions'ta Marsilya karşısında kazanılan penaltı atışları zaferinden bu yana resmi bir maçta forma giymedi. Son dönemde süre bulamamasına rağmen Chevalier, A takım kadrosunun bir parçası olmaya devam ediyor ve ilk 11'deki yerini yeniden almaya hazır

İki kaleci arasındaki rekabet, Paris ekibi için yeni bir durum değil; QSI döneminde kaleci pozisyonu sık sık yoğun tartışmalara konu oldu. Chevalier'nin olası dönüşü, Enrique yönetiminde akışkanlığını koruyan hiyerarşide bir başka değişimi temsil edecek.



