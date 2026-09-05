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PSG'de kaleci rekabeti yeniden alevlendi! Matvei Safonov baskı altında, Lucas Chevalier ise 1 numaralı pozisyona dönüşe gözünü dikti
Monaco yenilgisinin ardından Safonov üzerindeki baskı artıyor
L’Équipe'e göre, son Fransa şampiyonu takımın aldığı kötü sonuçların ardından Parc des Princes'teki 1 numara pozisyonuna ilişkin tartışma yeniden alevlendi. Safonov'un, konuk ekibin galibiyet golünde pozisyon alışının sorgulandığı AS Monaco'ya karşı sahadaki 2-1'lik şok yenilginin ardından gözler daha da üzerine çevrildi.
Savunma hattının tamamı kırılgan görünse de, "Krasnodar devi" giderek Ligue 1'deki ilk üç maçının hiçbirini kazanamayan takımın en zayıf halkası olarak görülüyor. Daha önce Gianluigi Donnarumma'nın yerine Lucas Chevalier'i koyarak acımasız bir tavır sergileyen Luis Enrique ise şimdi kadro tercihi konusunda bir yol ayrımında bulunuyor.
- AFP
Chevalier fırsat bekliyor
Mevcut durum, takvim yılının büyük bölümünü kenarda geçiren Chevalier için bir can simidi olabilir. 24 yaşındaki Fransız, ocak ayında Trophée des Champions'ta Marsilya karşısında kazanılan penaltı atışları zaferinden bu yana resmi bir maçta forma giymedi. Son dönemde süre bulamamasına rağmen Chevalier, A takım kadrosunun bir parçası olmaya devam ediyor ve ilk 11'deki yerini yeniden almaya hazır
İki kaleci arasındaki rekabet, Paris ekibi için yeni bir durum değil; QSI döneminde kaleci pozisyonu sık sık yoğun tartışmalara konu oldu. Chevalier'nin olası dönüşü, Enrique yönetiminde akışkanlığını koruyan hiyerarşide bir başka değişimi temsil edecek.
Sonuçlara rağmen Enrique meydan okuyan tavrını sürdürüyor
Değişim yönündeki çağrılar giderek artmasına rağmen Enrique, takımının performansını kamuoyu önünde savundu ve alınan sonuçların ortaya koydukları oyunun kalitesini yansıtmadığında ısrar etti. Monaco yenilgisinin ardından konuşan Enrique, maça dair açık sözlü bir değerlendirmede bulundu. "Gördüklerimden memnunum" dedi Enrique. "Sezonun başındayız. Henüz en iyi seviyemizde değiliz ama bu maçı kazanmayı hak ettik."
İspanyol teknik adam, takımının içinde bulunduğu mevcut sıkıntının psikolojik yönlerine de dikkat çekmeyi sürdürdü. "Bunu nasıl açıklayabilirim? Futbol bazen açıklanamaz oluyor. Oyuncuların zihniyetini özellikle vurgulamak istiyorum. Heyecan verici bir şampiyona olacak. Geleceğe hazırlanmalıyız."
- AFP
PSG kalecileri için yüksek riskli bir sezon
Mevcut krizin zamanlaması, teknik direktör ve ilk 11'in birkaç kilit oyuncusuyla yapılan önemli sözleşme uzatmalarının duyurulmasının hemen ardından gelmesi nedeniyle kulüp için özellikle talihsiz. Projenin istikrar üzerine inşa edilmesi amaçlanıyordu, ancak kesinlik taşıyan ve üst düzey performans veren bir kalecinin yokluğu bu ilerlemeyi baltalama tehdidi yaratıyor. Safonov'un form düşüşü, kulübün üst üste gelen şampiyonluklarındaki katkılarının ardından yaşanan balayı dönemini fiilen sona erdirdi.
PSG, Slovan Bratislava'ya karşı Avrupa'daki açılış maçına hazırlanırken kaleci tercihi, Enrique'nin güvenine dair net bir gösterge olacak. Safonov ilk 11'de kalırsa, kalesini gole kapatmak ve eleştirilerini susturmak için muazzam bir baskı altında olacak.
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