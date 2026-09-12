Bir yıl önceki tarihi zaferini değerlendiren Fransa milli oyuncusu, kupayı kaldırmasının günlük hayatını tamamen değiştirdiğini kabul etti. Dembele, gittiği her yerde tanınmasının dünya futbolundaki konumuna dair kendisine yeni bir bakış açısı kazandırdığını söyledi.

Dembele, "İnanılmaz oyuncuların yer aldığı son derece seçkin bir ailenin parçası oldum" dedi. "Sokağa çıkar çıkmaz ya da bir restorana gittiğinizde insanlar sizi Ballon d'Or kazananı olarak tanıyor. İnsanlar sizinle bu kupa hakkında konuşuyor. Değişen şey bu."

Artan şöhretine rağmen Dembele, ayaklarının yere basması için çok çalıştığında ısrar etti. Şunları ekledi: "Ne olursa olsun, aynı kişi olarak kalmak, nereden geldiğimi unutmamak ve tüm takım arkadaşlarımın bu kadar iyi performans göstermemde bana açıkça yardımcı olduğunu unutmamak istiyorum."