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Ballon d'Or dembele(C)Getty Images
Yosua Arya

Çeviri:

‘PSG’de kalacak!’: Ousmane Dembele, 2026 ödülü için Kylian Mbappe ile yarışırken Ballon d’Or hakkında iddialı bir mesaj verdi

O. Dembele
Paris Saint-Germain
1. Lig

Mevcut Ballon d'Or sahibi Ousmane Dembele, futbolun bireysel düzeydeki en büyük ödülünü elinde tutma isteği hakkında konuştu. Paris Saint-Germain'in hücum oyuncusu, bu ödülü kazanmanın hayatını nasıl değiştirdiğini anlatırken kupanın Parc des Princes'te kalacağını da vurguladı.

  • Dembele, Ballon d'Or adaylığını değerlendirdi

    Dembele, 30 kişilik kısa listenin açıklanmasının ardından 2026 Ballon d'Or hedefleri hakkında açık açık konuştu. Adayların duyurulmasından bir hafta sonra mevcut sahibi, prestijli ödül için kampanya başlarken France Football'a verdiği röportajda konuştu.

    PSG'nin hücum oyuncusu, 22 Eylül 2025'te tüm kulvarlarda 33 gol ve 15 asist ürettiği etkileyici bir sezonun ardından bu ödülü kazandı. Şimdi ise 26 Ekim'de Londra'da düzenlenecek törende unvanını korumanın hayalini kuruyor.

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  • Paris Saint-Germain v SK Slovan Bratislava - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Ultra seçkin bir futbol ailesinde hayat

    Bir yıl önceki tarihi zaferini değerlendiren Fransa milli oyuncusu, kupayı kaldırmasının günlük hayatını tamamen değiştirdiğini kabul etti. Dembele, gittiği her yerde tanınmasının dünya futbolundaki konumuna dair kendisine yeni bir bakış açısı kazandırdığını söyledi.

    Dembele, "İnanılmaz oyuncuların yer aldığı son derece seçkin bir ailenin parçası oldum" dedi. "Sokağa çıkar çıkmaz ya da bir restorana gittiğinizde insanlar sizi Ballon d'Or kazananı olarak tanıyor. İnsanlar sizinle bu kupa hakkında konuşuyor. Değişen şey bu."

    Artan şöhretine rağmen Dembele, ayaklarının yere basması için çok çalıştığında ısrar etti. Şunları ekledi: "Ne olursa olsun, aynı kişi olarak kalmak, nereden geldiğimi unutmamak ve tüm takım arkadaşlarımın bu kadar iyi performans göstermemde bana açıkça yardımcı olduğunu unutmamak istiyorum."

  • PSG hücumcusu kupanın Paris'te kalacağından emin

    Dembele'nin açıklamaları, aralarında Kylian Mbappe'nin de bulunduğu diğer adayların da oylama öncesinde kendi tezlerini savunduğu bir dönemde geldi. Ancak PSG yıldızı, Altın Top'un Fransa'nın başkentinden ayrılmayacağına inanmaya devam ediyor.

    "PSG'li bir oyuncunun elinde kalacak," diye vurguladı Dembele. "Ben rekabetçi biriyim, bu yüzden onu yeniden kazanmak hedefim. Ama dediğim gibi, bunu bir takıntı haline de getirmiyorum. Kendi kendimize bu yıl işin zor olacağını, Ballon d'Or'un belirsiz olduğunu söylüyoruz ama göreceğiz."

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  • Paris Saint-Germain v SK Slovan Bratislava - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Londra’daki ödül töreni için geri sayım başladı

    Kazananın belli olmasına altı hafta kala Dembele, kulübü ve ülkesi için formunu korumaya odaklanmış durumda. Forvet oyuncusu için ödülü korumak, bunun bir takıntıya dönüşmesine izin vermese de, hâlâ temel hedeflerden biri.

    Dembele'nin tacını koruyup koruyamayacağını futbol dünyası, törenin 26 Ekim'de Londra'da düzenlenmesiyle öğrenecek. O zamana kadar 2026 Ballon d'Or'u kimin kaldıracağına dair tartışmanın daha da alevlenmesi bekleniyor.

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