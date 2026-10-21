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Yosua Arya
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PSG'de kâbus: Barcelona maçının ardından Khvicha Kvaratskhelia'nın sakatlığı ön çapraz bağ kopması endişesi yarattı

K. Kvaratskhelia
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain - Barcelona
Barcelona
Şampiyonlar Ligi

Paris Saint-Germain, Barcelona maçında ön çapraz bağından sakatlandığından şüphelenilen Khvicha Kvaratskhelia'nın sağlık durumu konusunda endişeli. Gürcü yıldız, 60. dakikadan önce büyük acılar içinde oyundan çıkmak zorunda kaldı. Bu durum, uzun süre sahalardan uzak kalabileceği korkusunu doğurdu.

  • Parc des Princes’te acı

    PSG, Kvaratskhelia'nın Şampiyonlar Ligi'nde ciddi bir diz sakatlığı yaşamasının ardından yıkıcı bir haber almaya hazırlanıyor. Gürcü kanat oyuncusu, salı günkü heyecan dolu Barcelona karşısındaki galibiyet sırasında acı içinde yere yığıldı.

    Olay, Kvaratskhelia'nın bek Xavi Espart'a müdahale etmek için geriye koştuğu sırada, maçın 60. dakikasına kısa bir süre kala yaşandı. Savunmadaki mücadele sırasında sağ dizi çime takılarak ters bir şekilde kilitlenmiş gibi göründü. Oyuncu, şiddetli acı içinde yerde kıvrandı.

    Sağlık ekibi, acı çektiği açıkça görülen hücum oyuncusuna müdahale etmek için hemen sahaya koştu. Sağ ayağının üzerine hiç basamayan Kvaratskhelia, büyük ölçüde destek alarak ağır ağır aksayarak soyunma odasına giden tünelden geçti.

  • FBL-EUR-C1-PSG-BARCELONAAFP

    Tıbbi değerlendirmenin sonucu bekleniyor

    Final düdüğünün ardından Fransa'nın başkentindeki hava hızla kutlamadan derin bir endişeye dönüştü. Kulübün sağlık ekibi, kapsamlı taramalar yapmadan önce şişliğin inmesini bekleyerek aceleyle bir sonuca varmaktan kaçındı.

    MadeInFoot, sakatlığın tam ciddiyetine ilişkin şu aşamada “öngörüde bulunmanın zor olduğunu” bildirdi. Ancak kulüp içinden gelen ilk işaretler son derece karamsardı.

    Öte yandan L'Equipe'e göre kapsamlı tetkikler, hücum oyuncusunun ön çapraz bağının koptuğuna dair oyuncunun yakın çevresinde ciddi endişelere yol açtı. En kötü senaryoya ilişkin bu şüpheler doğrulanırsa Gürcü oyuncu sezonun geri kalanında sahalardan uzak kalabilir.

  • Enrique için yıkıcı bir darbe

    Kvaratskhelia’yı kaybetmek, Luis Enrique’nin taktik planları için çok büyük bir darbe olur. Dinamik kanat oyuncusu, geçen sezon Şampiyonlar Ligi’nde önemli bir rol oynayarak Avrupa futbolunun en tehlikeli hücumcularından biri olduğunu gösterdi.

    Durmak bilmeyen çalışma temposu ve yaratıcılığı, onu PSG’nin ilk 11’inin vazgeçilmezlerinden biri hâline getirdi. Sakatlığı bile üst düzey bir rakibe karşı geriye koşup savunmasına yardım etme konusundaki olağanüstü çabasından kaynaklandı.

    Fransız devi, hücumda görevi devralıp boşluğu doldurmaya hazır çok sayıda genç yeteneğe sahip. Yine de Kvaratskhelia’nın yaratıcılığını ve hücumdaki üst düzey üretkenliğini bir arada sunan bir oyuncu bulmak, teknik ekip için neredeyse imkânsız olacak.

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    Kritik tetkikler ve sonraki adımlar

    Kvaratskhelia’nın dizindeki sorunun boyutunu kesin olarak belirlemek için çarşamba günü kritik bir MR çekimine girmesi planlanıyor. Sonuçlar, oyuncunun yakın geleceğini ve hasarın giderilmesi için ameliyat gerekip gerekmediğini belirleyecek.

    PSG, zorlu lig ve Avrupa maçları öncesinde hızla toparlanmak zorunda. Resmî sağlık açıklaması beklenirken Enrique de hücum hattında değişiklik yapmak zorunda kalacak.

    Ön çapraz bağ yırtığı doğrulanırsa Kvaratskhelia derhâl zorlu bir rehabilitasyon sürecine başlayacak. PSG taraftarları bir mucize umacak ancak tüm işaretler iyileşmenin uzun süreceğini gösteriyor.

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