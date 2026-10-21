PSG'de kâbus: Barcelona maçının ardından Khvicha Kvaratskhelia'nın sakatlığı ön çapraz bağ kopması endişesi yarattı

Kvaratskhelia’yı kaybetmek, Luis Enrique’nin taktik planları için çok büyük bir darbe olur. Dinamik kanat oyuncusu, geçen sezon Şampiyonlar Ligi’nde önemli bir rol oynayarak Avrupa futbolunun en tehlikeli hücumcularından biri olduğunu gösterdi.

Durmak bilmeyen çalışma temposu ve yaratıcılığı, onu PSG’nin ilk 11’inin vazgeçilmezlerinden biri hâline getirdi. Sakatlığı bile üst düzey bir rakibe karşı geriye koşup savunmasına yardım etme konusundaki olağanüstü çabasından kaynaklandı.

Fransız devi, hücumda görevi devralıp boşluğu doldurmaya hazır çok sayıda genç yeteneğe sahip. Yine de Kvaratskhelia’nın yaratıcılığını ve hücumdaki üst düzey üretkenliğini bir arada sunan bir oyuncu bulmak, teknik ekip için neredeyse imkânsız olacak.