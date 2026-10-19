Parc des Princes'te Paris Saint-Germain ile Barcelona arasında oynanacak büyük Şampiyonlar Ligi karşılaşmasına yönelik heyecan artarken Laporta, rakibinin taktik kimliğini değerlendirdi. Barcelona başkanı, Camp Nou'nun işleyişini çoğu kişiden daha iyi bilen Luis Enrique yönetiminde Fransız ekibinin önemli bir dönüşüm geçirdiğine inanıyor.

“Onun takımlarının oyun yapısında orijinal Barça tarzından izler var,” diyen Laporta, L'Equipe'e verdiği röportajda Paris kulübünün yönetimine de İspanyol teknik direktörü göreve getirme kararından dolayı pay çıkardı. Enrique'nin takımın performansı ve kimliği üzerindeki kısa sürede görülen etkisine dikkat çeken Laporta, “PSG'nin başarısı Enrique ile geldi ve o, takıma kendi kişiliğini kazandırdığı için kazandı. Bir şeyleri değiştirmeye karar verdiğinde ise bum! Ona güvenen Nasser'in de Luis Campos'un da bunda payı var,” diye ekledi.

Enrique de yakın zamanda iki Avrupa devinin taktik anlayışları arasındaki benzerliklere değindi. Eski İspanya teknik direktörü, iki takımın da önde baskıya ve topa sahip olmaya dayalı oyuna öncelik verdiğini, bu nedenle sahada birbirlerinin aynası gibi olduklarını belirtti. Enrique, genç yıldız Yamal'ı etkisiz hâle getirmek için takımının topa hâkim olmasını sağlamayı hedeflediğini açıkça dile getirdi. Bu, Barcelona futbol anlayışının temel ilkelerinden biri ve Enrique bunu Fransa'nın başkentine başarıyla taşıdı.