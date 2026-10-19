AFP
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PSG'de Barcelona DNA'sı mı? Joan Laporta, Luis Enrique'nin takımı ile Barcelona'nın ikonik oyun tarzı arasındaki benzerliklere dikkat çekti
Luis Enrique yönetimindeki Barcelona DNA'sı
Parc des Princes'te Paris Saint-Germain ile Barcelona arasında oynanacak büyük Şampiyonlar Ligi karşılaşmasına yönelik heyecan artarken Laporta, rakibinin taktik kimliğini değerlendirdi. Barcelona başkanı, Camp Nou'nun işleyişini çoğu kişiden daha iyi bilen Luis Enrique yönetiminde Fransız ekibinin önemli bir dönüşüm geçirdiğine inanıyor.
“Onun takımlarının oyun yapısında orijinal Barça tarzından izler var,” diyen Laporta, L'Equipe'e verdiği röportajda Paris kulübünün yönetimine de İspanyol teknik direktörü göreve getirme kararından dolayı pay çıkardı. Enrique'nin takımın performansı ve kimliği üzerindeki kısa sürede görülen etkisine dikkat çeken Laporta, “PSG'nin başarısı Enrique ile geldi ve o, takıma kendi kişiliğini kazandırdığı için kazandı. Bir şeyleri değiştirmeye karar verdiğinde ise bum! Ona güvenen Nasser'in de Luis Campos'un da bunda payı var,” diye ekledi.
Enrique de yakın zamanda iki Avrupa devinin taktik anlayışları arasındaki benzerliklere değindi. Eski İspanya teknik direktörü, iki takımın da önde baskıya ve topa sahip olmaya dayalı oyuna öncelik verdiğini, bu nedenle sahada birbirlerinin aynası gibi olduklarını belirtti. Enrique, genç yıldız Yamal'ı etkisiz hâle getirmek için takımının topa hâkim olmasını sağlamayı hedeflediğini açıkça dile getirdi. Bu, Barcelona futbol anlayışının temel ilkelerinden biri ve Enrique bunu Fransa'nın başkentine başarıyla taşıdı.
- AFP
Al-Khelaifi ile arayı düzeltmek
Barcelona ile PSG arasındaki ilişkiler, 2017'de Neymar'ın rekor kıran transferi ve ardından Lionel Messi'nin 2021'de Paris'e gitmesi nedeniyle son on yılın büyük bölümünde gergin seyretti. Ancak Laporta, iki kulübün yönetimleri arasındaki buzların sonunda eridiğini belirtti.
Laporta, PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi ile aralarında yeni bir karşılıklı saygı oluştuğunu anlattı. Bu sözleri, kamuoyu önündeki sert tartışmaların ve hukuki tehditlerin yerini perde arkasında daha yapıcı ve profesyonel bir diyaloğa bıraktığına işaret etti.
Önceki yönetim dönemindeki düşmanlıktan belirgin bir kopuşa işaret eden Laporta, "Nasser ile ilişkimizin dostluğa dayandığını söyleyebilirim sanırım. Aramızda büyük bir saygı var. ECA'yı da PSG'yi de olağanüstü yönetiyor" dedi.
Barcelona için bir ölçüt
Laporta’ya göre bu Şampiyonlar Ligi eşleşmesi, yarı finale yükselme fırsatından daha fazlası. Bu, Hansi Flick yönetiminde yeniden güçlenen Barcelona’nın dünya futbolu hiyerarşisindeki yerini gösteren “gerçek” bir sınav.
Barcelona, lig sezonuna fırtına gibi başladı ancak Paris ekibi karşısındaki sınav en önemli ölçüt olarak görülüyor. Laporta, kulübün transfer piyasasında rekabet etmesini zorlaştıran son dönemdeki mali sıkıntılara rağmen PSG gibi üst düzey bir takımla karşılaşmanın Barcelona’nın dünya futbolunda referans noktası olma konumunu doğruladığına inanıyor.
- Pressinphoto
Laporta'dan PSG karşılaşması öncesi Barcelona'ya destek
Başkan, Enrique'nin disiplinli takımının oluşturduğu tehdidi kabul etse de kendi takımının en büyük sahnede başarılı olabileceğine güveniyor. Parc des Princes'te oynanacak maçın, iki kulübün de seçkin kurumlar arasındaki yerini teyit edeceğini öne sürdü.
Barcelona şu anda La Liga'da lider olsa da Laporta, kısa süre önce yerel ligin dürüstlüğünü savundu ve dış baskılar karşısındaki direnci nedeniyle La Liga başkanı Javier Tebas'ı övmeye de fırsat buldu. Ülke içindeki istikrara verilen bu önem, Barcelona'nın Avrupa kupalarında yeniden kazandığı özgüvenin temelini oluşturuyor gibi görünüyor.
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