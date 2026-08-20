Getty Images Sport
Çeviri:
PSG, "ciddi şekilde hasar görmüş" saha nedeniyle Rennes ile oynayacağı Ligue 1 açılış maçını değiştirmek zorunda kaldı
Şiddetli hava koşulları taşınmayı zorunlu kıldı
Paris Saint-Germain, art arda yaşanan aşırı yaz sıcak hava dalgalarının Parc des Princes zeminine ciddi zarar vermesi nedeniyle Ligue 1'deki sezon açılış maçını Rennes'e taşımak zorunda kaldı. İç saha ve deplasman fikstürlerinin yer değiştirmesi kararı, 19 Ağustos Çarşamba günü yapılan zemin incelemesinin ardından Ligue de Football Professionnel (LFP) tarafından resmen onaylandı. Bu bozulma, Paris'teki stadın yalnızca iki hafta önce Manchester United'a karşı bir sezon öncesi hazırlık maçına başarıyla ev sahipliği yapmasına rağmen yaşandı.
- Getty Images Sport
Kulübün açıklamasında güvenlik gerekçe gösterildi
PSG, internet sitesinde yayımlanan resmi açıklamada, sezon açılışı öncesinde uzun süreli aşırı sıcakların kendi sahasının zeminindeki bozulmayı hızlandırdığını doğruladı: "Paris bölgesini bu yaz etkileyen art arda ve olağanüstü sıcak hava dalgalarının ardından gelen son sıcak hava dalgası, Parc des Princes'teki sahanın bozulmasını önemli ölçüde hızlandırdı.
"23 Ağustos Pazar günü oynanması planlanan Paris Saint-Germain - Stade Rennais maçı öncesinde, saha şu anda ciddi şekilde hasar görmüş durumda. Bu durum karşısında, Fransa Profesyonel Futbol Ligi (LFP), Paris Saint-Germain ile istişare halinde, sahanın durumuna ilişkin bir değerlendirme yaptı.
"Bu değerlendirmenin sonucunda, mevcut koşulların özellikle mutlak öncelik olmaya devam eden oyuncuların güvenliği ve fiziksel bütünlüğü açısından, maçın tatmin edici şartlarda oynanmasına izin vermediği sonucuna varıldı."
Yetkililer yüzey tehlikesini doğruladı
AFP'nin Le Monde aracılığıyla yaptığı analize göre, Fransa'nın yaz aylarındaki üçüncü sıcak hava dalgası temmuz sonlarında başladı ve ülke genelinde tahmini 7.300 fazladan ölümle bağlantılı. Bu çevresel kriz, spor altyapısını da doğrudan etkiledi ve LFP, oyun yüzeyinin kabul edilemez riskler oluşturduğuna karar verdi: "Sahanın mevcut durumunun oyuncuların güvenliğini garanti etmediği tespit edildi."
- AFP
Çim değişimi için son tarih yaklaşıyor
PSG şimdi, 4 Eylül'de AS Monaco'yu Parc des Princes'te ağırlamadan önce sahanın tamamını yeniden döşeme işlemini bitirmek için zamana karşı yarış veriyor. Üst üste Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan ekip, yerel ligdeki unvan savunmasına 23 Ağustos Pazar günü Roazhon Park'a yapılacak beklenmedik bir deplasmanla başlamak zorunda. Luis Enrique'nin ekibinin, bu ani lojistik aksaklığa rağmen üç puanı alabilmek için tam konsantrasyonunu koruması gerekecek.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun