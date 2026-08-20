PSG, internet sitesinde yayımlanan resmi açıklamada, sezon açılışı öncesinde uzun süreli aşırı sıcakların kendi sahasının zeminindeki bozulmayı hızlandırdığını doğruladı: "Paris bölgesini bu yaz etkileyen art arda ve olağanüstü sıcak hava dalgalarının ardından gelen son sıcak hava dalgası, Parc des Princes'teki sahanın bozulmasını önemli ölçüde hızlandırdı.

"23 Ağustos Pazar günü oynanması planlanan Paris Saint-Germain - Stade Rennais maçı öncesinde, saha şu anda ciddi şekilde hasar görmüş durumda. Bu durum karşısında, Fransa Profesyonel Futbol Ligi (LFP), Paris Saint-Germain ile istişare halinde, sahanın durumuna ilişkin bir değerlendirme yaptı.

"Bu değerlendirmenin sonucunda, mevcut koşulların özellikle mutlak öncelik olmaya devam eden oyuncuların güvenliği ve fiziksel bütünlüğü açısından, maçın tatmin edici şartlarda oynanmasına izin vermediği sonucuna varıldı."