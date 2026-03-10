PSG/Nike
Çeviri:
PSG, büyüleyici Paris ışıklarından ilham alan çarpıcı tasarımlı şık yeni Nike x Jordan beşinci formayı piyasaya sürdü
PSG, 'Night Edition' formayı piyasadan çekti
Sezonun sonuna doğru tam zamanında gelen Avrupa şampiyonu, Nike x Jordan 'Night Edition' formayı piyasaya sürdü. Bu forma, Paris'in gece hayatının eşsiz atmosferine şık bir saygı duruşu niteliğinde ve başkentin ikonik ışıltısı, çok havalı bir tasarım süreciyle kendine özgü bir baskıya yansıtılmış.
Yenilikçi tasarım süreci
"Night Edition" forması, "karanlık çöktükten sonra başkenti dönüştüren ışıkların etkileşiminden ilham alıyor", özellikle de Parisliler ve turistler için önemli bir simge olan şehrin ikonik Trocadero bölgesinin yansımalarından.
Bu, siyah zemin üzerine tamamen orijinal bir krom baskı ile yansıtılarak futbol forması grafiklerinin sınırlarını zorluyor. Yenilikçi tasarımıyla bu motif, Trocadero'da 360 derece kamera ile çekilen görüntülerden geliştirildi ve bozulmuş efekt, Paris'in büyüleyici gece ışıklarını yansıtıyor. Her zamanki gibi, göğüste Nike Swoosh yerine Jordan 'Jumpman' logosu yer alıyor.
Nike x Jordan bağlantısı
PSG, Kasım ayında tanıtılan Jordan ile yapılan dördüncü forma işbirliği de dahil olmak üzere, 2025-26 sezonu için zaten dört forma hazırlamıştı, ancak tedbiren beşinci bir forma daha çıkarmayı uygun gördü. Nike'ın basketbol serisiyle yapılan işbirliği, Les Parisiens için özellikle verimli oldu.
Yenilikçi olduğu kadar kazançlı da olan bu ortaklık, çeşitli ortak markalı giyim ve ayakkabıların piyasaya sürülmesi için bir anlaşma imzalanmasıyla 2018 yılında başladı. Jordan'ın "Jumpman" logosu, o zamandan beri PSG'nin deplasman, üçüncü ve dördüncü formalarına Nike Swoosh'un yerine işlendi ve 2021-22 sezonunda süperstarlar Lionel Messi, Kylian Mbappe ve Neymar'ın Parc des Princes'te forma giydiği dönemde ev sahibi formalarına da yer aldı.
Tabii ki, bu işbirliği sahanın çok ötesine uzanıyor ve Fransa'da basketbolun popülaritesine atıfta bulunarak, saha için ortak markalı spor ayakkabılar ve sokak giyimi patlamasından yararlanarak eşofman ceketleri ve altları üretiyor.
Tam koleksiyon artık tamamlandı
'Night Edition' koleksiyonu da farklı değil. Dördüncü forma, geçen ay boyunca yavaş yavaş tanıtılan yeni serinin en önemli parçası. PSG, yeni bir futbol kültürü gücü olarak gücünü gösterirken, bu forma kısa süre önce Londra'daki Ici C'est Paris 'La Maison' pop-up mağazasında ön gösterimi yapıldı.
Saha dışına da uzanan koleksiyon, ikonik Air Jordan 6 spor ayakkabısının geri dönüşü de dahil olmak üzere, "aynı monokrom DNA'yı temel alan" eksiksiz bir yaşam tarzı serisi, antrenman kıyafetleri ve maç öncesi kıyafetleri içeriyor.
"Night Edition" forması, yaşam tarzı ve antrenman ürünleri, PSG'nin resmi mağazalarından ve Nike.com'dan satın alınabilir.
Reklam