PSG, büyüleyici Paris ışıklarından ilham alan çarpıcı tasarımlı şık yeni Nike x Jordan beşinci formayı piyasaya sürdü

PSG, Kasım ayında tanıtılan Jordan ile yapılan dördüncü forma işbirliği de dahil olmak üzere, 2025-26 sezonu için zaten dört forma hazırlamıştı, ancak tedbiren beşinci bir forma daha çıkarmayı uygun gördü. Nike'ın basketbol serisiyle yapılan işbirliği, Les Parisiens için özellikle verimli oldu.

Yenilikçi olduğu kadar kazançlı da olan bu ortaklık, çeşitli ortak markalı giyim ve ayakkabıların piyasaya sürülmesi için bir anlaşma imzalanmasıyla 2018 yılında başladı. Jordan'ın "Jumpman" logosu, o zamandan beri PSG'nin deplasman, üçüncü ve dördüncü formalarına Nike Swoosh'un yerine işlendi ve 2021-22 sezonunda süperstarlar Lionel Messi, Kylian Mbappe ve Neymar'ın Parc des Princes'te forma giydiği dönemde ev sahibi formalarına da yer aldı.

Tabii ki, bu işbirliği sahanın çok ötesine uzanıyor ve Fransa'da basketbolun popülaritesine atıfta bulunarak, saha için ortak markalı spor ayakkabılar ve sokak giyimi patlamasından yararlanarak eşofman ceketleri ve altları üretiyor.