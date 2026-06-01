PSG, Bundesliga'nın yıldız oyuncusuyla sözlü anlaşmaya varırken Liverpool, Mohamed Salah'ın halefini kaçırdı

Luis Campos, PSG’nin son dönemdeki başarılarının ardından kadroyu yeniden şekillendirmek için hiç vakit kaybetmiyor. Spor danışmanı, maraton gibi geçen sezon boyunca takımı etkileyen “aşırı yorgunluk” ve fiziksel yıpranmayı önlemek için Luis Enrique’nin seçeneklerini yenileme gerekliliğinin son derece farkında.

Uzun vadeli sürdürülebilirliğe odaklanan Parisliler, sağ kanatta dinamik bir oyuncuya ihtiyaç duyduklarını açıkça belirlediler.

Khvicha Kvaratskhelia ve Bradley Barcola gibi oyuncular sol kanatta oynamayı tercih ederken, Ousmane Dembele giderek daha çok merkezde görev almaya başladı; bu nedenle sağ kanat, takviye yapılması gereken öncelikli alan olarak ortaya çıktı.

Yan Diomande, bu boşluğu doldurmak için ideal profil olarak belirlendi ve PSG'yi, bu genç oyuncuyu Mohamed Salah'ın yerini alacak öncelikli transfer olarak belirlemiş olan Liverpool ile doğrudan rekabete soktu.



