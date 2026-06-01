PSG, Bundesliga'nın yıldız oyuncusuyla sözlü anlaşmaya varırken Liverpool, Mohamed Salah'ın halefini kaçırdı
PSG, Fildişili yıldızın peşine düştü
Luis Campos, PSG’nin son dönemdeki başarılarının ardından kadroyu yeniden şekillendirmek için hiç vakit kaybetmiyor. Spor danışmanı, maraton gibi geçen sezon boyunca takımı etkileyen “aşırı yorgunluk” ve fiziksel yıpranmayı önlemek için Luis Enrique’nin seçeneklerini yenileme gerekliliğinin son derece farkında.
Uzun vadeli sürdürülebilirliğe odaklanan Parisliler, sağ kanatta dinamik bir oyuncuya ihtiyaç duyduklarını açıkça belirlediler.
Khvicha Kvaratskhelia ve Bradley Barcola gibi oyuncular sol kanatta oynamayı tercih ederken, Ousmane Dembele giderek daha çok merkezde görev almaya başladı; bu nedenle sağ kanat, takviye yapılması gereken öncelikli alan olarak ortaya çıktı.
Yan Diomande, bu boşluğu doldurmak için ideal profil olarak belirlendi ve PSG'yi, bu genç oyuncuyu Mohamed Salah'ın yerini alacak öncelikli transfer olarak belirlemiş olan Liverpool ile doğrudan rekabete soktu.
Diomande ile sözlü anlaşma sağlandı
19 yaşındaki oyuncunun transfer yarışı, Fransız devinin lehine belirleyici bir dönüş yaptı. Sky Germany’nin haberine göre, Diomande PSG’ye katılmak için şimdiden yeşil ışık yaktı; bu hamle, transfer sürecinde önemli bir ilerlemeyi temsil ediyor. Kulüp yönetiminin, transfer piyasasındaki hamlelerini kesinleştirmeden önce bu tür bir karşılıklı ilginin ortaya çıkmasını beklediği bildiriliyor.
Fildişi Sahili milli oyuncunun, Bayern Münih'in kendisine gösterdiği yoğun ilgiye rağmen, bu takıma katılma ihtimalinden pek de heyecan duymadığı bildiriliyor. Anfield'daki projeye ilgisi devam etse de, rüzgar açıkça Paris'e doğru esiyor ve Merseyside kulübü, oyuncuyu ikna etmek için büyük bir mücadeleye girmek zorunda kalacak.
Leipzig’in kararlı tutumu
RB Leipzig, pazarlıkta oldukça güçlü bir konumda bulunuyor. Diomande, geçen yaz Leganes’ten Almanya’ya transfer olmuş ve şu anda 2030 yılına kadar süren bir sözleşmeye sahip. 36 maçta 13 gol ve 9 asistle tamamladığı sezonun ardından Bundesliga’nın en iyi genç oyuncusu seçilen oyuncunun değeri, hiç bu kadar yüksek olmamıştı.
Alman kulübünün, bu değerli oyuncusu için yüksek bir transfer ücreti talep etmesi bekleniyor. Ancak PSG, zaten üst düzey yeteneklerle dolu bir kadroya sahip olduğu gerekçesiyle, fazla para ödememeye kararlı.
PSG'nin liderliği ile rekabetin geride kalması
Anlaşmanın karmaşıklığı, diğer taliplerin birer birer çekilmesine neden oldu. Liverpool’un ilgisi hâlâ ciddi olsa da, oyuncunun tarafında birden fazla menajer bulunması, birçok ilgilinin işlerini zorlaştırdı.
PSG'nin proaktif yaklaşımı ve oyuncunun tercihini erken aşamada garantileme becerisi, onlara Avrupalı rakiplerine karşı belirgin bir avantaj sağladı.
Sonuçta, transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği, PSG ve Leipzig'in transfer ücreti konusunda ortak bir noktada buluşup buluşamayacağına bağlı olacak. Oyuncu Fransa'ya transfer olmaya kararlı göründüğünden, Liverpool, Salah'ın ayrılmasıyla oluşacak boşluğu doldurabilecek dünya çapında bir kanat oyuncusu arayışında başka yerlere yönelmek zorunda kalabilir.