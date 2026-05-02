PSG, Bayern ile oynayacağı dev Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesinde Ousmane Dembélé ve Khvicha Kvaratskhelia'ya dinlenme fırsatı vererek hayal kırıklığı yaratan bir beraberlikle yetindi

Luis Enrique, Cumartesi günü önceliklerini açıkça ortaya koydu ve hafta başında Bayern Münih ile karşılaşan kadroda tam dokuz değişiklik yaptı. Allianz Arena’da oynanacak rövanş maçında koruması gereken 5-4’lük ince bir üstünlükle, İspanyol teknik adam Ousmane Dembélé ve Khvicha Kvaratskhelia’yı maç boyunca yedek kulübesinde tutmayı tercih etti.

Bundesliga devleriyle oynanan ilk maçta ikişer gol atan bu ikiliye, maç kadrosundan tamamen çıkarılan Vitinha da yedek kulübesinde eşlik etti. Bunun yerine, Parc des Princes seyircisi, 19 yaşındaki kaleci Renato Marin ve genç oyuncu Pierre Mounguengue'nin de aralarında bulunduğu bir dizi yeni yüzle tanıştı.