AFP
PSG, Bayern ile oynayacağı dev Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesinde Ousmane Dembélé ve Khvicha Kvaratskhelia'ya dinlenme fırsatı vererek hayal kırıklığı yaratan bir beraberlikle yetindi
Luis Enrique, lig maçlarını ikinci plana atıp Münih'e öncelik veriyor
Luis Enrique, Cumartesi günü önceliklerini açıkça ortaya koydu ve hafta başında Bayern Münih ile karşılaşan kadroda tam dokuz değişiklik yaptı. Allianz Arena’da oynanacak rövanş maçında koruması gereken 5-4’lük ince bir üstünlükle, İspanyol teknik adam Ousmane Dembélé ve Khvicha Kvaratskhelia’yı maç boyunca yedek kulübesinde tutmayı tercih etti.
Bundesliga devleriyle oynanan ilk maçta ikişer gol atan bu ikiliye, maç kadrosundan tamamen çıkarılan Vitinha da yedek kulübesinde eşlik etti. Bunun yerine, Parc des Princes seyircisi, 19 yaşındaki kaleci Renato Marin ve genç oyuncu Pierre Mounguengue'nin de aralarında bulunduğu bir dizi yeni yüzle tanıştı.
Dönüşe geçen Parisliler ritim bulmakta zorlanıyor
Maç, ev sahibi takım için İbrahim Mbaye’nin şanslı bir erken golle ağları havalandırmasıyla parlak bir başlangıç yaptı. Ancak, son sezonlarda Paris için baş belası bir rakip olduğunu kanıtlamış olan Lorient, Pablo Pagis’in kusursuz bir şekilde attığı beraberlik golüyle maça ağırlığını koymaya başlayınca, PSG kadrosunun derme çatma yapısı kısa sürede ortaya çıktı.
İkinci yarıda çok ihtiyaç duyulan tecrübeyi katmak üzere oyuna giren Warren Zaire-Emery, sahaya çıktıktan hemen sonra PSG'yi tekrar öne geçirerek takımı utançtan kurtarmış gibi görünüyordu. Ancak genç Mounguengue'nin yaptığı pahalı hata, rotasyona uğramış savunma hattının zayıflıklarını bir kez daha ortaya çıkardı ve Aiyegun Tosin'in skoru ikinci kez eşitlemesine yol açtı.
Maçın son dakikalarında yaşanan VAR draması Lorient'i kurtardı
Maçın son dakikaları, bir an için PSG’ye hak etmediği bir galibiyet kazandıracak gibi görünen tartışmalı bir anla şekillendi. Hakem, uzatma dakikalarında Lorient ceza sahasında el ile oynama olduğu izlenimi veren bir pozisyonun ardından penaltı noktasını gösterdi; bu karar, temasın hiç olmadığını savunan konuk takım taraftarlarının itirazlarına yol açtı.
Uzun süren VAR incelemesinin ardından karar nihayetinde bozuldu ve ev sahibi taraftarları hayal kırıklığına uğrattı. Bu, Ligue 1 liderinin dağınık performansına yakışır bir sondu. PSG, bu sezon ligde Brittany ekibiyle oynadığı iki maçta da galip gelemedi.
Lens'in şampiyonluk umutları hâlâ sürüyor
Bu beraberlik, PSG’nin lig şampiyonluğundaki hakimiyetini kaybetmesine pek işaret etmese de, dört maçı kalan Lens’i şampiyonluk yarışında tutuyor. Aradaki fark yedi puan olarak kalıyor; Luis Enrique’nin takımının bundan sonra yaşayacağı her türlü puan kaybı, üst üste beşinci Fransa şampiyonluğunu kovalayan takım için gergin bir sonuca yol açabilir.