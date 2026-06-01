AFP
PSG başkanı, Şampiyonlar Ligi finalindeki başarının ardından büyük bir sözleşme yenilemesi beklentisiyle Luis Enrique’nin geleceğine dair şüpheleri gülerek geçiştirdi
Kulübede başkanın güveni
Enrique'nin sözleşmesi 2027'ye kadar sürmesine rağmen, sözleşmesinin uzatılmasına dair resmi bir açıklamanın yapılmaması bazı çevrelerde söylentilere yol açtı. Ancak bu şüpheler Al-Khelaifi tarafından hızla giderildi. PSG başkanı, takımının Avrupa sahnesindeki hakimiyetini sürdürmesinin ardından oldukça neşeli bir ruh hali içindeydi.
İspanyol teknik adam, Kylian Mbappe sonrası dönemi tam anlamıyla benimsedi ve bireysel süperstarlardan çok kolektif oyun önceliğine sahip uyumlu bir takım oluşturdu. Kulüp tarihinin en başarılı teknik direktörü olarak rekor kitaplarına adını yazdırmış olan eski Barcelona teknik direktörünün, önümüzdeki yıllarda da projenin yüzü olmaya devam etmesini sağlamak için Paris yönetimi her türlü çabayı gösteriyor.
Al-Khelaifi önemli bir ipucu verdi
Enrique ile yürütülen görüşmelerin durumu hakkında ısrarlı sorularla karşı karşıya kalan Al-Khelaifi, kuru bir kurumsal açıklama yerine şakacı bir retorik soruyla yanıt vermeyi tercih etti. ICI Paris Île-de-France’a konuşan başkan, şu anda teknik direktörlük görevini yürüten kişi hakkındaki düşüncelerini son derece net bir şekilde ortaya koydu.
"Teknik direktör bizden çok memnun, Paris'te çok mutlu. Onunla gurur duyuyoruz; o dünyanın en iyi teknik direktörü. Onunla gurur duyuyoruz. Sizce bu ne anlama geliyor?" Al-Khelaifi, anlaşmanın birçok kişinin düşündüğünden daha yakın olabileceğini ima eden bir gülümsemeyle böyle konuştu. Bu güçlü destek, PSG yönetim kurulu ile A takım kadrosu arasında nadir görülen bir istikrar ve karşılıklı güven dönemini vurguluyor.
2030 yılına kadar sürecek uzun vadeli bir proje
Parc des Princes'te son günlerde dolaşan söylentiler, standart bir iki yıllık sözleşme uzatmasının her iki tarafın da hedeflerini karşılamak için yeterli olmayabileceğini gösteriyor. Kulübün, Enrique'nin PSG teknik direktörlüğü görevini 2030 yılına kadar uzatma olasılığını değerlendirdiğine dair haberler ortaya çıktı. Böyle bir anlaşma, kulübün modern tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir güven göstergesi olacaktır.
Luis Enrique, takımı "Galactico" döneminden uzaklaştırarak daha disiplinli ve taktiksel olarak akıcı bir kolektife dönüştürerek takımın kimliğini şimdiden değiştirmiş durumda. Sözleşmesi şu anda 2027'de sona erecek olan Enrique'yi on yılın geri kalanı için kulübe bağlamak, başkanın geçici bir başarıdan ziyade bir hanedanlık kurma arzusunu vurguluyor.
Şampiyonlar Ligi zaferinin üzerine inşa etmek
Bu görüşmelerin zamanlaması, üst üste ikinci kez kazanılan Şampiyonlar Ligi zaferinin hemen ardından geldiği için bir tesadüf değildir. Enrique, Budapeşte’de şampiyonluğu garantileyerek kulüpteki mirasını sağlamlaştırmış, kulüp yönetiminin en önemli talebini yerine getirmiş ve kendi şartlarını belirleme hakkını kazanmıştır.
Vitinha, Ousmane Dembele ve Marquinhos gibi yıldız oyuncuların sistemine tam olarak entegre olmasıyla, hakimiyetin devamı için temeller atılmış oldu. PSG taraftarları, kulübün gelecek sezon başlamadan önce geleceğini güvence altına almak istemesi nedeniyle, önümüzdeki haftalarda resmi açıklamanın gelip gelmeyeceğini merakla bekliyor olacak.