PSG başkanı, Şampiyonlar Ligi finalindeki başarının ardından büyük bir sözleşme yenilemesi beklentisiyle Luis Enrique’nin geleceğine dair şüpheleri gülerek geçiştirdi

Enrique'nin sözleşmesi 2027'ye kadar sürmesine rağmen, sözleşmesinin uzatılmasına dair resmi bir açıklamanın yapılmaması bazı çevrelerde söylentilere yol açtı. Ancak bu şüpheler Al-Khelaifi tarafından hızla giderildi. PSG başkanı, takımının Avrupa sahnesindeki hakimiyetini sürdürmesinin ardından oldukça neşeli bir ruh hali içindeydi.

İspanyol teknik adam, Kylian Mbappe sonrası dönemi tam anlamıyla benimsedi ve bireysel süperstarlardan çok kolektif oyun önceliğine sahip uyumlu bir takım oluşturdu. Kulüp tarihinin en başarılı teknik direktörü olarak rekor kitaplarına adını yazdırmış olan eski Barcelona teknik direktörünün, önümüzdeki yıllarda da projenin yüzü olmaya devam etmesini sağlamak için Paris yönetimi her türlü çabayı gösteriyor.