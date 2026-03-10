AFP
PSG başkanı, Orta Doğu'daki çatışmalar nedeniyle Katar'da mahsur kaldığı için Chelsea ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçını kaçıracak
Nasser Al-Khelaifi Doha'da karaya oturdu
Associated Press'in haberine göre, kulüp başkanı, Orta Doğu'da tırmanan çatışmanın uluslararası seyahatleri felce uğratmaya devam etmesi nedeniyle Katar'da mahsur kaldı. Parc des Princes'in yönetim kademelerinde önemli bir figür olan Al-Khelaifi, bir haftadan fazla bir süredir Doha'dan ayrılmak için bir uçuş bulamıyor.
Bu durum, önümüzdeki maçlarda onun varlığının büyük bir şüpheye yol açıyor. 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in saldırılarının başlamasının ardından lojistik kabusu hızla gelişti ve bu da bölgedeki hava sahasının önemli ölçüde sıkılaştırılmasına yol açtı. İran savaşının şiddetlenmesiyle Al-Khelaifi, şu anda dünyanın en önemli havacılık merkezlerinden birini etkileyen aksaklıkların üstesinden gelemeyen birkaç yüksek profilli isim arasında kendini buldu.
Şampiyonlar Ligi planları tehlike altında
Al-Khelaifi, Çarşamba günü PSG'nin Chelsea ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçı öncesinde Paris'e dönmeye çalışıyor. Avrupa şampiyonu olarak, Paris ekibi Premier Lig ekibine karşı güçlü bir performans sergilemek için büyük baskı altında.
AP'ye yakın bir kaynak, isminin açıklanmaması koşuluyla, başkanın Salı akşamı veya Çarşamba sabahı Doha'dan bir uçağa binmeye çalıştığını doğruladı. Ancak, ticari uçuşların azalması ve kalkıştan hemen önce sadece onaylanmış yolculara öncelik verilmesi nedeniyle, maçın başlangıcına yetişmesi oldukça düşük bir ihtimal.
Bölgesel çatışmanın daha geniş etkisi
Savaşın dalga etkisi Orta Doğu ve ötesine yayıldı ve İran Körfez ülkelerine misilleme saldırıları başlattı. Bu durum, bölgedeki seyahatleri altüst etti ve Avrupa, Afrika ve Asya arasında bağlantı noktası olarak Körfez'in büyük havalimanlarına bağımlı olan yüz binlerce insanı mahsur bıraktı. Ulusal havayolu şirketleri, hizmetlerini tamamen iptal etmek veya çok daha uzun ve maliyetli rotalara geçmek zorunda kaldı.
Küresel liderler ve vatandaşlar hayal kırıklıklarını ve artan korkularını dile getirirken, bazı koridorlarda birikmiş işlerin azalmaya başladığına dair küçük işaretler var. İngiliz hükümeti geçtiğimiz günlerde Birleşik Arap Emirlikleri'nden Birleşik Krallık'a ticari uçuşların normal seviyelere döndüğünü açıkladı, ancak Doha batıya seyahat etmek isteyenler için hala karmaşık bir bölge olmaya devam ediyor.
PSG başkanı zamanla yarışıyor
Çeşitli ülkeler tarafından diplomatik çabalar ve charter uçuşları organize edilmesine rağmen, Hamad Uluslararası Havalimanı'ndaki lojistik darboğaz ciddi bir sorun olmaya devam ediyor. Şampiyonlar, bu heyecan verici eşleşmenin ilk ayağını Paris'te oynayacaklar ve rövanş maçı önümüzdeki hafta Londra'da oynanacak, bu da Al-Khelaifi'ye takımını şahsen desteklemek için çok dar bir zaman aralığı bırakıyor.
Şu an için Luis Enrique'nin takımı, başkanları tribünde olmadan önlerindeki göreve odaklanmak zorunda. Bu turun en çok beklenen maçlarından biri olan bu karşılaşmada, böylesine önemli bir ismin yokluğu, küresel olayların en üst düzeydeki bu güzel oyuna nasıl beklenmedik bir şekilde etki edebileceğini acı bir şekilde hatırlatıyor.
