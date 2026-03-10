PSG başkanı, Orta Doğu'daki çatışmalar nedeniyle Katar'da mahsur kaldığı için Chelsea ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçını kaçıracak

Associated Press'in haberine göre, kulüp başkanı, Orta Doğu'da tırmanan çatışmanın uluslararası seyahatleri felce uğratmaya devam etmesi nedeniyle Katar'da mahsur kaldı. Parc des Princes'in yönetim kademelerinde önemli bir figür olan Al-Khelaifi, bir haftadan fazla bir süredir Doha'dan ayrılmak için bir uçuş bulamıyor.

Bu durum, önümüzdeki maçlarda onun varlığının büyük bir şüpheye yol açıyor. 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in saldırılarının başlamasının ardından lojistik kabusu hızla gelişti ve bu da bölgedeki hava sahasının önemli ölçüde sıkılaştırılmasına yol açtı. İran savaşının şiddetlenmesiyle Al-Khelaifi, şu anda dünyanın en önemli havacılık merkezlerinden birini etkileyen aksaklıkların üstesinden gelemeyen birkaç yüksek profilli isim arasında kendini buldu.