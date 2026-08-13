Getty Images
Çeviri:
PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi, Bradley Barcola'nın geleceği hakkında Liverpool ve Arsenal transfer bağlantıları ortasında sessizliğini bozdu
PSG başkanı, Barcola hakkında güncelleme yaptı
Al-Khelaifi, Fransız milli oyuncuyla ilgili yoğun spekülasyonlar karşısında sakin bir tavır benimsedi. Liverpool ve Arsenal'ın, 2023'te Parc des Princes'e gelişinden bu yana değeri hızla artan eski Lyon oyuncusu için hamle yapmayı değerlendirdiği bildiriliyor.
PSG Başkanı, kulübün herhangi bir karar almaya zorlanmayacağı ve İngiliz medyasından yükselen seslerden etkilenmeyeceği konusunda net konuştu. Durumla ilgili bir güncelleme istendiğinde Al-Khelaifi, “Sakin şekilde çalışıyoruz” dedi. “Çok fazla konuşmayız. İşimizi yaparız. Tüm oyuncularımız önemli. PSG'ye imza attıklarında bizim için önemli hale gelirler."
- Getty Images Sport
Liverpool ve Arsenal, PSG yıldızı için harekete geçmeyi planlıyor
Barcola'nın imzası için yarış, hem Liverpool'ın hem de Arsenal'ın hücum hattını güçlendirmek için çaresiz olduğu bir dönemde geliyor. Şu anda teknik direktör Andoni Iraola tarafından çalıştırılan Liverpool, kanat oyuncusunu, efsanevi Mısırlı'nın Türkiye ekibi Trabzonspor'a ayrılmasının ardından Mohamed Salah'ın ideal halefi olarak belirledi. Bu arada Arsenal, Real Madrid'in Vinicius Junior'ı için altı ay süren uzun takibinin sonunda başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından piyasada elit bir kanat oyuncusu arıyor.
Yüksek bonservis değerine rağmen Barcola, uzun vadeli geleceğini henüz Ligue 1 şampiyonlarına bağlamış değil. Mevcut sözleşmesi 2028'de sona erecek ve sözleşme uzatmayı reddettiği yönündeki haberler Paris ekibini hassas bir durumda bıraktı. 23 yaşındaki oyuncunun transfer dönemi kapandığında hâlâ PSG oyuncusu olup olmayacağı konusunda daha fazla netlik istenince Al-Khelaifi net bir yanıt vermedi. Başkan, “Bugün söyleyemem. Bugün söyleyebileceğim şey, onun bir PSG oyuncusu olduğu” diye ekledi.
Barcola'nın baş döndüren yükselişi ve kupa koleksiyonu
Lyon'dan Paris'e transfer olduktan sonra Barcola, Avrupa futbolunun hem en bitirici hem de en yaratıcı güçlerinden biri olarak kendini kabul ettirdi. Kulüp adına çıktığı 152 maçta 39 gol ve 37 asistlik etkileyici bir performans sergileyen oyuncu, Fransa futboluna damga vuran takımın kilit parçalarından biri haline geldi. Onun katkısı, PSG'nin üst üste üç Ligue 1 şampiyonluğu da dahil olmak üzere 14 kupa kazanmasında belirleyici oldu. En dikkat çekici olarak ise kulübün arka arkaya Şampiyonlar Ligi zaferleri elde etmesinde önemli rol oynadı.
Kanat oyuncusunun uluslararası arenadaki profili de önemli ölçüde yükseldi. Barcola, zorlu geçen Dünya Kupası sürecinde Fransa'nın oynadığı sekiz maçın tamamında forma giydi ve Senegal, İsveç ile İngiltere'ye karşı, bronz madalya maçında ise gol attı. Didier Deschamps'ın takımı sonunda yarı finalde İspanya'ya elense de Barcola bu turnuvadan artan itibarıyla çıktı. Ancak turnuvanın fiziksel yükü Salzburg'daki Süper Kupa'da net şekilde görüldü; burada yedek kulübesinde yer almasına rağmen süre almadı. Hâlâ tam ritmine dönmek için çalışıyor, ancak sahalardaki yokluğu geleceği etrafındaki konuşmaları daha da artırdı.
- AFP
Son tarih yaklaşırken görüşmeler sürüyor
Transfer dönemi son aşamalarına girerken, PSG ile Barcola'nın temsilcileri arasındaki görüşmeler sürüyor. Al-Khelaifi, kulübün görüşmelerde aktif olduğunu doğruladı ancak Premier League'den gelen resmi tekliflerden herhangi birinin yüksek beklentilerini karşılayıp karşılamadığını teyit etmedi. Liverpool'un PSG'nin taleplerini karşılayamaması gibi bir durum olup olmadığı sorulduğunda ise başkan temkinli davrandı. “Göreceğiz. Görüşmeler var, müzakereler var, göreceğiz” dedi.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun