Barcola'nın imzası için yarış, hem Liverpool'ın hem de Arsenal'ın hücum hattını güçlendirmek için çaresiz olduğu bir dönemde geliyor. Şu anda teknik direktör Andoni Iraola tarafından çalıştırılan Liverpool, kanat oyuncusunu, efsanevi Mısırlı'nın Türkiye ekibi Trabzonspor'a ayrılmasının ardından Mohamed Salah'ın ideal halefi olarak belirledi. Bu arada Arsenal, Real Madrid'in Vinicius Junior'ı için altı ay süren uzun takibinin sonunda başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından piyasada elit bir kanat oyuncusu arıyor.

Yüksek bonservis değerine rağmen Barcola, uzun vadeli geleceğini henüz Ligue 1 şampiyonlarına bağlamış değil. Mevcut sözleşmesi 2028'de sona erecek ve sözleşme uzatmayı reddettiği yönündeki haberler Paris ekibini hassas bir durumda bıraktı. 23 yaşındaki oyuncunun transfer dönemi kapandığında hâlâ PSG oyuncusu olup olmayacağı konusunda daha fazla netlik istenince Al-Khelaifi net bir yanıt vermedi. Başkan, “Bugün söyleyemem. Bugün söyleyebileceğim şey, onun bir PSG oyuncusu olduğu” diye ekledi.