PSG, Arsenal ve Barcelona'nın Arjantinli yıldızın peşine düşmesiyle Atlético Madrid'in Julian Álvarez konusundaki tutumu ortaya çıktı

Diego Simeone, yıldız forvetini çevreleyen artan spekülasyonlara değindi ve Alvarez gibi kalibrede bir oyuncunun kıtanın en büyük kulüplerinin ilgisini çekmesinin son derece doğal olduğunu kabul etti. Atleti’nin yarı finalde elenmesinden önce Arjantinli teknik direktör, yaz transfer döneminde ismi büyük kulüplerle anılan vatandaşı hakkında sakinliğini korudu.

"Bunun normal olduğunu düşünüyorum. O olağanüstü bir oyuncu," diyen Simeone, Avrupa'nın dev kulüpleriyle ilgili spekülasyonları değerlendirirken, "Arsenal, Paris Saint-Germain, Barcelona ve diğer takımların ilgisi var. Ancak bu, bizi endişelendiren bir durum değil," ifadesini kullandı.