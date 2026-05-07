PSG, Arsenal ve Barcelona'nın Arjantinli yıldızın peşine düşmesiyle Atlético Madrid'in Julian Álvarez konusundaki tutumu ortaya çıktı
Simeone, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden gelen ilgiyi doğruladı
Diego Simeone, yıldız forvetini çevreleyen artan spekülasyonlara değindi ve Alvarez gibi kalibrede bir oyuncunun kıtanın en büyük kulüplerinin ilgisini çekmesinin son derece doğal olduğunu kabul etti. Atleti’nin yarı finalde elenmesinden önce Arjantinli teknik direktör, yaz transfer döneminde ismi büyük kulüplerle anılan vatandaşı hakkında sakinliğini korudu.
"Bunun normal olduğunu düşünüyorum. O olağanüstü bir oyuncu," diyen Simeone, Avrupa'nın dev kulüpleriyle ilgili spekülasyonları değerlendirirken, "Arsenal, Paris Saint-Germain, Barcelona ve diğer takımların ilgisi var. Ancak bu, bizi endişelendiren bir durum değil," ifadesini kullandı.
Atleti, Arsenal'e karşı yaşanan hayal kırıklığına rağmen sözleşme ödülleri planlıyor
Rojiblancos, Londra’da etkisiz kalan hücum performansında Alvarez’in oyuna dahil olmakta zorlandığı Emirates Stadyumu’nda Avrupa hayallerinin sona erdiğini gördü. Ancak Mundo Deportivo’ya göre, kulüp yönetimi eski Manchester City oyuncusunun gelecekteki projenin temel taşı olduğuna hâlâ inanıyor. Şu anda 2030’a kadar süren sözleşmesini iyileştirmeye yönelik planlar şimdiden devreye girmiş durumda.
Antoine Griezmann'ın yakında ayrılması, maaş bütçesinde önemli bir boşluk yaratacak ve kulübün Alvarez'e daha iyi şartlar sunmasına olanak sağlayacak. Ayrıca, şu anda Metropolitano'da en yüksek maaşı alan kaleci Jan Oblak'ın Suudi Arabistan'a satılması, Apollo Sports'un yatırımıyla ilk yaz transfer dönemine giren Atleti'nin mali gücünü daha da artırabilir.
Alvarez, "yalanlar yığınına" sert tepki gösterdi
Transfer söylentilerinin yoğun olduğu bu dönemde Alvarez, özellikle kendisini Spotify Camp Nou’ya transfer olacağı yönündeki haberler konusunda medyada yer alan iddialara duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Forvet oyuncusu, İspanya’nın başkentindeki hayatına odaklanmaya devam etmek istediği için ailesinin Katalonya’da ev aradığına dair iddiaları hemen yalanladı.
Alvarez, "Söylediklerine fazla önem vermemeye çalışıyorum, çünkü gerçek şu ki her hafta yeni şeyler, her türlü yeni bilgi ortaya çıkıyor" dedi. "Buna enerji harcamamaya ve Atleti'de yaptığımız işe odaklanmaya çalışıyorum. Medyada söylenenlere çok fazla önem vermemeye çalışıyorum, çünkü bunlar genellikle yalanların kar topu gibi büyümeye başlıyor. Sürekli ortaya çıkan her şeyi açıklığa kavuşturmak veya yalanlamak için sürekli ortaya çıkamam."
Atlético'nun taviz vermeyen tutumu
Madrid, oyuncunun sözleşmesine eklenen 500 milyon avroluk (430 milyon sterlin/588 milyon dolar) devasa serbest kalma bedeli sayesinde olası görüşmelerde elini güçlü tutuyor. Kulüp, bu rakamın herhangi bir alıcı için gerçekçi olmadığını kabul etse de, oyuncuyu Madrid’e getirmek için başlangıçta yatırdıkları 100 milyon avronun altındaki bir teklif için görüşmeye bile yanaşmayacaklarını açıkça belirtmiştir.
Bu mali engellerin ötesinde, Alvarez, büyük ölçüde Nahuel Molina, Juan Musso ve Nico Gonzalez'in de aralarında bulunduğu soyunma odasındaki Arjantinli grubun sıcak karşılaması sayesinde kulüp hayatına mükemmel bir şekilde uyum sağlamıştır. CEO Miguel Angel Gil Marin ve futbol direktörü Mateu Alemany'nin spor projesine öncülük ettiği Atletico, Barcelona gibi doğrudan bir iç rakibe satma niyetinde kesinlikle değildir ve yeni dönemini tamamen yıldız 9 numarası etrafında inşa etmeyi tercih etmektedir.