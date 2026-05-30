Paris Saint-Germain, arka arkaya iki sezonda hem lig şampiyonluğunu hem de Avrupa’nın en prestijli kulüp turnuvasını kazanan tarihteki üçüncü takım oldu. Bu olağanüstü başarı, onları 1950’lerin efsanevi Real Madrid takımı (1956-58) ve 1970’lerin başındaki ikonik Ajax takımı (1971-73) ile aynı kefeye koyuyor.

Bu başarı, Budapeşte'de geçen gergin bir gecenin ardından kesinleşti. Parisliler, inatçı Arsenal takımını yenmek için azimlerini gösterdiler. Luis Enrique'nin takımı, arka arkaya iki sezonda hem Ligue 1'i hem de Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak, futbol tarihinin çok az döneminde görülen bir ulusal ve kıtasal üstünlük kurdu.