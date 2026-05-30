PSG, Arsenal’i yenerek Şampiyonlar Ligi finalinde bir kez daha muhteşem bir çifte zafer elde ettikten sonra, Ajax ve Real Madrid’in 50 yıllık efsanevi rekoruna ulaştı
Tarihi bir Avrupa duble-duble
Paris Saint-Germain, arka arkaya iki sezonda hem lig şampiyonluğunu hem de Avrupa’nın en prestijli kulüp turnuvasını kazanan tarihteki üçüncü takım oldu. Bu olağanüstü başarı, onları 1950’lerin efsanevi Real Madrid takımı (1956-58) ve 1970’lerin başındaki ikonik Ajax takımı (1971-73) ile aynı kefeye koyuyor.
Bu başarı, Budapeşte'de geçen gergin bir gecenin ardından kesinleşti. Parisliler, inatçı Arsenal takımını yenmek için azimlerini gösterdiler. Luis Enrique'nin takımı, arka arkaya iki sezonda hem Ligue 1'i hem de Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak, futbol tarihinin çok az döneminde görülen bir ulusal ve kıtasal üstünlük kurdu.
Puskas Arena'da yaşanan olaylar
Final maçı, iki şampiyonu ayırmak için penaltı atışlarına gidilmesi gereken zorlu bir mücadeleye sahne oldu. Ousmane Dembélé, Kai Havertz’in erken attığı golü eşitledikten sonra maç, uzatmalar boyunca da berabere kaldı. Gabriel Magalhães’in belirleyici penaltıyı üst direğin üstüne göndererek PSG’ye penaltı atışlarında 4-3’lük bir galibiyet kazandırmasıyla gerilim doruğa ulaştı.
Fransız takımı topu kontrol etmesine rağmen, rakibini aşmak zor oldu. Arsenal, maç boyunca sadece %24,7 top hakimiyeti kaydetti. Opta'ya göre bu, 2004'te kayıtların başlamasından bu yana Şampiyonlar Ligi finallerinde kaydedilen en düşük rakamdı. PSG'nin azmi sonunda karşılığını verdi ve Şampiyonlar Ligi döneminde Real Madrid'in ardından kupayı ikinci kez kazanan tek kulüp oldu.
Luis Enrique efsaneler arasına katıldı
Bu zafer, tarihin en seçkin taktik dehalarından biri olarak adını kesin bir şekilde yazdıran Enrique için kişisel bir dönüm noktası oldu. Enrique, "Maçtan önce ne kadar zorlu olacağını bildiğimiz için bu zafer bizim için daha da özel," dedi. "Final maçı son derece çekişmeli geçse de, bence bu zafer tüm sezon boyunca gösterdiğimiz performansın hak ettiği bir sonuç."
İspanyol teknik adam, Carlo Ancelotti, Bob Paisley, Zinedine Zidane ve Pep Guardiola gibi isimlerin arasına katılarak, üç veya daha fazla Avrupa Kupası kazanan dördüncü teknik direktör oldu. Birden fazla cephede konsantrasyonunu koruyabilme yeteneği, PSG'nin rekor kıran serisinin arkasındaki itici güç oldu ve geçmişteki büyük hanedanları yansıtan bir kazanma kültürü oluşturdu.
Kazanan zihniyetini korumak
Oyuncular için üst üste ikinci Avrupa şampiyonluğu, psikolojik güçlerinin bir kanıtıydı. PSG kaptanı Marquinhos, "İki yıl üst üste kazanmak inanılmaz bir şey" dedi. "Bu sezonun ilk gününden itibaren teknik direktörümüz kazanmanın zor olduğunu, iki kez kazanmanın ise daha da zor olduğunu söylemişti. Bu yüzden hepimiz yeniden işimize koyulmak zorundaydık. Zihniyetimiz buydu."
PSG tarihi çifte kupasını kutlarken, sonuç Arsenal'i cevap aramaya itti. 22 yıllık Premier Lig şampiyonluğu bekleyişini sona erdiren Gunners, tarihindeki ilk Avrupa Kupası'nı kazanamadı. Bunun yerine, PSG'nin 1955'e dayanan Avrupa Kupası tarihinde arka arkaya şampiyonluk kazanan 10. takım olmasını izlediler.