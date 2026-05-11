PSG, Arsenal'den "daha iyi" ama Rio Ferdinand, Mikel Arteta'nın takımının neden Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanacağını açıklıyor
Ferdinand, Arsenal'in Avrupa'da zafer kazanacağına inanıyor
Arsenal, PSG ile oynayacağı tarihi Şampiyonlar Ligi finali öncesinde tarihe geçmenin eşiğinde. Bukayo Saka’nın Atlético Madrid karşısında sergilediği kahramanlık sayesinde bu büyük finalde yerini garantileyen Kuzey Londra ekibi, şimdi tarihi bir Premier Lig ve Avrupa kupası çifte zaferinin peşinde.
Eski İngiltere milli takım savunma oyuncusu, Ferdinand Presents YouTube kanalında yaptığı açıklamada, Gunners'ın şansına ilişkin kesin bir tavır sergiledi. Ferdinand, "Arsenal'in bu yıl ligi kazanacağını söylemiştim ve Arsenal'in ligi kazanacağını düşünüyorum" dedi. "Ve şimdi de Arsenal'in Şampiyonlar Ligi'ni kazanacağını düşünüyorum, arkadaşlar."
Eski defans oyuncusu, PSG'nin futbol açısından daha iyi bir takım olduğunu söylüyor
Tahminine rağmen Ferdinand, Luis Enrique’nin takımının daha fazla doğal yetenek ve taktiksel esnekliğe sahip olduğunu kabul etti. Ligue 1 şampiyonu, Budapeşte’deki finale giderken 44 gol atarak turnuvanın en golcü takımı olurken, Arsenal ise 29 golle yetindi.
Ferdinand, Paris ekibini övgüyle bahsetti ve şöyle dedi: "PSG yüzde 100 daha iyi bir takım. Şu anda kadroları var, daha iyi bir futbol takımı, daha iyi bir oyun stiline sahipler, izlemesi en keyifli takımlar ve teknik direktörleri şu anda en iyisi."
Duran topların etkisi
Ferdinand'a göre, farkı yaratan unsur Arsenal'in fiziksel üstünlüğü ve duran toplardaki ustalığı. O, PSG'nin köşe vuruşları ve serbest vuruşlardaki savunma zaafiyetinin, Arteta'nın titizlikle hazırlanmış uzmanları karşısında takımın sonunu getireceğine inanıyor.
"Ancak PSG, duran toplarda rahatsız görünüyor," diye açıklıyor Ferdinand. "Duran toplarda pek iyi olmayan Bayern Münih bile onları rahatsız etti ve bunu bu sezon birçok kez gördüm. Arsenal, Premier Lig'de duran toplarda en iyi takım ve eğer duran toplar, serbest vuruşlar ve köşe vuruşları yakalarlarsa, o küçük PSG takımına karşı tam bir katliam yaratacaklar.
"Fiziksel olarak, duran toplarda PSG, Arsenal ile rekabet edemez ve Arsenal herhangi bir şekilde topu ele geçirir ve ceza sahası çevresinde veya hatta orta sahada herhangi bir serbest vuruş kazanırsa, büyük hasara yol açacaklar."
Gary Neville'in farklı bir bakış açısı
Ferdinand kendinden emin olsa da, eski takım arkadaşı Neville hâlâ şüpheci bir tavır sergiliyor. Neville, bir çifte kupanın Arteta’nın takımını “bambaşka bir boyuta” taşıyacağını kabul etse de, Parisli devlerin gelişim açısından şu anda durdurulamayacak kadar çok önde olduğunu düşünüyor.
Neville, Sky Sports podcast'inde şunları söyledi: "PSG onlardan daha iyi, bundan kaçamazsınız. PSG şu anda Arsenal'den daha iyi bir takım ve bunu son iki sezonda kanıtladılar. PSG'nin üst üste şampiyon olacağı ve Luis Enrique'nin bunu başaran tanrısal menajerler arasına gireceği an geldi gibi hissediyorum."