Oyuncunun menajeri Dmitry Cheltsov'a göre, Aleksey Batrakov'un transfer süreci başarılı bir sonuca yaklaşıyor. Rus televizyon programı Comment Show'da konuşan menajer, Lokomotiv Moskova ile Ligue 1 devi arasındaki görüşmelerin gidişatı hakkında şaşırtıcı derecede açık bir güncelleme yaptı.

Cheltsov, iki kulüp arasında yapılan kapsamlı görüşmeleri detaylandırarak transferin neredeyse kesinleştiğini açıkça belirtti. "Batrakov'un %95 ihtimalle PSG'ye katılacağını söylemenin tam zamanı. PSG ve Lokomotiv'in yöneticileri halihazırda 10'dan fazla telefon görüşmesi yaptı. Bu hafta Campos, transferi sonuçlandırmak için Moskova'ya gidecek. Şu anda bu transferi engellemek için mucizevi bir olay olması gerekir: Transfer ücreti 25 milyon avro, maaş ise yaklaşık 5 ila 6 milyon avro," diye açıkladı menajer.