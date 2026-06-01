PSG, 25 milyon avroluk anlaşma ile Rus orta saha oyuncusuna yaklaşıyor; menajer transferin "yüzde 95 tamamlandığını" açıkladı
Temsilci, görüşmelerin ileri aşamada olduğunu doğruladı
Oyuncunun menajeri Dmitry Cheltsov'a göre, Aleksey Batrakov'un transfer süreci başarılı bir sonuca yaklaşıyor. Rus televizyon programı Comment Show'da konuşan menajer, Lokomotiv Moskova ile Ligue 1 devi arasındaki görüşmelerin gidişatı hakkında şaşırtıcı derecede açık bir güncelleme yaptı.
Cheltsov, iki kulüp arasında yapılan kapsamlı görüşmeleri detaylandırarak transferin neredeyse kesinleştiğini açıkça belirtti. "Batrakov'un %95 ihtimalle PSG'ye katılacağını söylemenin tam zamanı. PSG ve Lokomotiv'in yöneticileri halihazırda 10'dan fazla telefon görüşmesi yaptı. Bu hafta Campos, transferi sonuçlandırmak için Moskova'ya gidecek. Şu anda bu transferi engellemek için mucizevi bir olay olması gerekir: Transfer ücreti 25 milyon avro, maaş ise yaklaşık 5 ila 6 milyon avro," diye açıkladı menajer.
Luis Campos son hamleyi yönetiyor
Luis Campos’un sürece dahil olması, PSG’nin bu transferi bir an önce sonuçlandırma niyetinin açık bir göstergesidir. Spor danışmanının Rusya’nın başkentine yapacağı planlanan ziyaret, 25 milyon avroluk transfer paketinin son yapısal detaylarının, transferin resmi olarak duyurulmasından önce aşılması gereken tek engel olduğunu gösteriyor.
Piyasadaki bu proaktif yaklaşım, PSG'nin tarihi Şampiyonlar Ligi zaferinin ardından geldi ve kulübün kadroyu canlandırmak için yeni yeteneklere olan açlığını kanıtladı. Batrakov'u kadrosuna katan PSG, kaleci Matvey Safonov'un başarılı entegrasyonunun ardından Rus pazarına yönelme eğilimini sürdürüyor.
Enrique profiline uygun
Batrakov sadece ticari bir hedef değil; aynı zamanda teknik direktör Luis Enrique’nin aradığı özel taktiksel profile de uyuyor. Henüz 20 yaşındaki bu orta saha oyuncusu, Enrique-Campos döneminde PSG’nin mevcut transfer stratejisinin ayırt edici özelliği haline gelen çok yönlülüğü ve teknik beceriyi bünyesinde barındırıyor.
Genç oyuncunun Rusya'daki istatistikleri sansasyonel düzeyde ve en üst seviyede rekabet edebilecek yeteneğe sahip olduğunu kanıtlıyor. Lokomotiv Moskova ile geçirdiği son sezonda, hücumcu orta saha oyuncusu tüm turnuvalarda 36 maçta 17 gol ve 13 asist gibi etkileyici bir performans sergiledi.
İşe alımda yeni bir dönem
Rus genç yeteneğin transferi, Parisli kulübün çalışma tarzındaki değişimi gözler önüne seriyor; kulüp, köklü "Galactico" isimlerinden uzaklaşarak gelecek vaat eden genç oyunculara yöneliyor. Batrakov'un son üçte bir sahada çeşitli pozisyonlarda görev alabilme yeteneği, onu önümüzdeki uzun Ligue 1 sezonu ve Avrupa kupaları için değerli bir varlık haline getiriyor.
Anlaşmanın son %5'lik kısmı bu hafta beklendiği gibi tamamlanırsa, Batrakov yaz transfer döneminin ilk büyük transferi olacak. 6 milyon avroya ulaşan bir maaş paketi ile kulüp, 20 yaşındaki oyuncunun Parc des Princes'teki takımın yeni yaratıcı kalbi olacağına büyük güven duyuyor.