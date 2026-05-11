PSG 2026-27 formaları: Yeni iç saha, deplasman, üçüncü ve kaleci formaları, çıkış tarihleri, sızan görseller ve fiyatlar

Paris Saint-Germain'in 2026-27 sezonu iç saha forması resmi olarak tanıtıldı ve 9 Mayıs 2026'da ilk kez sahneye çıkacak. Kulüp bu yıl, son on yılın lacivert tonlarına kıyasla gözle görülür derecede daha açık ve canlı bir "Old Royal" mavisi tonunu tercih etti.

En dikkat çekici özellik, klasik Hechter tasarımına cesur bir dönüş olsa da, buna modern bir dokunuş eklenmiş olması. Ortadaki kırmızı-beyaz şerit, normalden önemli ölçüde daha geniş ve yıllar sonra ilk kez formanın arkasına da kesintisiz bir şekilde uzanıyor.

Nike, önemli bir stil değişikliğiyle kulüp armasını ve Swoosh logosunu göğsün ortasına dikey olarak yerleştirerek, taraftarlar arasında şimdiden çok konuşulan simetrik bir görünüm yaratmış.

Replika formanın fiyatı 89,99 sterlin, orijinal versiyonun fiyatı ise 134,99 sterlin.
















