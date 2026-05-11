PSG 2026-27 home kitPSG/NIKE
Renuka Odedra

Çeviri:

PSG 2026-27 formaları: Yeni iç saha, deplasman, üçüncü ve kaleci formaları, çıkış tarihleri, sızan görseller ve fiyatlar

PSG'nin 2026-27 sezonu iç saha forması açıklandı.

PSG, 2026-27 sezonuna ait iç saha formalarını resmen tanıttı. Nike, "inanç inşa eder, aura devralır" başlıklı kampanyasıyla Parc des Princes'teki oyuncular ve tribünler arasındaki canlı bağı vurguladı.

GOAL, PSG'nin 2026-27 iç saha forması hakkında bilmeniz gereken her şeyi, çıkış tarihi, fiyat, sızan bilgiler ve tasarım detayları dahil olmak üzere sizlere aktarıyor.

    PSG 2026-27 iç saha forması, çıkış tarihi ve fiyatı

    Paris Saint-Germain'in 2026-27 sezonu iç saha forması resmi olarak tanıtıldı ve 9 Mayıs 2026'da ilk kez sahneye çıkacak. Kulüp bu yıl, son on yılın lacivert tonlarına kıyasla gözle görülür derecede daha açık ve canlı bir "Old Royal" mavisi tonunu tercih etti.

    En dikkat çekici özellik, klasik Hechter tasarımına cesur bir dönüş olsa da, buna modern bir dokunuş eklenmiş olması. Ortadaki kırmızı-beyaz şerit, normalden önemli ölçüde daha geniş ve yıllar sonra ilk kez formanın arkasına da kesintisiz bir şekilde uzanıyor.

    Nike, önemli bir stil değişikliğiyle kulüp armasını ve Swoosh logosunu göğsün ortasına dikey olarak yerleştirerek, taraftarlar arasında şimdiden çok konuşulan simetrik bir görünüm yaratmış.

    Replika formanın fiyatı 89,99 sterlin, orijinal versiyonun fiyatı ise 134,99 sterlin.





  • PSG 2026-27 deplasman forması, çıkış tarihi ve fiyatı

    Yaz ortasında piyasaya sürülmesi beklenen deplasman forması, kulübün kimliğine daha deneysel bir yaklaşım getiriyor. Güvenilir kaynaklardan sızan bilgilere göre, forma ağırlıklı olarak beyaz olacak ancak gövdenin ortasından aşağıya doğru uzanan benzersiz bir dikey degrade şerit barındıracak.

    Bu şerit, dikey ince çizgi efekti kullanılarak düz kırmızı bir merkezden lacivert renge doğru solacak şekilde tasarlanmıştır. Ev forması üzerindeki merkezde yer alan logolardan farklı olarak, deplasman forması, arması ve Swoosh logosu için geleneksel sol-sağ yerleşimine geri dönecek. Özellikle dikkat çeken bir detay ise, renk değiştiren veya formanın ortasındaki şeridi yansıtan bir degrade efekti gösterdiği söylenen lentiküler armasıdır.


  • PSG 2026-27 üçüncü forması, çıkış tarihi ve fiyatı

    Koleksiyonu tamamlayan 2026-27 üçüncü forma, Avrupa maçları için şık ve yüksek kontrastlı bir seçenek olacak. Sızan bilgiler, koyu renkli formaların kısa bir aradan sonra "Siyah" ve "Kömür" renklerine geri dönüleceğini gösteriyor. Asıl sürpriz ise ikincil renk: formada logolar ve vurgular için parlak sarı rengin kullanılması planlanıyor ve bu, siyah PSG formasında bu özel kombinasyonun ilk kez kullanılması anlamına geliyor. Ev sahibi forması halihazırda satışta olsa da, yeni sezonun başlamasıyla birlikte deplasman ve üçüncü formaların Temmuz ve Ağustos aylarında satışa sunulması bekleniyor.