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PSG 2026-27 home kitPSG/NIKE
Renuka Odedra

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PSG 2026-27 formaları: Yeni iç saha, deplasman, üçüncü ve kaleci formaları, çıkış tarihleri, forma sızıntıları ve fiyatlar

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Paris Saint Germain
Paris Saint Germain
1. Lig
Premiere Ligue

PSG’nin 2026-27 sezonu yeni iç saha forması tanıtıldı.

PSG, 2026-27 sezonuna ait iç saha formalarını resmen tanıttı. Nike ise “inanç büyür, aura hakim olur” başlıklı kampanyasını başlatarak Parc des Princes’teki oyuncular ile tribünler arasındaki canlı bağı vurguladı.

GOAL, PSG’nin 2026-27 sezonuna ait iç saha forması hakkında bilmeniz gereken her şeyi, çıkış tarihi, fiyat, sızan bilgiler ve tasarım detayları dahil olmak üzere sizlere aktarsın.

  • PSG kitPSG/NIKE

    PSG 2026-27 iç saha forması, satış tarihi ve fiyatı

    Paris Saint-Germain’in 2026-27 sezonu iç saha forması resmi olarak tanıtıldı ve 9 Mayıs 2026’da ilk kez sahneye çıkacak. Bu yıl kulüp, son on yılın lacivert tonlarına kıyasla gözle görülür şekilde daha açık ve canlı bir “Old Royal” mavisi tonunu tercih etti.

    En dikkat çeken özellik, klasik Hechter tasarımına cesur bir dönüş olsa da, buna modern bir dokunuş eklenmiş olmasıdır. Ortadaki kırmızı-beyaz şerit, normalden önemli ölçüde daha geniş ve yıllar sonra ilk kez formanın arkasına kesintisiz bir şekilde uzanıyor.

    Büyük bir stil değişikliği olarak Nike, hem kulüp armasını hem de Swoosh logosunu göğsün ortasına dikey olarak yerleştirerek simetrik bir görünüm yaratmış ve bu tasarım şimdiden taraftarlar arasında çok konuşulmaya başlamıştır.

    Replika formanın fiyatı 89,99 sterlin, orijinal versiyonun fiyatı ise 134,99 sterlin olarak belirlendi.





  • PSG 26/27 away kitNike

    PSG 2026-27 deplasman forması, satış tarihi ve fiyatı

    2026-27 PSG deplasman forması, Paris Saint-Germain’in en ayırt edici görsel imzalarından biri olan kulübün ikonik orta şeridiyle zenginleştirilmiş, ağırlıklı olarak beyaz bir siluete sahiptir. Kırmızıdan lacivert rengine geçiş yapan ince dikey çizgilerden oluşan bir degrade ile yeniden tasarlanan bu şerit, Op Art’ın görsel dilinden ve Paris’in elektronik müzik sahnesinin canlı enerjisinden ilham almaktadır. Sonuçta ortaya çıkan dinamik hareket ve ritim hissi, ortadaki grafiğe hayat vererek kulübün en sembolik kimlik kodlarından birinin çağdaş bir yorumunu sunuyor.


  • PSG 2026-27 üçüncü forması, satış tarihi ve fiyatı

    Koleksiyonu tamamlayan 2026-27 üçüncü forma, Avrupa maçlarında giyilecek şık ve yüksek kontrastlı bir seçenek olacak. Sızan bilgilere göre, koyu renkli formalar arasında kısa bir aradan sonra "Siyah" ve "Kömür Grisi" renklerine geri dönülecek. Asıl sürpriz ise ikincil renk: Formada logolar ve vurgu detayları için parlak sarı rengin kullanılması planlanıyor; bu, siyah bir PSG formasında bu özel renk kombinasyonunun ilk kez kullanılması anlamına geliyor. Ev sahibi forması halihazırda satışta olsa da, deplasman ve üçüncü formaların yeni sezonun başlamasıyla birlikte Temmuz ve Ağustos aylarında piyasaya çıkması bekleniyor.


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