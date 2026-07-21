PSG 2026-27 formaları: Yeni iç saha, deplasman, üçüncü ve kaleci formaları, çıkış tarihleri, forma sızıntıları ve fiyatlar

Paris Saint-Germain’in 2026-27 sezonu iç saha forması resmi olarak tanıtıldı ve 9 Mayıs 2026’da ilk kez sahneye çıkacak. Bu yıl kulüp, son on yılın lacivert tonlarına kıyasla gözle görülür şekilde daha açık ve canlı bir “Old Royal” mavisi tonunu tercih etti.

En dikkat çeken özellik, klasik Hechter tasarımına cesur bir dönüş olsa da, buna modern bir dokunuş eklenmiş olmasıdır. Ortadaki kırmızı-beyaz şerit, normalden önemli ölçüde daha geniş ve yıllar sonra ilk kez formanın arkasına kesintisiz bir şekilde uzanıyor.

Büyük bir stil değişikliği olarak Nike, hem kulüp armasını hem de Swoosh logosunu göğsün ortasına dikey olarak yerleştirerek simetrik bir görünüm yaratmış ve bu tasarım şimdiden taraftarlar arasında çok konuşulmaya başlamıştır.

Replika formanın fiyatı 89,99 sterlin, orijinal versiyonun fiyatı ise 134,99 sterlin olarak belirlendi.















