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Promise David, savunmadaki hataların pahalıya mal olması, Alphonso Davies’e ilişkin endişelerin artması ve ev sahibi takımın Dünya Kupası serüveninin sona ermesiyle ilk adını duyurdu - Kanada - İsviçre maçının kazananları ve kaybedenleri

Winners & losers
FEATURES
Analysis
İsviçre - Kanada
İsviçre
Kanada
Dünya Kupası
P. David
A. Davies
J. Marsch

Kanada, eleme turlarına doğru ilerliyor; ancak İsviçre’ye karşı alınan ağır yenilgi, ev sahipliği yaptıkları Dünya Kupası serüvenini sona erdirdi. Bu maçta Promise David etkileyici bir performans sergilerken, Alphonso Davies ile ilgili endişeler arttı.

VANCOUVER - Çarşamba günü BC Place’de yaklaşık 53.000 taraftarın önünde, Kanada’nın 2026 Dünya Kupası’nda bir kez daha ev sahibi olma umutları, İsviçre’ye karşı 2-1 yenilgiyle sonuçlanan maçtaki iki savunma hatası nedeniyle suya düştü.

BC Place, İsviçre'nin son 32 turu maçı ve muhtemelen son 16 turu maçı da dahil olmak üzere üç maç daha ağırlayacak, ancak Kanada'nın kendi sahasındaki serüveni sona erdi. Les Rouges büyük bir mücadele sergilese de, ufak hatalar ve İsviçre'nin ezici üstünlüğü, bu kritik karşılaşmanın sonucunu belirledi. 

Golsüz geçen ilk yarının ardından, 46. dakikada Ruben Vargas arka direkte yakaladığı net fırsatla skoru açtı. Ardından 20 yaşındaki genç yıldız Johan Manzambi, turnuvadaki üçüncü golünü attı; bu gol, Kanada'nın maçın son dakikalarındaki baskısını ve Promise David'in attığı tek golü engellemek için yeterli oldu. 

CanMNT, Los Angeles’ta muhtemelen Güney Afrika ile oynayacağı 32’li tur maçı için ABD’ye gitmeye hazırlanırken, GOAL bu yazıda maçın kazanan ve kaybedenlerini mercek altına alıyor. 

“Vancouver’da kalmak isterdik, ancak önümüzde bir sonraki maça doğru ilerlemenin bir yolunu bulmak için hâlâ büyük bir fırsat var,” dedi baş antrenör Jesse Marsch. “Ve Los Angeles’tan da olsa, ulusu yine heyecanlandırmanın bir yolunu bulmak.”

  • Switzerland v Canada: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    KAZANAN: Promise David

    Cyle Larin ve Joanthan David, Katar karşısında o kadar etkileyici bir performans sergiledi ki, onları ilk 11’den çıkarmak akla bile gelmezdi – ancak Kanada’nın en golcü forveti Promise David’dir ve o da 74. dakikada Tajon Buchanan’ın yerine oyuna girdikten sonra bunu kanıtladı. 

    Şubat ayında ciddi bir kalça sakatlığı geçiren ve ameliyat olan Royale Union Saint-Gilloise forveti, Dünya Kupası’na yetişmek için aceleyle iyileşti ve stadyumun spikeri onun oyuna girdiğini duyurmadan önce, maça ilk dokunuşunda gol attı. 

    Onun varlığı ve altı fit beş inçlik devasa boyu, Kanada’nın hücumuna yepyeni bir boyut katıyor ve fiziksel durumu grup aşaması boyunca giderek iyileşmeye devam etti. Eğer 90 dakika boyunca tam olarak formda olursa, attığı gol ve maça anında yaptığı katkı, ona eleme turlarında muhtemelen Jonathan David’in yanında bir ilk 11 yeri kazandırabilir. 

    “Bence eleme turlarında işler biraz daha hassas ve önemli hale geliyor,” dedi David. “Bir sonraki maça güvenebileceğimiz bir durum değil. 90 dakika boyunca sonuna kadar mücadele edip galibiyeti garantilemek zorundayız. Elbette Vancouver’da kalıp bunu başarmak isterdik. İkinci olduk. Neyse.”

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  • Switzerland v Canada: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    MAĞLUP: Kanada Taraftarları

    Son iki maçta Vancouver’dan gelen görüntüler, turnuvanın en etkileyici anlarından bazılarıydı; binlerce taraftar, maça doğru ikonik bir yürüyüşle BC Place’in çevresindeki sokakları doldurdu. Stadyumda ise Kanada’nın öne çıkan anlarında sesler kulakları sağır ediyordu. 

    Sanki BC Place gerçek bir kaleye benziyordu ve özellikle açılır kapanır tavan kapalıyken, iki katlı tribünler sahayı bir ses dalgasıyla sarmalıyordu. Ne yazık ki Kanada için bu sahneler artık geride kaldı. 

    Evet, Güney Afrika ile karşılaşmak üzere Los Angeles’a gittiklerinde barlarda ve izleme partilerinde kalabalıklar olacak, ancak takımın yerel topluluklarda oluşturduğu ivme – ve kendi sahasında Dünya Kupası’nda önemli bir başarı elde etme olasılığı – artık yok oldu. 

    Vancouver için de endişeler var. Vancouver Whitecaps, şehirden taşınmaktan kaçınmak için hâlâ uzun vadeli bir çözüm arıyor ve şehirde Dünya Kupası, Copa America veya hatta Gold Cup’ın düzenlenme olasılığı çok uzak görünüyor. Vancouver bu yaz Dünya Kupası’na ne kadar tutkuyla bağlı olsa da, taraftarlar artık 32’li turda – ve muhtemelen 16’lı turda – İsviçre ile yetinmek zorunda kalacak.

    Alistair Johnston, “Elbette grubu birinci bitirmek isterdik, ancak eleme turlarına kaldık,” dedi. “Bu, istediğimizin en azından asgari seviyesi ve bu da program olarak nerede olduğumuzu gösteriyor. Eleme turlarında her şey olabilir.

    "Umarım seyircilerin mümkün olduğunca çoğu bizimle birlikte buraya gelir ve onların enerjisinden beslenerek neler yapabileceğimizi gösteririz. Şu anda harika bir konumdayız."


  • Switzerland v Canada: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    KAZANAN: Kanada’nın Askıya Alınmaları

    Sakatlıklar Kanada için hâlâ başlıca endişe kaynağı olsa da, Les Rouges, 32'li turda sarı kart birikimi ya da kırmızı kart cezasından dolayı herhangi bir oyuncuyu kaçırma endişesi yaşamayacak. 

    Çarşamba günkü maça girerken, dörtlü savunmanın üç oyuncusu da daha önce Katar ya da Bosna-Hersek maçlarında sarı kart görmüştü; bu da bir sarı kart daha alırlarsa bir sonraki maçta cezalı olacakları anlamına geliyordu. 

    Kanada, bu durumun top kapma mücadelelerini etkilemesine izin vermedi ve İsviçre’nin gollerine yol açan hatalar büyük ölçüde pozisyon almadaki hatalardan kaynaklandı. Artık Marsch’ın oyuncuları, ülkenin ilk eleme turu macerasına temiz bir sayfa açarak çıkacaklar. 

  • Switzerland v Canada: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    MAĞLUP: Derek Cornelius

    Derek Cornelius her iki golün de tek sorumlusu değildi, ancak pozisyon alışı da durumu kolaylaştırmadı. İlk golde, kendi oyuncusuna aşırı odaklanarak Alistair Johnston’ın yakın direkteki merkez forveti marke etmesini engelledi. Sağ kanatta Vargas tamamen boş kalmışken, Crépeau’nun ne hazırlık yapma ne de kurtarma şansı bulamadığı basit bir vuruş oldu. 

    Birkaç dakika sonra, Cornelius ve Luc De Fougerolles arasındaki iletişim hatası, Johan Manzambi’nin Breel Embolo ile birlikte savunmayı aşmasına ve Crépeau’nun müdahale edemeyeceği kadar hızlı bir şut atmasına yol açtı. Etkileyici bir ilk yarıdan sonra, Kanada’nın hayal ettiği gibi bir ikinci yarı başlangıcı olmadı ve İsviçre, kendisine sunulan fırsatları değerlendirdi. 

  • Switzerland v Canada: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    KAZANAN: Johan Manzambi

    İsviçre’nin genç yıldızı Johan Manzambi, kazanılması zorunlu bu maçta potansiyelini tam olarak ortaya koydu; ilk kez Dünya Kupası’nda ilk 11’de sahaya çıktığı bu önemli anda beklentileri karşıladı ve Bosna-Hersek’i yendikleri maçta 19 dakika içinde attığı iki golün ardından muhteşem formunu sürdürdü. 

    Genellikle defansif orta saha oyuncusu olarak görev yapan Manzambi, bu maçta daha hücumcu bir rol üstlendi; bir gol ve bir asist kaydederken, iki gol fırsatı yarattı ve Kanada orta sahasını zorladı. Kendisine tanınan fırsat ve sergilediği performans göz önüne alındığında, İsviçre’nin 32’li tur için BC Place’e geri döndüğü bir sonraki maçta ilk 11’de yer alması bekleniyor. 

  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    MAĞLUP: Kanada’nın dinlenme süresi ve Alphonso Davies

    Kanada’nın bu Dünya Kupası’nda hâlâ ses getirebilme şansı var ve evlerinde olmasa da ilk kez eleme turu maçına çıkacaklar. Ancak kaptan ve Bayern Münih’in süperstarı Alphonso Davies, bu maçta hiç rol alamayabilir. Marsch’ın 25 yaşındaki oyuncunun muhtemelen sahaya çıkacağını söylemesinden yirmi dört saat sonra, Kanada ikinci yarıda yedek kulübesini hazırlarken Davies ısınmaya bile çıkmadı. 

    Kanada bir puan alsaydı, yedi gün dinlenme süresinin keyfini çıkaracak ve toparlanma fırsatı bulacaktı; ayrıca Davies’in tam olarak forma girmesi için de daha fazla zaman kazanacaktı. Bunun yerine, Pazar günkü son 32 turu maçı öncesinde sadece üç gün dinlenme süresi kaldı. Bu maçta, Çarşamba günkü ilk 11’de yer alamamasına neden olan Eustaquio’nun kas gerginliğiyle başa çıkmak zorunda kalacaklar ve tüm takım için dinlenme süresi de daha az olacak. 

    “Dürüst olmak gerekirse, Alphonso henüz hazır değildi, bu yüzden onu biraz yem olarak kullandım. Ancak bir sonraki maça hazır olacak,” dedi Marsch. “(İsviçre’nin) basın toplantısını dinledim [ve onlara] Alphonso Davies hakkında üç soru soruldu, yani en azından buna hazırlıklı olmak zorundaydılar.”