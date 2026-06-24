Promise David, savunmadaki hataların pahalıya mal olması, Alphonso Davies’e ilişkin endişelerin artması ve ev sahibi takımın Dünya Kupası serüveninin sona ermesiyle ilk adını duyurdu - Kanada - İsviçre maçının kazananları ve kaybedenleri

VANCOUVER - Çarşamba günü BC Place’de yaklaşık 53.000 taraftarın önünde, Kanada’nın 2026 Dünya Kupası’nda bir kez daha ev sahibi olma umutları, İsviçre’ye karşı 2-1 yenilgiyle sonuçlanan maçtaki iki savunma hatası nedeniyle suya düştü.

BC Place, İsviçre'nin son 32 turu maçı ve muhtemelen son 16 turu maçı da dahil olmak üzere üç maç daha ağırlayacak, ancak Kanada'nın kendi sahasındaki serüveni sona erdi. Les Rouges büyük bir mücadele sergilese de, ufak hatalar ve İsviçre'nin ezici üstünlüğü, bu kritik karşılaşmanın sonucunu belirledi.

Golsüz geçen ilk yarının ardından, 46. dakikada Ruben Vargas arka direkte yakaladığı net fırsatla skoru açtı. Ardından 20 yaşındaki genç yıldız Johan Manzambi, turnuvadaki üçüncü golünü attı; bu gol, Kanada'nın maçın son dakikalarındaki baskısını ve Promise David'in attığı tek golü engellemek için yeterli oldu.

CanMNT, Los Angeles’ta muhtemelen Güney Afrika ile oynayacağı 32’li tur maçı için ABD’ye gitmeye hazırlanırken, GOAL bu yazıda maçın kazanan ve kaybedenlerini mercek altına alıyor.

“Vancouver’da kalmak isterdik, ancak önümüzde bir sonraki maça doğru ilerlemenin bir yolunu bulmak için hâlâ büyük bir fırsat var,” dedi baş antrenör Jesse Marsch. “Ve Los Angeles’tan da olsa, ulusu yine heyecanlandırmanın bir yolunu bulmak.”