VANCOUVER - Çarşamba günü BC Place’de yaklaşık 53.000 taraftarın önünde, Kanada’nın 2026 Dünya Kupası’nda bir başka ev sahibi maçı oynama umutları, İsviçre’ye karşı 2-1 yenilgiyle sonuçlanan maçtaki iki savunma hatası yüzünden suya düştü.

BC Place, İsviçre'nin son 32 turu maçı ve muhtemelen son 16 turu maçı da dahil olmak üzere üç maç daha ağırlayacak, ancak Kanada'nın kendi sahasındaki serüveni sona erdi. Les Rouges büyük bir mücadele sergilese de, ufak hatalar ve İsviçre'nin ezici üstünlüğü, bu kritik karşılaşmanın sonucunu belirledi.

Golsüz geçen ilk yarının ardından, 46. dakikada Ruben Vargas arka direkte yakaladığı net fırsatla skoru açtı. Ardından 20 yaşındaki genç yıldız Johan Manzambi, turnuvadaki üçüncü golünü attı; bu gol, Kanada'nın maçın son dakikalarındaki baskısını ve Promise David'in attığı tek golü engellemek için yeterli oldu.

CanMNT, Los Angeles’ta muhtemelen Güney Kore ile oynayacağı 32’li tur maçı için ABD’ye gitmeye hazırlanırken, GOAL bu yazıda maçın kazananlarını ve kaybedenlerini mercek altına alıyor.