Stuttgarter Nachrichten gazetesinin haberine göre, Darvich bu sezonun ardından VfB'den ayrılabilir. En azından şimdilik.
Profesyoneller için henüz bir maç yok! VfB Stuttgart'un yaz transfer dönemindeki yeni oyuncusunun ayrılığı görünüşe göre muhtemel
Buna göre, 19 yaşındaki hücum oyuncusu için acil olarak ihtiyaç duyduğu maç tecrübesini kazanmak amacıyla bir 2. Lig takımına kiralanması gerçekçi bir seçenek olarak görülüyor. Haberde somut bir transfer hedefi belirtilmiyor. Ancak Darvich’in 2. Bundesliga’da kesinlikle bir pazarı olacaktır.
Geçtiğimiz yaz FC Barcelona'dan yaklaşık bir milyon avroya Neckar'a transfer olan yetenekli oyuncu, henüz A takımda forma giymedi ve sadece 2. maç gününde Gladbach karşısında kadroda yer aldı. Ancak 3. Lig'de ikinci takımda oldukça ikna edici bir performans sergiliyor.
Hoeneß, Darvich'in gelişiminden çok memnun
Darvich, bugüne kadar oynadığı 24 resmi maçta 9 gol attı, ayrıca 3 asist yaptı ve VfB'nin yedek takımının önümüzdeki sezon da üçüncü ligde oynamaya devam etmesinde önemli bir rol oynadı. Bu performanslar, teknik direktör Sebastian Hoeneß'in de dikkatinden kaçmadı.
"Noah, ikinci takımda işini gerçekten çok iyi yapıyor. Ve orada oynamaya devam etmesinin ve maç tecrübesi kazanmasının ona iyi geleceği konusunda hala aynı fikirdeyim," dedi VfB teknik direktörü kısa süre önce bir basın toplantısında ve şunları vurguladı: "Gelişimi gerçekten çok iyi. İleride de ondan çok keyif alacağımıza inanıyorum."
Hoeneß, olası bir kiralama anlaşmasına da sıcak baktığını gösterdi. "Gelecek sezon ona başka bir yerde daha yüksek seviyede oynama fırsatı verebiliriz."
Darvich, kaptan olarak Alman U17 takımını Avrupa Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası şampiyonluğuna taşıdı
Darvich, 2023 yılında Almanya U17 Milli Takımı'ndaki performanslarıyla geniş kitlelerce tanındı; DFB genç takımını kaptan olarak önce Avrupa Şampiyonası'nda, birkaç ay sonra da Dünya Kupası'nda şampiyonluğa taşıdı. Bu süreçte Darvich, SC Freiburg'dan FC Barcelona'ya cesur bir transfer adımını attı.
Barça'da Robert Lewandowski'nin başını çektiği yıldız kadronun bir parçası olarak hazırlık maçlarında bile forma giydi. "Barcelona büyük bir maceraydı. Tıpkı filmlerdeki gibiydi," dedi Darvich, VfB'ye transfer olduktan sonra Katalanlar'da geçirdiği iki yıl hakkında. Ancak resmi maçlarda forma giyme şansı bulamadı. Stuttgart'ta da şu ana kadar durum aynı.