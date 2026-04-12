Profesyoneller için henüz bir maç yok! VfB Stuttgart'un yaz transfer dönemindeki yeni oyuncusunun ayrılığı görünüşe göre muhtemel

Buna göre, 19 yaşındaki hücum oyuncusu için acil olarak ihtiyaç duyduğu maç tecrübesini kazanmak amacıyla bir 2. Lig takımına kiralanması gerçekçi bir seçenek olarak görülüyor. Haberde somut bir transfer hedefi belirtilmiyor. Ancak Darvich’in 2. Bundesliga’da kesinlikle bir pazarı olacaktır.

Geçtiğimiz yaz FC Barcelona'dan yaklaşık bir milyon avroya Neckar'a transfer olan yetenekli oyuncu, henüz A takımda forma giymedi ve sadece 2. maç gününde Gladbach karşısında kadroda yer aldı. Ancak 3. Lig'de ikinci takımda oldukça ikna edici bir performans sergiliyor.