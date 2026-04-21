Profesyonel futbolcu bıçaklandı ve hayati tehlikesi var! FC Midtjylland şokta

Danimarka'nın önde gelen kulübü FC Midtjylland, profesyonel futbolcu Alamara Djabi'ye yönelik bıçaklı saldırının ardından şok yaşıyor.

Kulübün Salı günü yaptığı açıklamaya göre, 19 yaşındaki genç hafta sonu Herning'de meydana gelen bir saldırıda ağır yaralandı ve bir süre hayati tehlike altında kaldı. 

  • İki ameliyatın ardından durumunun şu anda stabil olduğu belirtildi. Yapılan açıklamada, Djabi'nin yapay komadan uyandığı ve "koşullara göre iyi" olduğu ifade edildi.

    Djabi, gençlik yıllarında Benfica Lizbon'da oynamış, 2023'te Midtjylland'a transfer olmuştu. Kiralık olarak oynadıktan sonra, Gine-Bissau'lu profesyonel oyuncu 2025 yazında Danimarka'ya geri döndü, ancak bu sezon ligde forma giyemedi. Midtjylland, eski BVB teknik direktörü Mike Tullberg yönetiminde, şampiyonluk turunda ikinci sırada yer alarak şampiyonluk için mücadele ediyor.

