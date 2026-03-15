Premier Lig yine tahmin edilemez bir hal aldı: İngiliz futbolunun üç "büyük" takımı küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya. Puan tablosundaki durum

Asırlık görkemli geçmişler ve gelenekler; ancak sürekli değişen Premier Lig'de rahatlamaya vakit yok. Bunu Tottenham, West Ham ve Nottingham Forest çok iyi biliyor; özellikle Spurs olmak üzere, çok daha iyi günlere alışkın bu üç takım, ligin son sekiz haftasında küme düşmemek ve anı defterlerini lekelememek için son ana kadar mücadele etmek zorunda kalacak.

En zor durumda olan takım, teknik direktör değişikliğine ve Igor Tudor'un göreve gelmesine rağmen galibiyet alamayan Tottenhamolmaya devam ediyor. Spurs, 29 puanda kalan West Ham ve Nottingham Forest'ın bulunduğu küme düşme hattının şu anda bir puan üzerinde yer alıyor. Daha ileride ise 32 puanda yeni yükselen Leeds bulunuyor. Son 5 maçta 8 puan toplayan Wolverhampton gururlu bir performans sergilese de, matematikselolarak küme düşmesinin kaçınılmaz olduğu bir bekleyişe mahkum. Sezonun bitimine hala sekiz maç kala 20 puanda kalan Burnley de, küme düşme tehlikesi yaşayan üçlüden uzakta.

Kağıt üzerinde Nottingham Forest, Aston Villa, Chelsea ve Manchester United ile karşılaşacak olması nedeniyle en zorlu fikstüre sahip gibi görünüyor. Bu arada, tüm gözler gelecek hafta Tottenham ile Forest arasında oynanacak doğrudan karşılaşmaya çevrilmiş durumda.