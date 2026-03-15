Goal.com
Canlı
mercato tottenhamGetty Images

Çeviri:

Premier Lig yine tahmin edilemez bir hal aldı: İngiliz futbolunun üç "büyük" takımı küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya. Puan tablosundaki durum

Sadece Tottenham değil, West Ham ve Nottingham Forest da Championship'e düşmemek için mücadele ediyor

Asırlık görkemli geçmişler ve gelenekler; ancak sürekli değişen Premier Lig'de rahatlamaya vakit yok. Bunu Tottenham, West Ham ve Nottingham Forest çok iyi biliyor; özellikle Spurs olmak üzere, çok daha iyi günlere alışkın bu üç takım, ligin son sekiz haftasında küme düşmemek ve anı defterlerini lekelememek için son ana kadar mücadele etmek zorunda kalacak. 

En zor durumda olan takım, teknik direktör değişikliğine ve Igor Tudor'un göreve gelmesine rağmen galibiyet alamayan Tottenhamolmaya devam ediyor. Spurs, 29 puanda kalan West Ham ve Nottingham Forest'ın bulunduğu küme düşme hattının şu anda bir puan üzerinde yer alıyor. Daha ileride ise 32 puanda yeni yükselen Leeds bulunuyor. Son 5 maçta 8 puan toplayan Wolverhampton gururlu bir performans sergilese de, matematikselolarak küme düşmesinin kaçınılmaz olduğu bir bekleyişe mahkum. Sezonun bitimine hala sekiz maç kala 20 puanda kalan Burnley de, küme düşme tehlikesi yaşayan üçlüden uzakta.

Kağıt üzerinde Nottingham Forest, Aston Villa, Chelsea ve Manchester United ile karşılaşacak olması nedeniyle en zorlu fikstüre sahip gibi görünüyor. Bu arada, tüm gözler gelecek hafta Tottenham ile Forest arasında oynanacak doğrudan karşılaşmaya çevrilmiş durumda.

  • TUDOR VE TOTTENHAM'IN ZORLUKLARI

    Avrupa Ligi zaferinden küme düşmeye: Spurs ve taraftarları için distopik bir senaryo; büyük sevinçten sadece birkaç ay sonra, Tottenham'ın Premier Lig'in kurulduğu günden bu yana hiç yaşamadığı bir durumla karşı karşıya kalmış durumdalar. Elbette, sezon başında beklentiler pek de parlak değildi: Nitekim geçen sezon Postecoglou'nun Spurs'u ligi 17. sırada tamamlamış ve küme düşme hattının eşiğine gelmişti. Tüm enerji Avrupa Ligi'ne yatırılmıştı ancak bu başarı, kadrodaki teknik eksikliklerden ve Levy yönetiminin yanlış yatırımlarından gözleri uzaklaştırmamıştı.

    Kudus, Tel, Xavi Simons, Gallagher, Danso, Kolo Muani: Tottenham'ı Premier Lig'de yeniden ayağa kaldırmak için toplam 200 milyon sterlinin üzerinde bir harcama ile transfer edilen isimler bunlardı. Buna rağmen, Spurs, düşük performans ve sakatlıklar nedeniyle başını kaldıramadı ve bir yıl sonra kendini yine küme düşme hattında buldu. Geçen yıl fark çok büyüktü (18. sıradaki Leicester'dan 13 puan gerideydiler), ancak bu yıl durum farklı. Sezonun bitmesine sekiz hafta kala, Tudor'un takımını her açıdan bir kabusa dönüşecek durumdan ayıran sadece bir puan var.

  • WEST HAM: MOYES SONRASI DÜŞÜŞ

    Londra'nın bir başka tarihi takımı da zor günler geçiriyor. Aslında Tottenham'ın yanı sıra West Ham da, o bölgede tam 15 yıldır görülmemiş olan şok edici bir küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya. Hammers, yüksek seviyede performans gösterdiği sezonlar yaşadı; Avrupa kupalarında elde ettiği başarılar, 2023-24 sezonunda tam da Fiorentina'yı mağlup ederek kazandığı Conference League şampiyonluğuyla doruğa ulaştı. Ancak, 5 sezon süren David Moyes'un ikinci dönemi sona erdiğinde, rüzgar yön değiştirmiş gibi görünüyor. Lopetegui, Potter ve şimdi de Espirito Santo; hepsi uluslararası çapta isimler olsa da, üçü de Moyes'un elde ettiği sonuçlara devamlılık sağlayamadı. Paquetà, Kudus ve Aguerd gibi yıldız oyuncuların takımdan ayrılması kadroyu önemli ölçüde zayıflattı ve aynı zamanda transfer piyasasında harcanan 200 milyon, sadece önemli potansiyele sahip ancak gerçek bir garantisi olmayan oyunculara harcandı. 

  • NOTTINGHAM FOREST'IN ZIT YÖNLÜ YOLCULUKLARI

    Kupada iki Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu bulunan kulüp, son yıllarda İngiliz futbolunda gerilerde kalmıştı. Premier Lig’e dönmek için büyük çaba sarf eden bu tarihi kulüp, 2021-22 sezonundaki yükselişinden sadece dört yıl sonra ligden ayrılmak zorunda kalabilir. Nottingham Forest için tüm bunlar, kulübün son yıllardaki tarihinin en parlak döneminde gerçekleşebilir. Premier Lig'de yedinci sırada yer alan takım, Conference League'e katılmaya hak kazandı ve şu anda bu turnuvanın son 16 turunda mücadele ediyor. Ancak ligde toplanan 29 puan, bambaşka bir hikaye anlatıyor: Douglas Luiz ve Lucca gibi performans gösteremeyen transferler, teknik direktör değişiklikleri ve belki de üç günde bir maç oynamaya alışkın olmayan bir takım için biraz da tecrübesizlikle dolu çalkantılı bir sezon. Postecoglou'dan Dyche'ye ve son olarak Vitor Pereira'ya kadar üç teknik direktör kadroda yer aldı: ama durum değişmedi.

