EPL Manager of the Year
Premier Lig Yılın Teknik Direktörü: 2025-26 sezonundaki tüm teknik direktörlerin sıralaması; Andoni Iraola ve Mikel Arteta'dan Igor Tudor ve Ange Postecoglou'ya

2025-26 Premier Lig sezonu sona erdi; İngiltere’nin dört bir yanındaki üst düzey oyuncular, ister tatil planları olsun ister şanslı azınlık için Dünya Kupası’nda boy gösterme fırsatı olsun, yaz için planlarını yapıyorlar. Bu milli oyuncular bile bir ara kafalarını dinleme fırsatı bulacaklar, ancak teknik direktörler için işler hiç durmuyor; transfer dönemi ve gelecek sezon için planlar muhtemelen şimdiden hazırlanmaya başlandı bile.

Geçtiğimiz sezon boyunca teknik direktörler arasında büyük bir hareketlilik yaşandı; sezon boyunca 11 teknik direktör görevinden alındı. Nottingham Forest tek başına dört teknik direktör değiştirdi; Tottenham ve Chelsea ise iki ayrı seferde kararlı adımlar atmak zorunda kaldı.

Bu yaz da daha fazla değişiklik olacak. Pep Guardiola, Andoni Iraola ve Oliver Glasner olmak üzere üç teknik direktör mevcut kulüplerinden ayrılacaklarını doğrularken, dördüncü isim olan Marco Silva'nın Fulham ile sözleşmesi sona eriyor.

Ancak geleceğe bakmadan önce, son bir kez geriye dönüp bakmak istiyoruz. GOAL'un yazar ve editör ekibi, 2025-26 sezonunda en az beş Premier League maçında görev alan tüm teknik direktörlerin (kadrolu veya geçici) performanslarını sıralayarak Yılın Teknik Direktörü'nü belirlemek için kafa kafaya verdi...

    28Igor Tudor (Tottenham)

    İtalya’da kötü performans gösteren takımları küme düşmekten kurtarmasıyla tanınmasına rağmen, Igor Tudor Şubat ayında Tottenham tarafından göreve getirildiğinde bu atama tuhaf bir karar olarak görülmüştü. Hırvat teknik adam, zor günler geçiren Spurs’un son derece cansız performansları nedeniyle birdenbire küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalmasıyla, Kuzey Londra’da kendisini eleştirenleri haksız çıkarmak için pek bir şey yapamadı.

    Kuzey Londra derbisinde alınan 4-1'lik yenilgi, Tudor'un kötü bir başlangıç yapmasına neden oldu ve durum bundan sonra da düzelmedi; Tudor, görevde olduğu beş Premier Lig maçında sadece bir puan toplayabildi. Crystal Palace ve Nottingham Forest'a karşı alınan ağır iç saha yenilgileri, taraftarları umutsuzluğa sürükledi ve Tudor'un 44 günlük kaos dolu görev süresinin ardından görevden alınması, bir rahatlama hissi yarattı.

    27Ange Postecoglou (Nottingham Forest)

    Tottenham'a Avrupa Ligi şampiyonluğu kazandırmasına rağmen görevinden alınan Ange Postecoglou, Eylül ayında Nottingham Forest'ın başına geçerek işsiz kalma süresini kısa tuttu. Ancak Avustralyalı teknik adam, City Ground'da sarsılan itibarını düzeltmeyi umuyorsa, Trent Nehri kıyılarında işler Postecoglou için daha kötüye gidemezdi.

    Forest, Postecoglou'nun 39 günlük görev süresi boyunca oynadığı beş lig maçından sadece bir puan alabildi ve Ekim ayında Chelsea'ye evinde yenildikten 20 dakika sonra görevinden alındı. Bir sonraki teknik direktörlük görevini nerede üstleneceği merak konusu.

    26Graham Potter (West Ham)

    2024-25 sezonunun ikinci yarısında göreve başlangıcı pek de parlak geçmemiş olsa da, West Ham camiasında Graham Potter’ın Chelsea’deki zorlu döneminden sonra toparlanarak Doğu Londra’da eski sihrini yeniden keşfedeceğine dair umutlar vardı. Ancak işler hızla kötüye gitti.

    Hammers, sezonun ilk beş maçından dördünü kaybedip 14 gol yedikten sonra, Eylül ayında Potter kovuldu. Takım, sezonun ilk gününde yeni yükselen Sunderland'a yenildikten sonra, yerel rakipleri Chelsea ve Tottenham'a da evinde ağır yenilgiler almıştı. Bu durum, London Stadium'da geçecek sefil bir sezonun habercisiydi, ancak Potter o zamandan beri yoluna devam etti ve Dünya Kupası'nda İsveç'i yönetecek.

    25Liam Rosenior (Chelsea)

    Liam Rosenior, Fransa’da geçirdiği 18 aylık dönemde Strasbourg’un başında başarılı bir iş çıkarmış olsa da, Ocak ayında BlueCo’nun teknik direktörlüğüne “terfi etmesi” pek çok Chelsea taraftarını hayal kırıklığına uğrattı. Ancak LinkedIn’e özgü bazı ifadeleriyle alay konusu olmasına rağmen Rosenior, göreve geldikten sonraki ilk dört Premier Lig maçını da kazanarak güçlü bir başlangıç yaptı.

    Ancak işler kısa sürede kontrolden çıktı ve Blues, eski Hull City teknik direktörünün yönetiminde sonraki dokuz lig maçından sadece birini kazanabildi. Rosenior, gol atamadan üst üste beş lig mağlubiyeti aldıktan sonra (kulübün 114 yıldır yaşadığı en kötü seri) Nisan ayında görevinden alındı ve Chelsea'nin Şampiyonlar Ligi'ne katılma umutları da suya düştü.

    24Thomas Frank (Tottenham)

    Thomas Frank’ın göreve gelmesinin ardından Tottenham’da beklentiler yüksekti ve Danimarkalı teknik adam, takımının UEFA Süper Kupa’da Paris Saint-Germain’e karşı sergilediği mücadeleci performansın ardından Etihad Stadyumu’nda Manchester City’yi mağlup ederek güçlü bir başlangıç yaptı. Ancak kısa sürede Frank’ın Spurs’unun zayıf temeller üzerine kurulduğu anlaşıldı ve talihsiz bir sonbahar, kuzey Londra’da son derece iç karartıcı bir kışa dönüştü.

    Frank'in Şubat ayında nihayet kovulduğu sırada, Tottenham 17 Premier Lig maçında sadece iki galibiyet alabilmiş ve ligde 16. sıraya gerilemişti. Böylece eski Brentford teknik direktörü, Arsenal taraftarları arasında kült bir kahraman haline gelirken, Spurs için tam bir felaket oldu.

    23Scott Parker (Burnley)

    Scott Parker, takımları Championship'ten Premier Lig'e yükseltebilme yeteneğiyle tanınsa da, onları Premier Lig'de ayakta tutamama şöhretiyle sezona girmişti; Burnley'nin unutulmaya değer bir sezonun ardından bu durum hiç değişmedi.

    Clarets, sezonun son 29 maçından sadece birini kazanmanın bedelini ödeyerek, dört maç kala küme düşmesi kesinleşince Parker'ı kovdu. Parker, diğer yükselen takımlarla karşılaştırıldığında Burnley'nin zayıf transfer politikasına işaret edebilir, ancak işler kötüye gidince takımı bu durumdan kurtaracak taktiksel zekasını pek gösteremedi.

    22Ruben Amorim (Manchester United)

    Ruben Amorim'in takımın başında geçirdiği ilk yarım sezonda sergilenen performansa kıyasla, Manchester United'ın 2025-26 sezonunun ilk yarısındaki Premier Lig performansları genel olarak önemli ölçüde iyileşti. Ancak Ocak ayında görevden alınmasının ardından sergilenen performansa bakıldığında, Portekizli teknik adamın Old Trafford'da büyük ölçüde başarısız olduğu açıkça görülüyor.

    Amorim'in 3-4-3 dizilişinde ısrar etmesi, dolayısıyla Bruno Fernandes'i derin orta saha rolünde oynatması ve Kobbie Mainoo'ya yer vermemesi, taktik planı ve Ocak ayı transfer planları konusunda futbol direktörü Jason Wilcox ile anlaşmazlığa düşmesi nedeniyle onun sonunu getirdi. Böylece, Leeds ile berabere kaldıkları maçın ardından görevinden alındı; bu, görevde olduğu son 11 maçın sadece üçünü kazandığı anlamına geliyordu.

    21Sean Dyche (Nottingham Forest)

    Oyunculuk kariyerine Nottingham Forest altyapısında başlayan Sean Dyche, Ekim ayında göreve getirildiğinde City Ground’a eski günlerin havasını geri getirmek istiyordu. Ancak görevde sadece dört ay kalabildi ve Evangelos Marinakis’in aceleci kararlarının en son kurbanı oldu.

    Dyche, görevde olduğu 18 Premier Lig maçının 6'sını kazanmayı başardı, ancak taraftarlar onun pragmatik futbolunu pek sevmedi. Leeds'e yenildikten sonra Wolves ile golsüz berabere kalması, Forest'ın teknik direktör değişikliği yapmadan küme düşme tehlikesinden kurtulmasının pek olası olmadığını gösterdi. Dyche bu nedenle kovuldu, ancak gelecek sezon bir kulüp kötü bir başlangıç yaparsa muhtemelen geri dönecektir.

    20Calum McFarlane (Chelsea)

    Calum McFarlane’in baştan başa başarısızlığa mahkum olduğunu söylemek yetersiz kalır; zira gençlik takımları koçu, iki geçici görev süresi boyunca Chelsea gibi büyük bir kulübü yönetmek için gereken deneyime hiç sahip değildi. Bu durum, Blues’un başında çıktığı altı lig maçından sadece birini kazanmasıyla da ortaya çıktı.

    Manchester City ve Liverpool deplasmanlarında övgüye değer beraberlikler elde etse de, ikinci görev süresi sırasında Nottingham Forest ve Sunderland'a karşı aldığı ağır yenilgiler, Blues'un Avrupa kupalarına katılma şansını tamamen yitirdiğini teyit etti.

    19Rob Edwards (Wolves)

    Rob Edwards, Kasım ayında görevi devraldığında, ligin en alt sıralarında yer alan ve ilk 11 maçında galibiyet alamayan Wolves'u küme düşmekten kurtarması konusunda pek umut verilmiyordu; ve öyle de oldu: Eski Luton Town teknik direktörü, kaderine terk edilmiş Molineux ekibini 20. sıradan yukarıya çıkaramadı.

    Aston Villa ve Liverpool'u evinde mağlup etmesi ve Arsenal ile oynadığı, büyük bir kaçışı tetikleyecek gibi görünen dramatik beraberlik gibi bazı umut verici anlar da yaşandı. Ancak sonunda, sezonu 8 maçlık galibiyetsiz bir seriyle tamamlayarak, neredeyse hiç ses çıkarmadan Championship'e düştüler. Yine de Edwards, Wolves'un ilk denemede geri dönüşünü sağlama sorumluluğunu üstlenebilecek kadar iyi bir iş çıkardı.

    18Nuno Espírito Santo (Nottingham Forest/West Ham)

    Nuno Espírito Santo'nun popülaritesi, Nottingham Forest'ın önceki sezonda Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanmasının ardından, sezon başlangıcında hiç olmadığı kadar yüksekti. Ancak, Portekizli teknik adamın kulüp sahibi Marinakis ile ilişkilerinin bozulduğunu açıklamasıyla City Ground'da işler kısa sürede tersine döndü ve yeni sezonun henüz üçüncü maçında görevinden alındı.

    Ancak işsiz kalması uzun sürmedi, çünkü Nuno Eylül ayında West Ham'ın başına geçerek takımı küme düşme tehlikesinden kurtarma görevini üstlendi. Aslında oldukça kötü bir başlangıç yaptı, ancak yılbaşından kısa bir süre sonra Irons'u kurtaracak gibi görünen bir galibiyet formülü buldu, ancak Mayıs ayında Brentford ve Newcastle'da aldığı ağır yenilgiler takımı tekrar bataklığa sürükledi.

    Nuno'nun takımı son gün Leeds karşısında ihtiyaç duyduğu galibiyeti aldı, ancak diğer maçların sonuçları West Ham'ı küme düşmeye mahkum etti ve eski Tottenham teknik direktörünün önümüzdeki günlerde kulüpten ayrılması neredeyse kesinleşti.

    17Eddie Howe (Newcastle)

    Geçen yılın bu zamanlarında, Newcastle’da pek çok kişi Eddie Howe’un her şeyi başarabileceğine inanıyordu. Takımın 70 yıllık kupa hasretine son verip Magpies’i Şampiyonlar Ligi’ne geri taşıyan Howe’un Tyneside’da hiçbir hatası olamazdı – ya da pek çok kişi öyle düşünüyordu.

    2025-26 sezonu, Howe ve takımı için zorlu bir sezon oldu. Newcastle'dan (17) daha fazla Premier Lig maçı kaybeden sadece küme düşen üç takım vardı ve sezonun son haftalarında neredeyse küme düşme mücadelesine sürüklendiler. 12. sırada bitirdikleri sezon, beklentilerin çok altında kaldı ve bu durum, önümüzdeki transfer döneminde en iyi oyuncularından bazılarını kaybetmelerine neden olacak gibi görünüyor.

    16Arne Slot (Liverpool)

    Liverpool, şampiyonluk kazanan kadrosunu güçlendirmek için yaz transfer döneminde 450 milyon sterlinlik bir harcama yaptığında, Arne Slot’un sezonu koltuğunu korumak için mücadele ederek bitireceğine inanmak hayalperestlik olurdu; ancak Hollandalı teknik adam, görünüşe göre aylardır bu durumda.

    Kırmızılar, şampiyonluklarını savunurken maçlarının yarısından azını kazanabildi ve maçların son dakikalarında yedikleri gollerle diğer takımlardan daha fazla acı çekerken, sezon boyunca uzatma dakikalarında birçok puanı geri almayı başardı. Takımın futbolu izlemesi zordu, Slot yıldız oyuncu Mohamed Salah ile anlaşmazlığa düştü ve takım ancak ligi beşinci sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi'ne girmeyi başardı.

    Slot'un önümüzdeki sezon Anfield'da çok sıkı bir denetim altında olacağını bekleyebiliriz - tabii o zamana kadar kovulmazsa.

    15Vitor Pereira (Wolves/Nottingham Forest)

    Ne iki yarıda bir sezon ama! Vitor Pereira, geçen sezon Wolves’u heyecan verici bir performansla küme düşmekten kurtararak kulüpte bir efsane haline gelmişti; ancak işler kısa sürede tersine döndü. Sezonun açılış maçında Manchester City’ye karşı alınan ağır yenilgi, Pereira’nın Kasım ayında görevden alınana kadar Premier Lig’de yönettiği 10 galibiyetsiz maçın ilki oldu.

    Ancak üç ay sonra Nottingham Forest'ın sezonun dördüncü teknik direktörü olarak atandığında teknik direktörlük koltuğuna geri döndü. Pereira, görevdeki ilk iki lig maçını kaybetmesine rağmen, ardından Forest'ı küme düşme tehlikesinden uzaklaştıran sekiz maçlık yenilmezlik serisi yaşattı.

    Tottenham, Sunderland ve Chelsea deplasmanlarında alınan ağır galibiyetler işi halletti ve Portekizli teknik adam şimdi City Ground'da Wolves döneminin bir tekrarını yaşamamayı umuyor.

    14Enzo Maresca (Chelsea)

    Enzo Maresca’nın Chelsea’de ne kadar başarılı bir iş çıkardığını değerlendirmek zor. Maresca, Blues’un başında geçirdiği tek tam sezonda (beklenildiği üzere) Konferans Ligi’ni, (hiç beklenmedik bir şekilde) de Kulüpler Dünya Kupası’nı kazandı; ayrıca Stamford Bridge’de göreve başladığı her iki sezonda da takımı Premier Lig’de ikinci sıraya kadar yükselerek şampiyonluk yarışına gireceği yönünde söylentiler uyandırdı.

    Ancak her iki durumda da işler yolunda gitmedi ve Maresca, 2024-25 sezonunda durumu toparlayarak takımı beşinci sıraya taşıyabilse de, bu kez Yılbaşı Günü'nde görevinden alındı. Ligde oynadığı yedi maçta sadece bir galibiyet alabilen Maresca'nın, Pep Guardiola'nın yerine geçmesi konusunda Manchester City ile görüşmeler yaptığı iddiaları üzerine Chelsea yönetimi ile anlaşmazlığa düştüğü öne sürüldü.

    İtalyan teknik adamın ayrılmasından bu yana Blues'un çöküşüne bakılırsa, muhtemelen o sadece işleri bir arada tutuyordu. Önümüzdeki günlerde ve haftalarda City'nin başına geçtiğinde, teknik direktörlük yetenekleri hakkında daha net bir fikir edinebileceğiz.

    13Oliver Glasner (Crystal Palace)

    Oliver Glasner, bu yaz kulübün en başarılı teknik direktörü olarak Crystal Palace'tan ayrılacak ve Çarşamba günü Conference League kupasını kazanırsa efsanesine bir sayfa daha ekleyebilir. Ancak sadece Premier Lig açısından bakıldığında, Selhurst Park'ta hayal kırıklığı yaratan bir sezon oldu.

    Geçen sezonun FA Cup şampiyonu olan takımın Avrupa kupalarına katılma yarışında olması bekleniyordu, ancak Eberechi Eze ve Marc Guehi'nin satışı, takımın hedeflerine bir sınır koydu. Glasner, Guehi'nin Ocak ayında Manchester City'ye transfer olmasıyla duygularını açıkça ortaya koydu ve Avusturyalı teknik adamın kötü tavırları ile küme düşmenin sonuçlarına katlanmayacağının bilincinde olması, sezonun ikinci yarısında küme düşme mücadelesi yaşanmasına yol açabileceği endişesi vardı.

    Bu endişeler gerçekleşmedi, ancak Palace'ın 15. sırada bitirdiği sezon, son on yılın en kötü sonucu oldu. Bunun için Glasner'in ne kadar suçlu olduğu ise tartışmaya açık bir konu.

    12David Moyes (Everton)

    David Moyes, sezonu Everton için neler olabileceğini düşünerek tamamlayacak. Toffees, Mart ayındaki milli maç arası sonrasında Avrupa kupalarına katılma yarışında yer alıyordu; hatta Şampiyonlar Ligi bile ulaşılabilir bir hedef haline gelmişti. Zira Moyes, Hill Dickinson Stadyumu’ndaki zorlu geçiş sürecini yönetmiş ve takımı yeniden doğru yöne yöneltmişti.

    Ancak Everton, daha sonra yedi maçlık galibiyetsiz bir seriye girdi. Bu süreçte dört kez öne geçtikten sonra galibiyeti kaçırdı ve üç kez ikinci yarı uzatma dakikalarında puan kaybetti, bu da takımın ligi hayal kırıklığı yaratan 13. sırada bitirmesine neden oldu. Moyes'un, Toffees taraftarları arasında giderek artan şüphecileri ikna etmek için yapması gereken işler var.

    11Marco Silva (Fulham)

    Premier Lig'e yükseldiğinden bu yana üst üste dördüncü sezonunda Fulham, ligin ortasında rahat bir konumda yer aldı ve son haftada Newcastle'ı mağlup ederek sezonu 11. sırada tamamladı. Bunun Marco Silva'nın takımın başında geçirdiği son maç olup olmayacağı henüz belli değil; Portekizli teknik direktör, mevcut sözleşmesi Haziran ayında sona erecek olmasına rağmen Craven Cottage'da yeni bir anlaşma imzalamaya henüz karar vermedi.

    Silva, yine iyi bir iş çıkardığı için memnun olabilir, ancak Fulham'ın sezonun sonlarında kaçırdığı fırsatlar, özellikle de sondan bir önceki hafta sonu Wolves'a karşı kaybettiği iki puan göz önüne alındığında, Avrupa kupalarına katılma şansını sadece bir puan farkla kaçırmış olmaktan dolayı hayal kırıklığına uğramış olmalı.

    10Roberto De Zerbi (Tottenham)

    Roberto De Zerbi’ye Tottenham’ın başına geçmesi için yedi maçlık bir süre ve tek bir hedef verildi: Küme düşmekten kurtulmak. İtalyan teknik adam bu görevi başarıyla yerine getirdi; Everton’a karşı son haftadaki hayati galibiyet de dahil olmak üzere üç maç kazanırken, sadece iki kez mağlup oldu. Böylece Spurs, West Ham’ı geride bırakarak Premier Lig’de herkesin imrendiği 17. sırayı elde etti.

    De Zerbi'nin tipik, akıcı futbolu, Tottenham'ı hedefine ulaştırmak için bir kenara bırakıldı ve eski Brighton teknik direktörü, iki sezon süren iç saha başarısızlıklarının ardından kuzey Londra'ya yeniden inançın geri dönmesiyle, artık kulübe damgasını vurmak için tam bir sezon öncesi hazırlık dönemine sahip olacak.

    9Fabian Hurzeler (Brighton)

    Brighton, Premier Lig’de sadece bir galibiyet alabildiği 13 maçlık bir serinin ardından küme düşme mücadelesine giderek yaklaşırken, Şubat ayı başlarında Fabian Hurzeler’in görevden alınması yönünde bazı sesler yükselmişti. Ancak ligin en genç teknik direktörü, tam zamanında takımı toparlamayı başardı ve ardından 10 maçta elde edilen 7 galibiyet, Seagulls’un son iki maçını kaybetmesine rağmen Avrupa kupalarına katılma hakkını elde etmesini sağladı.

    Hurzeler, Amex Stadyumu'na geldiğinden bu yana üst üste iki sezon sekizinci sırada bitirdi. Konferans Ligi'nde oynamak gelecek sezon dikkatlerini dağıtabilir, ancak onun ve takımının 2026-27 sezonunda yeniden yükselişe geçebileceğine dair bir inanç var.

    8Daniel Farke (Leeds United)

    Daniel Farke’nin Norwich City teknik direktörlüğü döneminde Premier Lig’e uyum sağlayamaması, Leeds’in Championship’ten yükselmesinin ardından Alman teknik adamı görevden almayı düşünmesine neden oldu. Kasım ayında zorlu bir fikstür öncesinde “Beyazlar”ın küme düşme potasına girmesiyle, kulübün bu sadakatinin bedelini ödemek zorunda kalacağı da görünüyordu.

    Her açıdan Farke'nin işi bitmişti, ancak Manchester City karşısında devre arasında üçlü savunmaya geçilmesi her şeyi değiştirdi. Leeds, Etihad'da maçı kaybetmiş olsa da, Farke doğru yolu bulmuştu ve bundan sonra bu dizilişi sürdürdü.

    Sonuç ne oldu? Leeds, kalan 25 maçın sadece beşini kaybetti ve 1981'den beri ezeli rakibi Manchester United'ın evi Old Trafford'da ilk lig galibiyetini de içeren sekiz maçlık yenilmezlik serisiyle, ligde kalmayı üç maç kala garantiledi.

    7Michael Carrick (Manchester United)

    Michael Carrick, Ocak ayında Amorim'in kovulmasının ardından Manchester United'ın yeni teknik direktörü olarak herkesin ilk tercihi olmayabilir, ancak eski orta saha oyuncusu Old Trafford'a geri döndüğünden bu yana daha iyi bir iş çıkaramazdı. Carrick, geçici teknik direktörlük görevine Manchester City ve Arsenal'i yenerek başladı; ardından Liverpool, Chelsea ve Aston Villa'yı da mağlup ederek takımı rahatlıkla ligi üçüncü sırada bitirmesini sağladı.

    Amorim dönemindeki hataları düzelten Carrick, Fernandes'i daha ileriye, Mainoo'yu ise kadroya geri döndürerek, United'ın Premier League'deki diğer tüm takımlardan daha fazla puan topladığı (39) 17 maçı yönetti. Ancak şimdi zorlu iş başlıyor, zira yeni kalıcı teknik direktör, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi maçlarıyla uğraşırken bu başarıyı tekrarlamaya çalışacak.

    6Pep Guardiola (Manchester City)

    Bu, Manchester City'nin en parlak dönemlerinden biri değildi – 15 farklı maçta puan kaybettiler – ancak Pep Guardiola, Etihad'daki son sezonunda, geçiş sürecindeki bu takımdan kesinlikle elinden gelenin en iyisini yaptı. Efsanevi teknik direktör, yeni transferler Rayan Cherki, Gigi Donnarumma, Antoine Semenyo ve Marc Guehi'yi takıma başarıyla entegre ederken, gelecek vaat eden genç oyuncular Jeremy Doku, Nico O'Reilly ve Abdukodir Khusanov da olumlu adımlar attı.

    Geçen sezon ne kadar dramatik bir düşüş yaşadıkları göz önüne alındığında, Guardiola'nın Arsenal'i bu kadar uzun süre sıkı bir mücadeleye zorlaması kutlanmalıdır ve o, Enzo Maresca'nın üzerine başarılı bir dönem inşa edebileceği güçlü bir temel bırakarak görevinden ayrılıyor.

    5Keith Andrews (Brentford)

    Brentford, yeni sezon öncesinde küme düşecek takımlar arasında sıkça adı geçen bir kulüptü. Yeni teknik direktör Keith Andrews, Thomas Frank’in yerini alırken, bir yandan da kaptan Christian Norgaard ile geçen sezon toplam 39 gol atan yıldız forvetler Bryan Mbeumo ve Yoane Wissa’nın transferleriyle uğraşmak zorundaydı.

    Ancak Bees'i izleyenler bunu pek fark etmedi, çünkü Andrews takımı Frank yönetimindeki en iyi dereceye eşit olan dokuzunculuğa taşıdı. Tek hayal kırıklığı, gol farkı nedeniyle Avrupa kupalarına katılma şansını kaçırmaları oldu; son 13 maçta sadece iki galibiyet alabilmeleri sonuçta pahalıya mal oldu.

    4Unai Emery (Aston Villa)

    Aston Villa, sezonun ilk beş maçında galibiyet alamayıp gol atamayınca, Unai Emery’nin kulübü elinden gelenin en iyisini yaptığına dair ciddi endişeler ortaya çıkmıştı; yaz transfer döneminde yapılan transferlerin yetersizliği, Villa Park’ta işlerin durgunlaşmasına neden olmuştu.

    Ancak Emery, neden Avrupa'nın en iyi teknik direktörlerinden biri olarak görüldüğünü bir kez daha gösterdi. Sonuçlardaki dramatik iyileşme, Villa'nın yıl başında şampiyonluk yarışına girmesini sağladı ve kış aylarında alınan bazı hayal kırıklığı yaratan sonuçların ardından gerilese de, toparlanarak sezonu dördüncü sırada tamamladı ve Şampiyonlar Ligi'ne geri döndü.

    Buna bir de Avrupa Ligi zaferi eklenince, Emery kendisine şüpheyle yaklaşanları defalarca yanılttığını kanıtlamaya devam ediyor.

    3Regis Le Bris (Sunderland)

    Evet, Sunderland geçen yaz yeni yükselmiş bir takım için büyük harcamalar yaptı ve yeni transferlerinin çoğu kendini kanıtlamış isimlerden oluşuyordu; ancak Black Cats, 2017'den bu yana ilk kez üst ligde mücadeleye başlarken çoğu gözlemci tarafından küme düşme adayı olarak gösteriliyordu. Dolayısıyla, ligin son üç sırasına hiç yaklaşmamış olmaları, Regis Le Bris için büyük bir başarıydı. Ancak sezonu yedinci sırada tamamlayarak Avrupa Ligi'ne katılma hakkını elde etmeleri, Wearside'daki kimsenin makul olarak bekleyebileceğinin ötesinde bir başarıydı.

    Le Bris'in takımı, üst lige dönüşünde hiçbir korku göstermedi ve sezonun ortasında ligde kalmayı neredeyse garantiledi. İlkbaharın başlarında alınan bazı hayal kırıklığı yaratan sonuçlar, Fransız teknik adamın yaz sonunda yine de görevden alınabileceğine dair haberlere yol açtı, ancak o, sezonu Everton ve Chelsea'yi yenerek kapatarak ve Stadium of Light'ta çılgın sahneler yaratarak bu iddialara kesin bir cevap verdi.

    Oh, bir de Newcastle'ı hem evinde hem de deplasmanda yendiler... Wearside'da ne sezon ama!

    2Mikel Arteta (Arsenal)

    Üst üste üç kez ikincilik ve beş sezon boyunca kupa kazanamamanın ardından, Arsenal ve Mikel Arteta bu sefer nihayet hedeflerine ulaştı ve hak ettikleri Premier Lig şampiyonluğunu kazandı. Arteta, Emirates’e geldiğinde Gunners’ın oynadığı Guardiola tarzı futboldan kademeli olarak uzaklaştı; ligin daha fiziksel ve duran toplara dayalı bir stile geçişini öngörmesi ve bu tempoya ayak uydurabilecek bir takım kurması nedeniyle övgüyü hak ediyor.

    Elbette bu yolda bazı engeller vardı, ancak Arsenal sezonun en göze çarpan takımıydı. Arteta görevi devraldığında takımın bulunduğu konum göz önüne alındığında, İspanyol teknik adam onları muazzam bir yolculuğa çıkardı ve şu anda hak ettiği övgüyü hak etti.

    1Andoni Iraola (Bournemouth)

    Bournemouth, kalecisini ve ilk on birindeki savunma oyuncularının dörtte üçünü kaybetmiş bir şekilde sezona başladı; ardından Ocak ayında en iyi hücum oyuncusu Antoine Semenyo’yu da sattı. Eğer “Cherries” ligin alt sıralarına düşseydi, daha az yetenekli bir teknik direktörün bahaneler uydurması affedilebilirdi. Ancak Andoni Iraola sıradan bir teknik direktör değil.

    Iraola, savunma hattını hızla yeniden kurarken diğer pozisyonlara da kaliteli oyuncular kattı ve Bournemouth, sezonun ilk dokuz maçında sadece bir yenilgi alarak ligde ikinci sıraya kadar yükseldi. Ancak bu parlak başlangıç, 11 maçlık galibiyetsiz seri ile Bournemouth'u küme düşme mücadelesinin eşiğine geri düşürerek uzak bir anı haline gelme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

    Semenyo'nun satılmak üzere olması nedeniyle Vitality Stadyumu'ndaki bazı taraftarlar en kötüsünden korkuyordu. Ancak endişelenmelerine gerek yoktu, çünkü Manchester City'ye transfer olacak olan kanat oyuncusunun Tottenham'a karşı son maçında uzatma dakikalarında attığı galibiyet golü, sezonun sonuna kadar süren ve kulüp tarihindeki ilk Avrupa kupası katılımını garantileyen 18 maçlık yenilmezlik serisini başlattı.

    Basitçe söylemek gerekirse, 2025-26 Premier League sezonunda Iraola'dan daha iyi bir iş çıkaran teknik direktör yoktu. Marco Rose'un önünde zorlu bir görev var...