Premier League Player of the Year GFXGetty/GOAL
Premier Lig Yılın Oyuncusu: Declan Rice, Bruno Fernandes ve GOAL'un 2025-26 sezonu için hazırladığı en iyi 50 oyuncu listesi - sıralaması

İşte böyle: 2025-26 Premier Lig sezonu sona erdi. Arsenal şampiyon olurken, Tottenham son gün ligde kalmayı garantiledi ve West Ham, Wolves ve Burnley ile birlikte küme düşen takımlar arasında yerini aldı. Futbol her zaman en heyecan verici şekilde oynanmamış olsa da, İngiliz birinci ligindeki takımlar arasındaki dengelerin artmasıyla sonuçları tahmin etmenin zor olduğu, tablonun her iki ucunda da sürprizlerle dolu bir sezon oldu.

Premier Lig’i baştan sona saran bu kalite, büyük ölçüde artık bu ligi evleri olarak gören oyuncuların seviyesinden kaynaklanıyor; dünya çapında potansiyele sahip isimler artık sadece ligin zirvesindeki seçkinler için ayrılmış değil.

Bu yıldız oyuncular arasında, son dokuz ayda gösterdikleri performanslarla daha da öne çıkanlar oldu. GOAL'da, yazar ve editörlerden oluşan ekibimizden, sadece Premier League performanslarını dikkate alarak Yılın Oyuncusu adaylarını sıralamaları istendi. Oylar sayıldı ve işte ilk 50'lik listemiz...

  Manchester United v Newcastle United - Premier League

    50Sandro Tonali (Newcastle United)

    Newcastle için bu sezon hiç de başarılı geçmedi; yaz transfer dönemindeki başarısızlıklar, Magpies’in geçen sezonki beşinci sıradan 2025-26 sezonunda 12. sıraya düşmesine neden oldu. Bununla birlikte, bu sezon olumlu bir performans sergileyen isimlerden biri de Sandro Tonali oldu; İtalyan orta saha oyuncusu, Avrupa’nın en büyük kulüplerinden bazılarının bu yaz onu kadrolarına katmak için neden ilgi gösterdiğini bir kez daha kanıtladı.

    Tonali, derin orta saha rolünden Eddie Howe'un takımını ileriye taşımaya çalıştı ve pas yelpazesi özellikle etkileyiciydi. Eğer bu, St. James' Park'taki son sezonu olacaksa, bir kez daha iz bırakmayı başardı.

  Leeds United v Crystal Palace - Premier League

    49Ethan Ampadu (Leeds United)

    Sheffield United, Venezia ve Spezia formasıyla son üç üst lig sezonunda da küme düşme deneyimi yaşayan Ethan Ampadu, kendini kanıtlama azmiyle Leeds United’ı Premier Lig’e geri taşıdı. Ve bu azmini tam anlamıyla kanıtladı; Galler milli takım oyuncusu, Leeds’in ligde kalmayı birkaç maç kala garantilediği bu sezonda, ligin en hareketli orta saha oyuncularından biri olduğunu gösterdi.

    Ampadu, kazanılan ikili mücadeleler ve genel savunma katkıları açısından ligdeki orta saha oyuncuları arasında ilk yüzde 5'lik dilimde yer alırken, sezon boyunca uzun atışlarda en etkili oyunculardan biri oldu. Mevcut sözleşmesi 2027'de sona erecek olan Yılın Oyuncusu ile yeni bir sözleşme imzalamak, Daniel Farke'nin takımının sezon öncesi önceliği olmalı.

  Tottenham Hotspur v Chelsea - Premier League

    48Reece James (Chelsea)

    Reece James, 2020-21 sezonundan bu yana bu sezon oynadığı kadar çok Premier Lig maçına çıkmamıştı; Chelsea kaptanı, bugüne kadar kariyerini gölgeleyen sakatlık sorununu neredeyse tamamen geride bırakmayı başardı. James hem sağ bek hem de orta saha pozisyonlarında parladığından, bu durum The Blues için de büyük bir kazanç oldu.

    James'in bahar aylarında hamstring sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalması, İngiltere milli takım oyuncusunun yokluğunda Liam Rosenior döneminin çökmesine neden olması hiç de sürpriz olmadı. Xabi Alonso, Stamford Bridge'deki teknik direktörlük görevine başladığında, kaptanının çok sık kenardan izlemek zorunda kalmaması için dua edecek.

  Aston Villa v Brentford - Premier League

    47Ezri Konsa (Aston Villa)

    Ezri Konsa, Premier Lig’in en istikrarlı savunma oyuncularından biri olmaya devam ediyor; Aston Villa’nın stoperi, Unai Emery’nin takımının ligi ilk beşte bitirip Şampiyonlar Ligi’ne geri dönmesinin en önemli nedenlerinden biri.

    Konsa sadece mükemmel bir savunma oyuncusu olmakla kalmıyor, pas yeteneği de olağanüstü. Bu sezon İngiltere'nin en üst liginde hiçbir stoper, başarılı pas oranı konusunda ona yetişemedi. Bunun karşılığı olarak, bu yaz Dünya Kupası'nda İngiltere milli takımında ilk 11'de yer alabilir.

  Manchester United v Liverpool - Premier League

    46Kobbie Mainoo (Manchester United)

    Manchester City’nin sadece yedi puan gerisinde bitirdiklerini düşünürsek, Kobbie Mainoo Ruben Amorim tarafından kenara itilmeseydi Manchester United ilk iki sıraya ne kadar yaklaşabilirdi? Sezonun ilk yarısında tek bir Premier Lig maçında bile ilk on birde yer alamayan İngiliz orta saha oyuncusu, Ocak transfer döneminin başında Old Trafford’dan ayrılmaya hazırdı; ancak Amorim’in görev süresini atlatmayı başardı ve Michael Carrick yönetiminde parladı.

    Mainoo, Carrick yönetimindeki United maçlarının bir tanesi hariç hepsinde ilk 11'de yer aldı (oynamadığı maçta takım mağlup oldu) ve bir dizi dikkat çekici performans sergileyerek pas yeteneğini gözler önüne serdi. Liverpool'a attığı galibiyet golü, Mainoo'nun yeniden doğuşunu taçlandırdı ve Thomas Tuchel'in Dünya Kupası kadrosuna girmek için tam zamanında İngiltere milli takımına geri döndü.

  Sunderland v Tottenham Hotspur - Premier League

    45Nordi Mukiele (Sunderland)

    Sunderland, yaz transfer döneminde en üst düzeyde tecrübeye sahip oyuncuları hedef almaktan çekinmedi; ancak son altı sezonunu Paris Saint-Germain, RB Leipzig ve Bayer Leverkusen formasıyla Şampiyonlar Ligi’nde geçirmiş olan Nordi Mukiele’yi, Regis Le Bris’in Stadium of Light’taki projesine katılmaya ikna etmek yine de büyük bir başarıydı.

    Black Cats'in bunu sadece 9,5 milyon sterlin gibi mütevazı bir ücret ödeyerek başarması, bu başarıyı daha da etkileyici kılıyor ve Mukiele bu yatırımı fazlasıyla geri ödedi. Sağ bek, Sunderland için hücumda etkili bir varlık oldu, üç gol ve üç asistle katkı sağlarken, deneyimi de Wearside'da savunma istikrarını sağlamada kilit rol oynadı. Bunun ödülü ise gelecek sezon Avrupa sahnesine geri dönmek oldu.

  Arsenal v Bournemouth - Premier League

    44Alex Scott (Bournemouth)

    Bournemouth, tarihindeki ilk Avrupa kupası katılım hakkını elde ederken kadrosunda birçok kahraman çıkardı; bunların başında da Alex Scott geliyor. Orta saha oyuncusu, Vitality Stadyumu’nda o kadar başarılı bir sezon geçirdi ki, Kasım ayında ilk kez İngiltere Milli Takımı’na çağrıldı.

    Henüz 22 yaşında olan Scott, şimdiden Premier League'in en iyi tempo belirleyen orta saha oyuncularından biri gibi görünüyor ve Manchester United, Chelsea ve Liverpool gibi takımların eski Bristol City yıldızıyla ilgilendiği haberleri belki de hiç de şaşırtıcı değil.

  Brentford v Crystal Palace - Premier League

    43Adam Wharton (Crystal Palace)

    Premier Lig’in en iyi pasörlerinden biri olan Adam Wharton, 6 numaralı pozisyondan Crystal Palace’ın oyununu yönlendirerek bir kez daha mükemmel bir sezon geçirdi. Beklenen asist (xA) istatistiklerinde 7,4 ile lig genelinde üçüncü sırada yer alırken, sonunda Palace formasıyla ilk golünü de atmayı başardı ve bunu muhteşem bir takla atarak kutladı!

    Geçmişte Real Madrid ve Manchester City ile adı anılan Wharton, İngiltere'nin Dünya Kupası kadrosuna sürpriz bir şekilde seçilmemiş olmasına rağmen, bu yaz birçok kulübün transfer listesinde yer alacaktır.

  Sunderland v Brighton & Hove Albion - Premier League

    42Jan Paul van Hecke (Brighton)

    Brighton, Conference League'e katılma hakkını elde ederek Avrupa sahalarına geri döndü; bu başarı, Seagulls'un sağlam savunması üzerine inşa edildi. Bu sezon Seagulls'tan daha az gol yiyen sadece Arsenal ve Manchester City oldu; Jan Paul van Hecke ise bu savunma hattının en göze çarpan ismi oldu.

    Hollanda'lı stoper, Amex Stadyumu'nda lider bir figür haline geldi. Topu ileriye taşımaya olan istekliliği, Brighton'ın top hakimiyetindeyken oyununa ekstra bir boyut kattı. Üç gol ve üç asistini de hesaba katarsak, Van Hecke'nin etkili bir sezon geçirdiğini söylemek hiç de abartı olmaz.

    41Enzo Fernandez (Chelsea)

    Bu sezon Enzo Fernandez için her şey yolunda gitmedi; Arjantinli oyuncu, Mart ayındaki milli maç arası sırasında Real Madrid ile oldukça açık bir şekilde flört ettiği için Chelsea tarafından iki hafta süreyle cezalandırılmıştı. Ancak Fernandez formunda olduğunda, İngiltere’nin en üst liginde onunla boy ölçüşebilecek çok az orta saha oyuncusu vardı.

    Bu sezon Premier League'de 10 gol attı; bu, Blues kariyerinde bugüne kadarki en iyi performansı. Ayrıca, lig genelinde Fernandez'den (68) daha fazla gol şansı yaratan sadece iki oyuncu var. Xabi Alonso'nun göreve gelmesinin Fernandez'i Batı Londra'da tutmaya yetecek mi henüz belli değil, ancak bu onun veda sezonu olsaydı bile, onun etkili bir performans sergilediğini kimse inkar edemez.

  Newcastle United v Brighton & Hove Albion - Premier League

    40Bruno Guimaraes (Newcastle United)

    Premier Lig'de takımlarının galibiyet şansları açısından Bruno Guimaraes kadar hayati öneme sahip çok az oyuncu vardır. Newcastle'ın ilham verici kaptanı, Tyneside'da geçirilen zorlu bir sezonda yine ön saflarda liderlik yaptı; dokuz gol attı ve beş asist yaptı, ancak onun yokluğunda varlığı en çok hissedildi.

    Newcastle, orta sahadaki itici gücünden yoksun kalmanın zorluğunu yaşarken, Guimaraes'in ilk 11'de yer almadığı 11 lig maçından sadece ikisini kazanabildi. Bu nedenle, Magpies en büyük yıldızlarından bazılarını satmaya hazırlanırken, Guimaraes'in ayrılmasına ne pahasına olursa olsun izin veremezler.

  Nottingham Forest v Everton - Premier League

    39James Garner (Everton)

    Saha oyuncuları arasında, bu sezon Premier Lig’de James Garner’dan daha fazla süre alan tek isim Virgil van Dijk oldu. Everton’daki performansı sayesinde Mart ayında ilk kez İngiltere Milli Takımı kadrosuna seçilen Garner, eski bir Manchester United altyapı oyuncusu olarak Toffees’in her yerindeydi; ligdeki tüm oyuncular arasında en fazla mesafe kat ederken, top çalma (120) ve top kesme (59) istatistiklerinde de zirvede yer aldı.

    İki golü, yedi asistini ve mükemmel duran top vuruşlarını da hesaba katarsak, Garner'ın David Moyes'un kadrosunda ilk sıralarda yer aldığını görebiliriz. Thomas Tuchel ise Garner'ı çok yönlü yetenekleri nedeniyle Fede Valverde ile karşılaştırdı ve bunun nedenini anlamak hiç de zor değil.

  Sunderland v Aston Villa - Premier League

    38Robin Roefs (Sunderland)

    2025 yazında pek çok Premier Lig kulübü yeni kaleciler arayışına girdi, ancak Eredivisie’deki NEC’den pek tanınmayan Robin Roefs’u kadrosuna katan Sunderland’dan daha başarılı olan çok azı vardı. Hollandalı kaleci, Stadium of Light’taki taraftarlar arasında anında bir kahramana dönüştü ve sadece 9 milyon sterlinlik transfer ücretiyle Avrupa’nın her yerinde yılın en karlı transferlerinden biri olarak tarihe geçmeli.

    Bu sezon İngiltere'nin en üst liginde Roefs'un 10 maçta kaydettiği gol yememe sayısından daha fazlasını kaydeden sadece beş kaleci var. Ayrıca, %70,3'lük kurtarış yüzdesi, David Raya, Jordan Pickford ve Alisson Becker gibi isimlerin ortalamalarının üzerinde.

  Arsenal v Nottingham Forest - Premier League

    37Martin Zubimendi (Arsenal)

    2024 yazında Liverpool'a transfer olma fırsatını geri çeviren Martin Zubimendi, 12 ay sonra nihayet Premier Lig'e adım attı; Real Madrid'in orta saha oyuncusunu İspanya'da tutmak için son anda gösterdiği çabaya rağmen Arsenal'e katıldı. Zubimendi, Declan Rice ile birlikte en üst ligin en iyi orta saha ikililerinden birini oluşturarak, "Gunners"ın orta sahasına enerji ve zeka kattı.

    Eski Real Sociedad yıldızı ayrıca 5 gol atmayı başardı ve sezonun son haftalarında form düşüklüğü yaşayıp ilk 11'deki yerini kaybetmesine rağmen, Arsenal'in şampiyonluk kazandığı her maçta forma giymeyi başardı.

  Crystal Palace v Arsenal - Premier League

    36Viktor Gyokeres (Arsenal)

    Viktor Gyokeres, Arsenal forması giyen en teknik yetenekli futbolcu mu? Gunners’ın görkemli tarihindeki en doğuştan golcü mü? Hatta çok tartışılan 9 numara sorununa çözüm mü? Tüm bu soruların cevabı “hayır” olabilir, ancak bu, Gyokeres’in Mikel Arteta’nın takımının başarısında rol oynamadığı anlamına gelmez.

    Sporting CP'den transfer olduktan sonra Gyokeres'in attığı 14 Premier Lig golünden daha fazlasını atan, ligdeki sadece altı oyuncu var. Eleştirenler, bu gollerin çoğunun ligin alt sıralarında yer alan takımlara karşı atıldığını öne sürse de, bu gollerin yine de atılması gerekiyordu ve Gyokeres, bu pozisyondaki öncüllerinin yetersiz kaldığı durumlarda bekleneni başardı.

  Fulham v Chelsea - Premier League

    35Moises Caicedo (Chelsea)

    Kasım ayı sonlarında Chelsea, Arsenal'i ağırladığında, sadece ligin ilk iki sırasındaki takımlar karşı karşıya gelmekle kalmadı; maç öncesi gündemin büyük bir kısmı, ligin en iyi iki orta saha oyuncusu olarak gösterilen Declan Rice ile Moises Caicedo arasındaki düelloya odaklanmıştı.

    Stamford Bridge'de manşetlere çıkan isim Caicedo oldu, ancak bunun nedeni hiç de iyi değildi, çünkü Caicedo 1-1 berabere biten maçın ilk yarısı bitmeden kırmızı kart gördü. Bu olay, Ekvadorlu oyuncunun sezonunda bir dönüm noktası oldu, çünkü cezası bittikten sonra en iyi formuna tam olarak kavuşmakta zorlandı.

    Yine de Caicedo, sezon boyunca en fazla top kesme (59) yapan oyuncu oldu, presiyle rakibe sürekli sorunlar çıkardı ve derin pozisyonda oynadığı rolünden üç gol attı.


  Tottenham Hotspur v Manchester United - Premier League

    34Bryan Mbeumo (Manchester United)

    Bryan Mbeumo geçen yaz birçok kulübün ilgisini çekmişti, ancak eski Brentford forveti, çocukluğundan beri taraftarı olduğu kulüp olan Manchester United’a katılmak için Tottenham ve Newcastle gibi takımların tekliflerini geri çevirdi. Mbeumo, Gtech Community Stadium’daki son sezonunda attığı 20 Premier Lig golüne ulaşamasa da, Old Trafford’daki ilk sezonunda yine de 11 kez fileleri havalandırmayı başardı.

    Mbeumo sezona hızlı bir başlangıç yaptı ve Şubat ayı başlarında 20 lig maçında 9 gol attı. Amad Diallo ile sağ kanatta kurduğu ortaklık, Ruben Amorim'in teknik direktörlük döneminin birkaç olumlu yanından biriydi. Ancak Kamerunlu oyuncunun formu sezonun son aylarında düştü ve Michael Carrick yönetiminde çoğu zaman yedek kulübesinde kaldı. Yine de, Red Devils üzerindeki etkisi çoğunlukla olumluydu.

  Manchester City v Nottingham Forest - Premier League

    33Gianluigi Donnarumma (Manchester City)

    Geçen yaz Paris Saint-Germain'in Gianluigi Donnarumma için teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu haberi duyulduğunda, bu pek de inandırıcı gelmemişti. İtalya milli takımının kahramanı, Luis Enrique'nin takımının Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasında büyük rol oynamıştı. Donnarumma, Pep Guardiola'nın tipik kaleci tarzına uymasa da, onu Etihad'a düşük bir ücret karşılığında transfer etmek, Manchester City için reddedilemeyecek kadar cazip bir teklifti.

    Donnarumma'nın topun ayağında olduğu anlarda bazı zor anlar yaşadığı ve duran toplarda baskı altında kaldığında zaman zaman zorlandığı doğrudur, ancak şutları kurtarma açısından Premier Lig'e geldiğinden beri rakipsizdir. Hem kurtarma yüzdesinde (%72,9) hem de önlediği gol sayısında (5,8) birinci sırada yer alırken, 15 maçta kalesini gole kapatan performansını sadece Altın Eldiven ödülünün sahibi David Raya geçebilmiştir.

  Crystal Palace v Arsenal - Premier League

    32Bukayo Saka (Arsenal)

    Arsenal'in 22 yıllık Premier Lig şampiyonluğu hasretine nihayet son vermesi, Bukayo Saka'nın önceki sezonlardaki kişisel performans seviyelerine ulaşamamış olsa da, 2025-26 sezonunun kariyerinin en iyi sezonlarından biri olarak tarihe geçeceği anlamına geliyor. Yedi gol ve beş asistlik hücum istatistikleri pek de göze çarpan rakamlar olmasa da, Saka yine de önemli anlarda Gunners için sahneye çıktı.

    Örneğin, Wolves ve Brighton'a karşı kazanılan zorlu galibiyetlerde büyük rol oynadı. Mayıs ayında sakatlığından döndüğünde ise Arsenal'in Fulham'ı yendiği maçta takımın sezonun son dönemindeki en iyi performansına ilham verdi. Ayrıca, Saka'nın ligde sadece 25 maça ilk 11'de çıkmasına rağmen, sezon boyunca ondan daha fazla (61) gol fırsatı yaratan sadece beş oyuncu olduğu da belirtilmelidir.

  Tottenham Hotspur v Liverpool - Premier League

    31Hugo Ekitike (Liverpool)

    Liverpool'un manşetlere taşınan 450 milyon sterlinlik yaz transfer çılgınlığı, Anfield'daki pek çok kişinin umduğu kadar iyi gitmemiş olabilir; ancak bu sezon yeni transferler açısından tek olumlu gelişme şüphesiz Hugo Ekitike oldu. Newcastle'ın burnunun dibinden Eintracht Frankfurt'tan transfer edilen Ekitike, Mart ayında Aşil tendonu sakatlığı nedeniyle sezonu kapatmadan önce Premier League'de 11 gol atıp 4 asist yaparak Fernando Torres ile karşılaştırılmaya başladı.

    Ekitike'nin gol önündeki özgüveni, muhteşem top kontrolü ve pas vizyonu ile birleşince, onu şimdiden Premier League'in en iyi çok yönlü forvetlerinden biri haline getirdi. Tamamen iyileşene kadar altı ay daha sahalara çıkamayacak olması gerçekten çok yazık.

  Manchester United v Aston Villa - Premier League

    30Matheus Cunha (Manchester United)

    Matheus Cunha'nın sezonu, Manchester United'ın bir diğer yeni forveti Bryan Mbeumo'nun sezonunun neredeyse tam tersi bir seyir izledi. Wolves'tan yaz transfer döneminde takıma katılan Mbeumo, Old Trafford'daki hayatına biraz yavaş bir başlangıç yapsa da, Michael Carrick yönetiminde formunda bir yükseliş yaşadı.

    Eski İngiltere orta saha oyuncusunun göreve gelmesinden bu yana attığı altı gol ve yaptığı üç asist arasında, Emirates Stadyumu'nda Arsenal'e karşı attığı muhteşem galibiyet golü ve Nisan ayında Stamford Bridge'de Chelsea'ye karşı kazanılan maçtaki tek gol de yer alıyor. Bu performans, Cunha'yı İngiliz birinci liginde üst üste üçüncü kez çift haneli gol sayısına ulaştırırken, forvet pozisyonlarındaki çok yönlülüğü de avantaj sağladı.

  Manchester City v Wolverhampton Wanderers - Premier League

    29Marc Guehi (Crystal Palace/Manchester City)

    Sezonun en önemli “kırılma noktası” anlarından biri, Eylül ayındaki transfer döneminin son gününde yaşandı. Crystal Palace, kaptanının yerine bir yedek bulamadığı için Marc Guehi’nin Liverpool’a uzun süredir süren transferini son anda iptal etti. Sonuç olarak, Reds'in savunması bir felaketten diğerine sürüklendi, Guehi'yi kadroya katamama durumu ise Manchester City'nin devreye girmesine ve Ocak ayında 20 milyon sterlinlik indirimli bir anlaşma ile İngiltere milli takım oyuncusunu kadrosuna katmasına olanak sağladı.

    Guehi'nin Selhurst Park'taki sözleşmesinin sona ermesi yaklaşırken, City kendi savunma hattındaki sakatlık krizini çözmek için bu fırsatı değerlendirdi. Etihad'a geldikten sonra sezonun son maçında dinlendirilene kadar Premier League'in her dakikasını oynadı ve her şey yolunda gitmemiş olsa da (Everton'a karşı yaptığı hatalı geri pas, şampiyonluk yarışının kaderini belirleyen an oldu), Guehi, Palace'ta geçirdiği etkileyici ilk yarıdan sonra neredeyse hiç ritmini kaybetmedi.

    28Ollie Watkins (Aston Villa)

    Ne kadar zıt iki yarıdan oluşan bir sezon! Ollie Watkins, Noel öncesinde Premier Lig’de sadece üç gol atabilmişti; bu durum, Unai Emery tarafından defalarca yedek kulübesine gönderilmesine ve takip eden aylarda Aston Villa’nın yerine geçecek bir forvet aramaya başlaması gerekip gerekmediğine dair soruların gündeme gelmesine neden olmuştu.

    Ancak Watkins geri döndü ve sezonun son 20 maçında 13 gol attı - Chelsea, Liverpool ve Manchester City'yi yendikleri maçlarda attığı ikişer gol de dahil - Altın Ayakkabı yarışında dördüncü oldu ve neden Harry Kane'in ardından İngiltere'nin en iyi 9 numarası olarak görüldüğünü bir kez daha gösterdi.

  Bournemouth v Manchester City - Premier League

    27Marcos Senesi (Bournemouth)

    Dean Huijsen ve Illia Zabarnyi’nin sırasıyla Real Madrid ve PSG’ye transfer olmasının ardından, Bournemouth’un bu sezon stoper pozisyonunda öne çıkacak bir oyuncuya ihtiyacı vardı ve Marcos Senesi tam da bunu başardı. Arjantinli oyuncu, Cherries formasıyla bir maç hariç tüm karşılaşmalarda ilk 11’de yer aldı ve Vitality Stadyumu’nda sergilediği soğukkanlı performanslarla tecrübesini ortaya koydu.

    Senesi, sezonu Premier League'deki stoperler arasında top kesme (55) ve top kapma (62) istatistiklerinde birinci, şut engelleme (47) istatistiklerinde ise ikinci sırada tamamladı. Artık serbest oyuncu olarak ayrılmaya hazır olan Senesi, bu yaz Bournemouth'un savunmasında yine büyük bir boşluk bırakacak.

  Manchester City v Brentford - Premier League

    26Jeremy Doku (Manchester City)

    Jeremy Doku, 2023 yılında Premier Lig'e geldiğinden beri yeteneğini açıkça ortaya koydu, ancak Pep Guardiola için onun istikrarlı bir performans sergiletmek bir zorluk olarak kalmıştı. Belçika milli takım oyuncusu her hafta maçlara damgasını vursasa da, Guardiola'nın Manchester City'nin başında geçirdiği son sezonda, Doku'nun dünyanın en iyi kanat oyuncularından biri olmaya çok yakın olduğuna dair yeterince işaret vardı.

    Kasım ayı başında Liverpool'u paramparça eden performansı, tüm sezonun en yıkıcı performanslarından biriydi. Sezonun son haftalarında Everton ve Brentford karşısında bir hafta içinde iki kez öne çıkan performansı ise Doku'nun olgunlaşmaya başladığını ve daha düzenli bir şekilde verim almayı öğrendiğini gösterdi.

  Brighton & Hove Albion v Liverpool - Premier League

    25Danny Welbeck (Brighton)

    Danny Welbeck 36. yaş gününe yaklaşıyor olabilir, ancak eski Manchester United ve Arsenal forveti, Brighton formasıyla klasını sergilemeye devam ediyor; attığı 13 gol, Seagulls’un tarihlerinde sadece ikinci kez Avrupa kupalarına katılmasını sağladı.

    Welbeck, kusursuz bitiricilik yeteneği ile golü bulmayı hala çok iyi bilmesinin yanı sıra, İngiliz birinci ligindeki rakipleri arasında en iyi top kesme ve top çalma istatistiklerine sahip olan en iyi "defansif forvetlerden" biri.

  Sunderland v Leeds United - Premier League

    24Dominic Calvert-Lewin (Leeds United)

    Leeds United, geçen yaz Premier Lig'e geri döndüğünde kendini kanıtlamış bir golcüye ihtiyaç duyduğunu biliyordu; bu nedenle, Ağustos ortasında sakatlıklarla boğuşan Dominic Calvert-Lewin'i bedelsiz transfer etmeleri pek çok kişiyi şaşırttı. 29 yaşındaki oyuncu, Everton'dan ayrılmadan önce son dört sezonda toplamda sadece 17 lig golü kaydetmişti.

    Ancak Calvert-Lewin, West Yorkshire'da yeniden canlandı ve Kasım ve Aralık aylarında altı maç üst üste gol atarak hem kendi hem de Leeds'in sezonuna ivme kazandırdı. Sezon boyunca onun attığı 14 golden fazlasını atan sadece altı oyuncu vardı, bu da Mart ayında İngiltere milli takımına geri çağrılmasının haklı olduğunu gösteriyor.

  Fulham v West Ham United - Premier League

    23Jarrod Bowen (West Ham)

    West Ham küme düşmüş olabilir, ancak Jarrod Bowen'ın "Irons"un içinde bulunduğu kötü durumdan sorumlu tutulması pek mümkün değil. Takım kaptanı sezon boyunca sahada liderlik rolünü sürdürdü ve sezonu lig genelinde asist sıralamasında üçüncü (11), gol ve asist toplamında ise beşinci (20) olarak tamamladı.

    Bu rakamların zor günler geçiren bir takımda elde edildiği düşünülürse, Bowen'ın İngiltere'nin Dünya Kupası kadrosuna alınmaması biraz şaşırtıcı. Yine de, 29 yaşında Championship'te oynamayı kabul etmesi pek olası olmadığından, transfer piyasasının en çok rağbet gören isimlerinden biri olacağını bekleyebiliriz.

  Fulham v Burnley - Premier League

    22Harry Wilson (Fulham)

    Harry Wilson’ın yaz transfer döneminin son gününde Fulham’dan ayrılmaya ne kadar yaklaştığı göz önüne alındığında, Cottagers, Galler milli oyuncusunun daha sonra sergilediği performansları düşünürsek, onu kadroda tutabildikleri için büyük bir rahatlama yaşamış olmalılar.

    Wilson, sezonun ortasında, muhteşem goller atarken veya diğer oyuncuların gol atması için muhteşem ortalar yaparken, maçları düzenli olarak domine ettiği için, gerçekten de Sezonun En İyi Oyuncusu adayı olarak gösteriliyordu. Sezonu sadece 10 gol ve 7 asistle bitirmiş olması, büyük ölçüde hayal kırıklığı yaratan son birkaç haftaya bağlı olsa da, serbest oyuncu statüsüne girerken yine de aralarından seçim yapabileceği birçok teklif alacağı kesin.

  Manchester United v Newcastle United - Premier League

    21Senne Lammens (Manchester United)

    Manchester United kalecilerinin taraftarların desteğini kazanabilmesi için aşması gereken çıtanın son yıllarda alçaldığı bir gerçek, ancak bu durum Senne Lammens’in Old Trafford’daki ilk sezonunda sergilediği performansı gölgelememelidir. Kırmızı Şeytanlar yaz transfer döneminin sonlarına doğru seçeneklerini değerlendirirken Emiliano Martinez yerine tercih edilen Lammens, üst düzey deneyim eksikliğine rağmen Royal Antwerp’ten bu büyük adımı nispeten kolaylıkla atlatmayı başardı.

    23 yaşındaki oyuncu, United savunmasına güven aşılarken, İngiliz futbolunda modern kalecilerin başa çıkmak zorunda olduğu duran toplar konusunda da özellikle başarılı bir performans sergiledi. Şutları kurtarma açısından ise, Gigi Donnarumma'nın ardından en fazla gol önleyen ikinci kaleci (4,4) konumunda bulunuyor.

  Manchester City v Nottingham Forest - Premier League

    20Elliot Anderson (Nottingham Forest)

    Bu sezon, Premier Lig'in önde gelen kulüplerinin dünyanın en çok rağbet gören orta saha oyuncularından birinin peşinde koşmaya devam etmesi nedeniyle, Elliot Anderson'ın Nottingham Forest formasıyla geçirdiği son sezon olduğu neredeyse kesin. Anderson, Forest'ın yaşadığı zorluklara rağmen City Ground'da yine hareket dolu bir sezon geçirerek ne kadar aranan bir oyuncu olduğunu bir kez daha gösterdi.

    Anderson, üst ligdeki defansif orta saha oyuncuları arasında başarılı paslar (2.038), başarılı driplingler (50), kazanılan ikili mücadeleler (297) ve defansif katkılar (516) kategorilerinde birinci sırada yer alırken, aynı zamanda ligin en çok faul alan oyuncusu (80) oldu ve bu da onun baskıya direnme yeteneğini ortaya koydu. Buna dört gol ve dört asist de eklenince, Anderson'ın İngiltere ile ilk Dünya Kupası'na girerken kariyerinin en iyi formunda olduğu açıkça görülüyor.

  Manchester City v Arsenal - Premier League

    19Bernardo Silva (Manchester City)

    Bernardo Silva, Manchester City’de efsanelerle çevrili bir Premier Lig kariyeri geçirmiş olmasına rağmen her zaman hak ettiği övgüyü alamıyor; ancak Portekizli milli oyuncu, dokuz yıl önce katıldığı kulüpteki son sezonunda Etihad Stadyumu’nda neden bu kadar saygı gördüğünü tam anlamıyla gösterdi.

    Bernardo, City'nin 34 maçında ilk 11'de yer aldı ve 32. yaş gününe yaklaşmasına rağmen son ana kadar bitmek bilmeyen bir enerji sergiledi. Bu sezon tek bir maçta en fazla mesafe kateden oyuncular listesinin ilk 10'unda dört kez yer aldı ve sadece birkaç kez gol atmayı başarsa da, City'nin en iyi hücum hareketlerinin çoğunda yine de kilit bir rol oynadı. Onu çok özleyeceğiz.

  Aston Villa v Manchester United - Premier League

    18Morgan Rogers (Aston Villa)

    Aston Villa için bir başka başarılı sezonun yaşandığı bu dönemde, Morgan Rogers şüphesiz takımın parlayan yıldızıydı. Orta saha oyuncusu, Unai Emery tarafından sezonun son maçında dinlendirilene kadar tüm Premier Lig maçlarında ilk 11’de yer aldı; 23 yaşındaki oyuncunun süperstarlığa doğru büyük bir adım attığı bu sezonun ardından, bu dinlenme hak ettiği bir mola oldu.

    Rogers, ligde 10 gol attı; bunların birçoğu muhteşem uzun mesafeli vuruşlardı. Ayrıca 6 asist yaptı ve lig genelinde kat edilen mesafe açısından ilk beşte yer aldı. Bu performansları, bu yazki Dünya Kupası'nda Jude Bellingham'ı İngiltere kadrosunun dışında bırakmasına neden olabilir.

  Bournemouth v Manchester City - Premier League

    17Eli Junior Kroupi (Bournemouth)

    Eli Junior Kroupi, Lorient'te alt yaş takımlarında yetişirken, ince yapısı, savunmaların arkasına sızma hızı ve kusursuz gol vuruş yeteneği sayesinde Kylian Mbappé ile karşılaştırılıyordu. Kuşkusuz tüm bu özellikleri, Premier Lig'deki ilk yılında da gözler önüne serildi; Bournemouth'un Avrupa kupalarına katılma başarısı, büyük ölçüde Kroupi'nin golcü formuna borçluydu.

    Geçen sezon Fransa ikinci liginin en golcü oyuncusu olan 19 yaşındaki oyuncu, İngiliz birinci ligine alışmakta hiç zaman kaybetmedi ve toplamda attığı 13 golle Kroupi, bir gencin ilk Premier Lig sezonunda attığı en fazla gol rekorunu kırdı. O kadar etkileyiciydi ki, ligin üst sıralarında yer alan kulüpler bile transfer dönemi başlamadan önce onu takip etmeye başladı.

  Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier League

    16Casemiro (Manchester United)

    Futbol yeteneği birkaç yıl önce Casemiro'dan uzaklaşmış gibi görünüyordu, ancak Manchester United'ın orta saha oyuncusu, Old Trafford'daki dört yıllık serüvenini muhteşem bir sezonla noktalayarak bu yeteneğini yeniden keşfetti. Brezilyalı oyuncunun Ocak ayında serbest oyuncu olarak ayrılma kararını geri alması için taraftarlar çaresizce çabalıyor; zira o, Kırmızı Şeytanlar'ın yeniden yükselişinde o kadar hayati bir rol oynadı ki.

    Casemiro, savunmayı koruma konusundaki her zamanki mükemmelliğinin yanı sıra, hücumda da gerçek bir tehdit haline geldi ve kariyerinin en iyi performansı olan 9 gol attı; bu gollerin çoğu Bruno Fernandes'in duran toplardan yaptığı ortalardan geldi. United, bu yaz eski Real Madrid oyuncusunun yerini doldurmak için gerçekten zorlu bir sınavla karşı karşıya.

  Sunderland v Tottenham Hotspur - Premier League

    15Granit Xhaka (Sunderland)

    Geçen yaz, Granit Xhaka’nın Bayer Leverkusen’den ayrılıp yeni yükselmiş Sunderland’a katılma kararından daha şaşırtıcı bir transfer pek yoktu; hatta Leverkusen teknik direktörü Erik ten Hag bile İsviçreli milli oyuncunun Wearside’a geçişi karşısında şaşkına dönmüştü. Black Cats, büyük bir başarıya imza attıklarını biliyorlardı ve Xhaka’ya hemen kaptanlık pazubandını takdim ettiler. O da onları hayal kırıklığına uğratmadı.

    Xhaka, Regis Le Bris'in takımında ön saflarda liderlik yaptı ve play-off'lar yoluyla ligde yükselmesinin ardından liderlik konusunda eksiklikleri olan kadroya üst düzey deneyim kattı. Pas yeteneği hala üst düzeyde ve altı asistlik performansı ile ligdeki sadece sekiz oyuncunun gerisinde kalıyor. Topun olmadığı anlarda ise, hem bloklanmış şutlar hem de top uzaklaştırmalarında orta saha oyuncuları arasında ilk %5'lik dilimde yer alıyor ve bu da, Avrupa Ligi'ne katılma hakkı kazanılmasında sahanın her iki ucunda da oynadığı kilit rolü vurguluyor.

    14Jurrien Timber (Arsenal)

    Bu sezon Premier Lig'in en göze çarpan sağ beklerinden biri olan Jurrien Timber, hareketli performanslarıyla Arsenal formasıyla giderek daha da iyiye gidiyor. Ajax altyapısından yetişen oyuncu, savunma açısından her zamanki gibi sağlam kalırken, bu sezon hücumdaki katkısını da artırdı; attığı üç gol ve yaptığı beş asistle, defans oyuncuları arasında doğrudan gol katkısı sıralamasında birinci sırayı paylaştı.

    Ben White gibi yetenekli bir yedeği olmasına rağmen, Timber'ın Mart ayında aldığı sakatlık nedeniyle sezonun erken sona ermesi, şüphesiz büyük bir kayıptı. Gunners, Timber'ın katkıları olmasaydı kazanamayacakları şampiyonluğu elde etmek için tam zamanında toparlanmadan önce, formlarında ani bir düşüş yaşadı.

  Newcastle United v Liverpool - Premier League

    13Dominik Szoboszlai (Liverpool)

    Bu sezonu başı dik bitirebilecek çok fazla Liverpool oyuncusu yok, ancak Merseyside’daki kargaşanın ortasında olağanüstü bir bireysel performans sergileyen Dominik Szoboszlai bir istisna oluşturuyor. İster orta sahada ister sağ bek pozisyonunda görev alsın, Szoboszlai hem temel görevlerini eksiksiz yerine getirirken hem de maçların kaderini belirleyen sihirli anlar yaşatarak Kırmızılar’ın en parlayan yıldızı oldu.

    Altı golünün arasında Arsenal ve Manchester City'ye karşı attığı muhteşem serbest vuruşlar yer alırken, Szoboszlai ayrıca Premier League'de en fazla ikinci şansı (78) yaratan oyuncu olarak yedi asist yaptı. Defansif açıdan ise, top kesme (30), top kazanma (187) ve top uzaklaştırma (58) gibi birçok istatistikte ofansif orta saha oyuncuları arasında başı çekti.

  Crystal Palace v Arsenal - Premier League

    12William Saliba (Arsenal)

    En klas oyunculardan biri olan William Saliba, Arsenal savunmasının merkezinde dört yıl önce ilk kez kadroya girdiğinde olduğu kadar manşetlere çıkmıyor olabilir, ancak Avrupa’nın en iyi stoperlerinden biri olmaya devam ediyor.

    Sonunda şampiyon olan takımın Premier Lig'de oynadığı 30 maçın tam yarısında Saliba, kalesinin gol yememesine katkıda bulundu; saha oyuncuları arasında sadece savunma partneri Gabriel Magalhaes, daha fazla maçta kalesinin gol yememesine katkıda bulundu.

    11Joao Pedro (Chelsea)

    Joao Pedro, Kulüpler Dünya Kupası’nda Chelsea formasıyla yaptığı çarpıcı başlangıcı sürdürmekte her zaman zorlanacaktı, ancak eski Brighton forveti, Stamford Bridge’deki ilk sezonunda Premier Lig savunmalarının baş belası olmaya devam etti.

    İngiltere'nin en üst liginde hem gol (15) hem de gol ve asist toplamında (20) beşinci sırada yer alırken, mükemmel top tutma ve direkt dripling yetenekleri sayesinde taraftarların gönlünü o kadar kazandı ki, Chelsea'nin Yılın Oyuncusu seçildi. Tüm bunlar, bu yaz Brezilya'nın Dünya Kupası kadrosuna neden seçilmediğini daha da anlaşılmaz kılıyor.

  Nottingham Forest v Burnley - Premier League

    10Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest)

    Nottingham Forest'ın Premier Lig'de kalması, özellikle yılbaşından bu yana gösterdiği performansla adeta sansasyon yaratan Morgan Gibbs-White'a büyük ölçüde borçludur. Sezonun son 10 maçında 9 gol atarak Vitor Pereira'nın takımını küme düşmekten kurtaran Gibbs-White, sezonu 15 golle tamamlayarak Altın Ayakkabı yarışında beşinci sırayı paylaştı.

    Bu, Gibbs-White'ın sezonun sonlarında patlama yaşamadan önce de öne çıkan bir oyuncu olmadığı anlamına gelmez. Tottenham'ın oyun kurucu orta saha oyuncusu için yaptığı teklifi reddetme kararı, kulüp için büyük bir kazanç oldu. Thomas Tuchel'in Gibbs-White'ı İngiltere'nin Dünya Kupası kadrosuna almaması neredeyse açıklanamaz bir karar olsa da, bu yaz da yine spekülasyonların devam etmesi bekleniyor.

  Manchester City v Fulham - Premier League

    9Nico O'Reilly (Manchester City)

    Premier Lig'in Yılın Genç Oyuncusu ödülünü kazanan Nico O'Reilly, Pep Guardiola'nın son yıllarda pek çok genç oyuncuya göstermediği bir güveni kendisine göstermesinin ardından, 18 ay gibi kısa bir sürede Manchester City'nin akademisinde pek tanınmayan bir oyuncudan, Dünya Kupası'nda İngiltere milli takımının muhtemel ilk 11'inde yer alacak bir isme dönüştü.

    Beş gol ve üç asistle ligin en golcü savunma oyuncusu olan O'Reilly, ligin en güvenilir ve dinamik sol beklerinden biri haline geldi. Ayrıca kış aylarında orta sahada da başarılı performans göstererek çok yönlülüğünü kanıtladı ve gelecekte hangi pozisyonda oynayabileceğine dair ipucu verdi. Ancak şimdilik O'Reilly, City'de ilk kez tam bir sezon boyunca ilk 11'de yer almaktan büyük mutluluk duymalı.

  Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier League

    8Antoine Semenyo (Bournemouth/Manchester City)

    Sezonun ilk gecesinden itibaren, Antoine Semenyo’nun Anfield’da Liverpool’u alt üst ettiği andan itibaren, önce Bournemouth formasıyla, ardından da 62,5 milyon sterlinlik serbest kalma bedelinin açıklanmasının ardından yaşanan transfer savaşının ardından Ocak ayında Manchester City’ye katıldığından beri, Premier Lig sezonunun en göze çarpan oyuncularından biri olmuştur

    Semenyo, seviye atlaması ve performans baskısına rağmen Etihad'a transfer olduktan sonra neredeyse hiç hız kesmedi. Guardiola'nın şampiyonluk yarışındaki takımında oynadığı ilk yedi Premier Lig maçında beş gol attı ve sezon sonuna kadar bu gol ortalamasını sürdüremese de, City kadrosunda her maçta yer aldı ve 17 golle ligin en çok gol atan üçüncü oyuncusu oldu. FA Cup finalini kazandıran muhteşem vuruşu da fena değildi.

  Manchester City v Arsenal - Premier League

    7Rayan Cherki (Manchester City)

    Rayan Cherki, tutumu ve böylesine gösterişli bir oyuncunun Pep Guardiola’nın takımında uyum sağlayıp sağlayamayacağı konusundaki soru işaretleriyle Manchester City’ye geldi. Etihad’da her zaman ilk 11’de yer almamış olsa da, Cherki İngiliz futbolundaki ilk sezonunda Premier Lig’in en heyecan verici oyuncularından biri olduğunu kanıtladı.

    Cherki'nin yaptığı 12 asistten daha fazlasını sadece Bruno Fernandes yaptı ve 4 gol sayısını gelecekte artırması gerekse de, Guardiola'nın istifasının ardından bu Fransız milli oyuncunun Enzo Maresca için kilit bir figür olacağı açık. Henüz 22 yaşında olan Cherki'nin en iyi yılları henüz önündedir.

  Brentford v Everton - Premier League

    6Igor Thiago (Brentford)

    Sezon öncesinde birçok uzman Brentford’un küme düşeceğini öngörmüştü; bu karamsar tahminlerin başlıca nedenleri olarak golcü forvetler Bryan Mbeumo ve Yoane Wissa’nın takımdan ayrılması gösteriliyordu. Ancak Igor Thiago’nun bu kadar olağanüstü bir performansla sahneye çıkacağını kimse tahmin etmemişti.

    Aslında 2024'te Ivan Toney'in yerine transfer edilen Thiago, Batı Londra'daki ilk sezonunun büyük bir kısmını tedavi odasında geçirdikten sonra sansasyonel bir geri dönüş yaptı. 22 gol atarak Altın Ayakkabı yarışında ikinci sırada yer alan Thiago, Bees'i Avrupa kupalarına katılma şansını kıl payı kaçırsa da ligin üst sıralarında bitirmesini sağladı ve üstüne üstlük Brezilya'nın Dünya Kupası kadrosuna girmeyi başardı.

  Crystal Palace v Arsenal - Premier League

    5David Raya (Arsenal)

    Üst üste üçüncü sezonunda Premier Lig'in Altın Eldiven ödülünü kazanan David Raya, Arsenal'de geçirdiği üç yıl boyunca Avrupa'nın en iyi kalecilerinden biri haline geldi. İspanya milli takımının kalecisi, bu sezon üst ligde oynadığı maçların yarısından fazlasında kalesini gole kapattı ve 19 maçta kalesini gole kapatarak en yakın rakibi Gigi Donnarumma'nın dört puan önünde bitirdi.

    Harika kurtarışlarla dolu bir sezonun ortasında, Raya'nın en belirleyici anı şüphesiz Mayıs ayında yaşandı. Mateus Fernandes'in West Ham'ı öne geçmesini engelleyen kurtarışı, Arsenal'in 1-0 galip gelmesini sağladı ve bu galibiyet, takımı şampiyonluğa bir adım daha yaklaştırdı. Gunners'ın başarısında, 1 numaralı kalecisi kadar önemli bir rol oynayan çok az oyuncu vardı.

  Liverpool v Manchester City - Premier League

    4Erling Haaland (Manchester City)

    Erling Haaland, Premier Lig sezonunun ilk yarısında 19 gol atarak gol cephesinde bir başka rekor kıran sezona doğru ilerliyor gibi görünüyordu; savunma oyuncuları, Manchester City’nin “Terminatör” benzeri 9 numarasını durdurmakta neredeyse çaresiz kalmıştı. Ancak sezon ortasında yaşadığı düşüş, kendi tek sezon rekoruna meydan okumasını engelledi; yine de bu, Norveçli milli oyuncu için başarılı bir sezon oldu.

    Son beş lig maçında attığı goller, Haaland'a dört sezonda üçüncü Altın Ayakkabı ödülünü garantiledi. Sezonu 27 golle tamamlayan Haaland, oyunundaki gelişimi de sergiledi ve 8 asist yaptı. Ligde sadece üç oyuncu, diğer oyuncular için daha fazla gol fırsatı yaratabildi.

  Crystal Palace v Arsenal - Premier League

    3Gabriel Magalhaes (Arsenal)

    2025-26 sezonunda Arsenal'in şampiyonluğunu simgeleyen bir oyuncu seçilecek olsaydı, bu kişi büyük olasılıkla Gabriel Magalhaes olurdu. Sezon boyunca saha içi oyuncular arasında en fazla gol yememe performansına (17) katkıda bulunan, işini ciddiye alan bir savunma oyuncusu olan Magalhaes'in en belirleyici katkıları, tartışmasız sahanın diğer ucunda geldi; zira oyuncu, duran toplarda Gunners'ın bir numaralı gol kaynağı olduğunu kanıtladı.

    Gabriel sadece üç gol attı, ancak bu gollerin hepsi önemliydi. Eylül ayında Newcastle'da uzatma dakikalarında attığı galibiyet golü, şampiyonluk yarışını Arsenal'in lehine çeviren erken bir an oldu. Mikel Arteta, Brezilyalı oyuncunun her iki ceza sahasındaki agresifliğini takımının lehine kullanırken, Gabriel dört asistle de katkıda bulundu.

  Crystal Palace v Arsenal - Premier League

    2Declan Rice (Arsenal)

    Birçokları için Declan Rice, bu sezon Premier Lig'in en göze çarpan oyuncusu oldu; önümüzdeki haftalarda Şampiyonlar Ligi ve Dünya Kupası'ndan birini ya da ikisini birden kazanabilirse, yılı Ballon d'Or ödülünü elinde tutarak tamamlayabilir. Arsenal'in şampiyon kadrosunda dünyanın en seçkin orta saha oyuncularından biri olduğunu bir kez daha kanıtladıktan sonra, bu ödülü hak eden bir isim olacaktır.

    Kendi kalesini savunurken de, hücumda bir şeyler yaratmaya çalışırken de dominant olan Rice'ın oyunu her yönüyle mükemmeldir. Premier Lig'de attığı dört golden daha fazlasını atmayı ummuş olsa da, duran toplardaki performansı hala üst düzeyde ve lig genelinde ondan daha fazla şans yaratan (63) sadece üç oyuncu var. O, Emirates'in soyunma odasındaki hak eden birçok şampiyonluk kazananından biri.

  Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier League

    1Bruno Fernandes (Manchester United)

    Bruno Fernandes, sezonun yarısını Ruben Amorim tarafından normal pozisyonunun gerisinde, daha derin bir orta saha rolünde oynayarak geçirdi ve yine de Premier Lig’in tek sezon asist rekorunu kırmayı başardı – Manchester United kaptanının 2025-26 sezonundaki performansı işte bu kadar muhteşemdi. Fernandes, diğer oyunculara 21 gol pası vererek lig tarihinin rekor kitaplarında Thierry Henry ve Kevin De Bruyne'yi geride bıraktı; ayrıca kendisi de 9 gol atarak Red Devils'ın ligi üçüncü sırada bitirmesine katkıda bulundu.

    Fernandes'in bu sezonki hakimiyetinden henüz ikna olmadıysanız, bu istatistik sizi ikna edecektir: Fernandes sezon boyunca 136 gol fırsatı yarattı; Dominik Szoboszlai ise sadece 78 ile listede ikinci sırada yer aldı. Rakip savunmalar Fernandes'i oyundan uzak tutamadı ve çoğu zaman bunun bedelini ödedi.

    O, 2025-26 sezonunun Premier Lig'de Yılın Oyuncusu seçildi ve bunu hak etti.