Sky'ın haberine göre, İngiltere ve İspanya'dan birçok Avrupa kulübü bu milli oyuncu hakkında bilgi aldı. Adı geçen kulüpler arasında Manchester United, Aston Villa ve Atlético Madrid bulunuyor.
Premier Lig ve İspanya'dan büyük ilgi: BVB, bu sezonun en önemli oyuncularından birini kaybedecek mi?
Anton, bu sezon Borussia Dortmund'un en önemli oyuncularından biri olduğu şüphesiz. İlk yarıda Nico Schlotterbeck'in uzun süreli yokluğunda, teknik direktör Nico Kovac'ın savunma lideri olarak öne çıktı ve Schlotterbeck'in dönüşünden sonra da sarsılmaz bir istikrar sergiledi. Ayrıca 29 yaşındaki oyuncu neredeyse hiç hata yapmadı.
Bu nedenle, haberlere göre, kısa süre önce görevinden ayrılan sportif direktör Sebastian Kehl'in, 2028 yılına kadar süren sözleşmesinin uzatılmasına yönelik temel ilgisini ölçmek amacıyla Anton ile sözleşme uzatımı konusunda ilk görüşmeleri yapmış olması şaşırtıcı değil.
BVB: Anton, Nmecha ve Schlotterbeck'in izinden gidecek mi?
Kehl'in halefi Ole Book görüşmeleri sürdürürse, Anton'un yıllık maaşı performansına uygun olarak yeniden belirlenecek. Felix Nmecha (2030) ve kalışının neredeyse kesinleştiği söylenen Nico Schlotterbeck'in ardından sıradaki isim o olabilir. Sky'a göre Schlotterbeck'in sözleşme imzalaması, milli maç arası biter bitmez gerçekleşecek.
Bunun sonucunda Schlotterbeck, Dortmund'da en yüksek maaşı alan oyuncu olacak ve söylentilere göre gelecekte sezon başına 14 milyon euro kazanacak. Anton da kalırsa, BVB şimdilik iç savunmada sağlam bir eksene güvenebilir. Kovac'ın tercih ettiği üçlü savunmanın üçüncü pozisyonunu yetenekli Luca Reggiani veya Ramy Bensebaini alabilir.
Niklas Süle ise kulüpten bedelsiz ayrılacak, Emre Can ise çapraz bağ sakatlığı nedeniyle birkaç ay daha sahalardan uzak kalacak. Genç oyuncu Filippo Mane de uzun süre sahalardan uzak kalacak. Bu nedenle, Book'un savunma için bir takviye daha yapması da ihtimal dışı değil.
Waldemar Anton: Bu sezon BVB'nin performans verileri ve istatistikleri
Oyunlar 37 Gol 3 Asist 0 Oynama süresi 3.297