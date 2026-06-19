Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) tarafından yayınlanan istatistik raporları, İngiltere milli takım oyuncularının ABD’deki Dünya Kupası’ndaki ilk maçlarında muazzam bir fiziksel efor sarf ettiklerini ortaya koydu. Oyuncuların yüksek koşu mesafeleri, teknik direktör Thomas Tuchel’in yüksek yoğunluğa dayalı Premier Lig stilini uygulamaya koyma arzusunu yansıtıyor, Bu turnuvada “Üç Aslan”ın karşılaştığı büyük iklim zorluklarına rağmen.
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Premier Lig tarzı… Tuchel’in, Dünya Kupası’nda İngiltere’nin rakiplerini boğma bahsi başarılı olacak mı?
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Hava koşullarının cehenneminden kaçma stratejisi
İngiliz "The Athletic" gazetesine göre, İngiltere milli takımı bu yılki Dünya Kupası için antrenman kampını seçerken, yetkililer ABD haritası üzerinde enlemesine bir çizgi çizdiler. 1994'ten bu yana Dünya Kupası tarihinin en sıcak turnuvası olması beklenen bu turnuva sırasında, bu çizginin güneyinde yer alan tüm bölgelerde oyuncuların günlük antrenman yapmasını engelleyecek kadar aşırı yüksek sıcaklıklar yaşanacağını biliyorlardı.
Aynı zamanda, oyuncuların iklime uyum sağlayabilmesi için yeterince sıcak bir yere ihtiyaçları olduğu için kuzeye çok uzaklara gitmek istemediler.
Sıcak hava konusu, İngiltere’nin bu turnuvaya hazırlık sürecinde daha önce hiç görülmemiş bir şekilde gündeme geldi; Thomas Tuchel, geçen yaz burada düzenlenen Kulüpler Dünya Kupası’na katılmış ve Avrupa takımlarının galibiyet elde etmek için ihtiyaç duyduğu unsurları araştırmıştı.
Yardımcı antrenör Anthony Barry ise Kuzey Amerika’da başarılı olabilecek bir “sıcaklığa dayanıklı oyun modeli” geliştirilmesinden bahsetti.
Bunun sonucunda, İngiltere milli takımı heyeti mümkün olduğunca erken bir zamanda doğrudan Florida eyaletine gitti; böylece oyuncular bu iklime alışacak ve “rahatlıktan mahrum kalmaya hazır” hale gelecekler.
Tuchel, Premier Lig’in coşkusunu Amerika’ya nasıl taşıdı?
Geçen Çarşamba günü Dallas’ta oynadıkları ilk maçta, İngiltere milli takımı normal oyun tarzına çok yakın bir performans sergiledi. Hırvatistan karşısında ikinci yarıda tempo ve yoğunluğu artırmaları, Premier Lig maçlarına benziyordu; bu da uluslararası futbolda nadiren görülen bir durumdur.
Bu oyun tarzı, tam da Tuchel’in takımından beklediği şeydi; ancak son uluslararası turnuvalara kıyasla bu turnuvada daha çok alçak savunma blokları, kontra ataklar ve duran toplara dayalı bir oyun izleneceği yönündeki genel kanı nedeniyle, pek çok kişi tarafından bu turnuvada böyle bir performans beklenmiyordu.
Maçın sonunda, FIFA’nın resmi istatistiklerine göre İngiltere oyuncuları 117 kilometre yol kat etti; ilk tur maçlarında bu rakamı aşan, katılan 47 ülkeden sadece 8 milli takım oldu.
Ayrıca İngiltere oyuncuları, FIFA’nın “dördüncü kategori koşu” olarak sınıflandırdığı, hızı saatte 20 ile 25 kilometre (saatte 12-15 mil) arasında değişen koşuda 6,6 kilometre mesafe kat ettiler; ve sadece dört milli takım daha yüksek bir ortalama kaydetti: Fransa, Ürdün, Brezilya ve Avusturya.
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Kapalı Tavan Hilesi
Bu etkileyici fiziksel çaba, İngiltere’nin ilk turda Hırvatistan’a tam da istediği şekilde oyun tarzını dayatmasını sağlayan temel unsur oldu.
Bununla birlikte, İngiltere’nin Çarşamba günkü maçı, devasa bir tavan altında ve sıcaklığın yaklaşık 22 santigrat derece (72 Fahrenheit) seviyesinde sabit tutulduğu klimalı bir ortamda, “AT&T” Stadyumu’nda oynadığı unutulmamalıdır.
Oyuncular, dışarıda sıcaklığın yaklaşık 34 santigrat dereceye ulaştığı Teksas’taki kavurucu güneşin doğrudan etkisine maruz kalmadılar; eğer öyle olsaydı, belki de bu şekilde koşup Hırvatistan’ı bu şekilde alt edemezlerdi.
Ancak bu, görevin kolay olduğu anlamına gelmiyordu; kapalı tavanın altında hava nemliydi ve harcanan efor, oyunculardan muazzam bir enerji tüketti; maçın sonunda, “Wonder Wall” şarkısını söyleyen İngiliz taraftarlarla dolu tribün önünde toplandıklarında, birçoğu fiziksel ve zihinsel olarak bitkin görünüyordu.
Maçtan sonra Tuchel, “Bazı oyuncularımız çok sıcak ve nemli hava koşulları nedeniyle zorlandı; maç yoğun ve sert geçti, bu da şaşırtıcı değil” dedi.
Teknik direktör, geçen sezon Manchester City'de sınırlı sürelerde forma giyen John Stones'un "maçın yoğunluğu nedeniyle maçın sonlarında her iki bacağında da kas krampları yaşadığını" da sözlerine ekledi.
Tuchel, maçtan sonra oyuncuların fiziksel efor istatistiklerini inceledi ve özellikle bu koşullar altında bunlardan etkilendiğini belirterek, “Gerçekten büyük bir efor sarf ettiler” dedi.
Oyuncular, havanın nemli ve dayanması zor olduğunu vurguladılar; soyunma odasında herkes çok yorgundu. Bu durum hoşuma gidiyor çünkü o anda bir şey başardığınızı anlıyorsunuz ve bizim buna ihtiyacımız var.”
Klimasız stadyumlar
Elbette en büyük zorluk, İngiltere’nin önümüzdeki hafta Foxborough ve New Jersey’de önce Gana, ardından Panama karşısında bu oyun tarzını ne kadar uygulayabileceğidir; zira bu iki stadyumun hiçbirinde Dallas’taki gibi bir iklimlendirme sistemi bulunmamaktadır.
İngiltere’nin şansına, Foxborough’da hava tahminleri, takımın Salı öğleden sonra orada oynayacağı sırada havanın ılık (yaklaşık 24 °C) ve yağmurlu olacağı tahmin ediliyor; New Jersey’de ise havanın daha sıcak (27 °C) ve yağışın daha yoğun olması bekleniyor, bu da kısa vadede sorunun boyutunu azaltabilir.
İngiltere, şu anda en yakın ihtimal olan grup birinciliğini korumayı başarırsa, yolu Atlanta’dan geçip Mexico City’ye uzanacak ve çeyrek finalde Miami’ye varacaktır.
Atlanta’da klimalı bir stadyum bulunurken, Miami’de böyle bir stadyum yoktur ve buradaki sıcaklıklar kolaylıkla 30’ların ortasını aşabilir; bunaltıcı nem de oyuncular için koşulları daha da zorlaştırabilir.
İngiltere oyuncuları, turnuva başlamadan önce Florida’da geçirdikleri süreden güven kazanabilirler.
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Üç Aslan’ın formuna bahis
Pazar günü Kansas City’deki takım konaklama merkezinde düzenlenen basın toplantısında bir gazetecinin Jordan Henderson’a, takımın Amerika’daki sıcak hava koşullarında yüksek pres taktiğini uygulayabilecek mi olduğu yönündeki sorusuna yanıt olarak Henderson, İngiltere’nin “yüksek yoğunluklu” bir futbol sergileme arzusunu vurguladı, ve 10 Haziran'da Orlando'da Kosta Rika'ya karşı 3-0 kazandıkları hazırlık maçını örnek gösterdi.
Uzun bir milli kariyere sahip olan Henderson, Kosta Rika ile oynanan bu maçın, herhangi bir turnuva öncesindeki bir hazırlık maçında gördüğü en iyi performans olduğunu belirterek şunları ekledi: “Sıcak ve nemli havaya rağmen performansın üst düzeyde olduğunu düşünüyorum. Teknik açıdan mükemmel bir performans sergilendiğini hissettim ve fiziksel durumumuz da çok iyi görünüyordu.”
Tuchel ise Hırvatistan maçı bittikten sonra Kosta Rika ile oynanan bu hazırlık maçına değindi ve özellikle bazı oyuncular yorgunluk belirtileri göstermeye başladığında, yaptığı oyuncu değişikliklerinin İngiltere’nin fiziksel baskısını sürdürmesine nasıl katkıda bulunduğunu övdü.
Alman teknik direktör, bu Dünya Kupası turnuvasında yaşanacak zorlu fiziksel mücadelenin boyutunu çok iyi biliyor. Turnuva, beş hafta boyunca sık uçuşlar ve zaman dilimi değişikliklerinin yanı sıra, sekiz maça kadar çıkabilecek bir programı da içeriyor.
Tuchel sözlerini şöyle tamamladı: “Tek yol bu. Takım, Kosta Rika karşısında beni çok etkiledi; çünkü tüm düğmelere bastılar, tempoyu artırdılar ve rakibi boğmaya devam ettiler. Maçı güvenli bir şekilde sonuçlandırmak için bugün bu kaliteye ihtiyacımız vardı.”
Tuchel şimdi, İngiltere’nin önümüzdeki Salı günü Boston’un sıcağı altında oynanacak uzun ve yorucu 90 dakika boyunca aynı düğmelere basmaya devam etmesini umuyor.