Premier Lig tarzı… Tuchel’in, Dünya Kupası’nda İngiltere’nin rakiplerini boğma bahsi başarılı olacak mı?

İngiliz "The Athletic" gazetesine göre, İngiltere milli takımı bu yılki Dünya Kupası için antrenman kampını seçerken, yetkililer ABD haritası üzerinde enlemesine bir çizgi çizdiler. 1994'ten bu yana Dünya Kupası tarihinin en sıcak turnuvası olması beklenen bu turnuva sırasında, bu çizginin güneyinde yer alan tüm bölgelerde oyuncuların günlük antrenman yapmasını engelleyecek kadar aşırı yüksek sıcaklıklar yaşanacağını biliyorlardı.

Aynı zamanda, oyuncuların iklime uyum sağlayabilmesi için yeterince sıcak bir yere ihtiyaçları olduğu için kuzeye çok uzaklara gitmek istemediler.

Sıcak hava konusu, İngiltere’nin bu turnuvaya hazırlık sürecinde daha önce hiç görülmemiş bir şekilde gündeme geldi; Thomas Tuchel, geçen yaz burada düzenlenen Kulüpler Dünya Kupası’na katılmış ve Avrupa takımlarının galibiyet elde etmek için ihtiyaç duyduğu unsurları araştırmıştı.

Yardımcı antrenör Anthony Barry ise Kuzey Amerika’da başarılı olabilecek bir “sıcaklığa dayanıklı oyun modeli” geliştirilmesinden bahsetti.

Bunun sonucunda, İngiltere milli takımı heyeti mümkün olduğunca erken bir zamanda doğrudan Florida eyaletine gitti; böylece oyuncular bu iklime alışacak ve “rahatlıktan mahrum kalmaya hazır” hale gelecekler.