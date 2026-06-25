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Premier Lig takımları Alman yıldızı takip ederken, Borussia Dortmund, sözleşmesindeki serbest kalma maddesi devreye girmeden önce Felix Nmecha için 100 milyon avroluk bir fiyat belirledi
Dortmund, 100 milyon avroluk değerlemeyle mutlak bir avantaj elde etti
Kicker’e göre, Alman devi Dortmund, bu yaz Nmecha’yı Westfalenstadion’dan ayırmak isteyen herhangi bir kulübe 100 milyon avroluk kesin bir ültimatom koydu. Bu iç değerleme, oyuncunun Mart ayında imzaladığı sözleşme uzatmasının ardından Avrupalı taliplerin çoğunu tamamen devre dışı bırakmak amacıyla belirlendi.
Önemli bir nokta da, sonraki iki yaz transfer dönemi aksine, Nmecha’nın sözleşmesinde mevcut 2026 transfer dönemi için geçerli bir serbest kalma maddesi bulunmamasıdır. Bunun yerine, orta saha oyuncusunun sözleşmesinde 2027 yazından itibaren geçerli olacak 80 milyon avroluk bir serbest kalma maddesi yer almakta ve bu tutar ertesi yıl 70 milyon avroya düşecektir. Bu sözleşmedeki boşluk, Dortmund yönetimine şartları belirleme ve Premier Lig’den gelen talepleri tam bir kontrol pozisyonundan yönetme konusunda mutlak bir avantaj sağlamaktadır.
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Kendi altyapısından yetişmiş olması, Premier Lig’de yoğun ilgiyi artırıyor
25 yaşındaki oyuncunun benzersiz geçmişi, iç lig kadrolarını güçlendirmek isteyen seçkin İngiliz kulüpleri için onu inanılmaz derecede cazip bir transfer hedefi haline getirmiştir. Hamburg’da doğan Nmecha’nın ailesi 2007 yılında taşınmış ve bu sayede orta saha oyuncusu, on yılı aşkın bir süre boyunca Manchester City’nin prestijli gençlik akademisi bünyesinde gelişme fırsatı bulmuştur.
Manchester’da geçirdiği uzun gelişim yılları sayesinde Nmecha, Premier Lig’in katı “Yerli Oyuncu Kuralı”na yasal olarak uymaktadır. Bu son derece arzu edilen statü, İngiltere’nin en üst düzey takımlarının kadrolarında en az sekiz yerli oyuncu bulundurmasını gerektirmekte ve bu da Manş Denizi’nin öbür tarafındaki kulüpler arasında Nmecha’ya olan talebi önemli ölçüde artırmaktadır.
Real Madrid de ilgileniyor
Nmecha’nın adı, Westfalenstadion’dan ayrılma ihtimaliyle bağlantılı olarak ilk kez gündeme gelmiyor. Dünya Kupası’nın henüz ilk aşamalarında iken Sky Sports, Real Madrid teknik direktörü José Mourinho’nun orta saha için takviye arayışına çoktan başladığını ve Portekizli teknik adamın, Nmecha’yı Bernabéu’ya kazandırmak istediği enerjik ve yaratıcı profilin tam karşılığı olarak gördüğünü ortaya koymuştu.
O aşamada Mourinho, Nmecha’nın durumu hakkında doğrudan bilgi almıştı. Ancak Madrid, bu yarışta tek başına değildi: Hem Manchester United hem de Manchester City’nin de gelişmeleri yakından takip ettiği söyleniyordu. Bu durum, Nmecha’nın Dünya Kupası’ndaki performansı sayesinde değerinin daha da artmasıyla birlikte giderek şiddetlenen, birden fazla kulübün katıldığı bir rekabet ortamının zeminini hazırladı.
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Kovac, tavrından ödün vermemeye hazırlanıyor
Dortmund teknik direktörü Niko Kovac, Nmecha’nın dar alanlarda hareket etme ve hızlı geçişler yapma konusundaki eşsiz teknik yeteneğinin yeri doldurulamaz olduğunu açıkça kabul etti. Kulüp yönetimi, yeni takım yapısının omurgasını bu orta saha oyuncusu, Nico Schlotterbeck ve Serhou Guirassy’yi merkez alarak oluşturmaya son derece kararlı.
Kovac, yıldız oyuncunun takımın oyun kurma sürecindeki muazzam taktiksel önemini değerlendirirken, “Felix’in olmadığı Dortmund, onun olduğu Dortmund’dan tamamen farklıdır” diye itiraf etti. Buna rağmen, Dünya Kupası’ndaki etkileyici performansları, Alman kulübünün belirlediği değeri karşılayan bir teklif gelmesi halinde, bu yaz ayrılmasını hızlandırabilir.