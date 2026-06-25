Premier Lig takımları Alman yıldızı takip ederken, Borussia Dortmund, sözleşmesindeki serbest kalma maddesi devreye girmeden önce Felix Nmecha için 100 milyon avroluk bir fiyat belirledi

Kicker’e göre, Alman devi Dortmund, bu yaz Nmecha’yı Westfalenstadion’dan ayırmak isteyen herhangi bir kulübe 100 milyon avroluk kesin bir ültimatom koydu. Bu iç değerleme, oyuncunun Mart ayında imzaladığı sözleşme uzatmasının ardından Avrupalı taliplerin çoğunu tamamen devre dışı bırakmak amacıyla belirlendi.

Önemli bir nokta da, sonraki iki yaz transfer dönemi aksine, Nmecha’nın sözleşmesinde mevcut 2026 transfer dönemi için geçerli bir serbest kalma maddesi bulunmamasıdır. Bunun yerine, orta saha oyuncusunun sözleşmesinde 2027 yazından itibaren geçerli olacak 80 milyon avroluk bir serbest kalma maddesi yer almakta ve bu tutar ertesi yıl 70 milyon avroya düşecektir. Bu sözleşmedeki boşluk, Dortmund yönetimine şartları belirleme ve Premier Lig’den gelen talepleri tam bir kontrol pozisyonundan yönetme konusunda mutlak bir avantaj sağlamaktadır.



