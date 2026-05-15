Goal.com
CanlıBiletler
Aston Villa FC v FC Salzburg - UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD8Getty Images Sport
Mark Doyle

Çeviri:

Premier Lig sezonunun en feci transferi: Aston Villa tarafından dışlanan Harvey Elliott, Liverpool’da belirsiz bir gelecekle karşı karşıya

Analysis
H. Elliott
U. Emery
Aston Villa
Liverpool
A. Slot
Premier Lig
FEATURES
Aston Villa - Liverpool

Harvey Elliott, Cuma akşamı Aston Villa formasıyla ana kulübü Liverpool'a karşı oynayamayacak. Ancak Unai Emery onu zaten kadroya almayacaktı. Ve bunu, gelecek hafta Freiburg ile oynanacak Avrupa Ligi finali için onu saklamak amacıyla da yapmazdı. Elliott, Mart ayından bu yana tek bir dakika bile sahaya çıkmadı çünkü bir maç daha oynaması halinde, Villa'nın onu 35 milyon sterlin (46 milyon dolar) karşılığında satın almasını zorunlu kılan kiralama sözleşmesindeki madde devreye girecek ve kulübün bunu olmasına izin verme niyeti kesinlikle yok.

Elliott'un sezonu aslında çoktan bitti; gerçi doğrusu, sezon hiç başlamamıştı bile, zira Emery çok erken bir aşamada bu çok yönlü forvetin planlarında yer almadığını kararlaştırmıştı. Yaz aylarında Liverpool'a geri dönmesi çoktan kaçınılmaz hale gelmişti, peki orada kalma şansı gerçekte ne kadar? Ne de olsa Arne Slot da onu pek takdir etmiyor gibi görünüyor.

Aşağıda GOAL, bu son derece üzücü durumu analiz ediyor ve bir zamanlar İngiltere'nin en yetenekli genç oyuncularından biri olarak görülen bu futbolcunun geleceğinin ne olacağını anlamaya çalışıyor...

  • Fulham FC v Liverpool FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    Klopp'un tek pişmanlığı

    2024 yılının Mayıs ayında Liverpool'dan ayrılmadan hemen önce Jürgen Klopp'a herhangi bir pişmanlığı olup olmadığı soruldu. Kop'un idolü şöyle yanıt verdi: "Geriye dönüp 'Burada, şurada nerede hata yaptık?' diye düşündüğümden değil. Ama bir şeye biraz pişmanlık duyuyorsam, o da belki de Harvey'nin yeterince sık forma giymemiş olmasıdır.

    Ocak ayında çok önemli ve yoğun bir dönemde, birçok sakatlığımız varken, o gerçekten çok iyi oynadı, muhtemelen en iyi oyuncumuzdu, ister sağ kanatta ister sağ orta sahada olsun, tüm bu pozisyonlarda. [Sonra] herkes geri döndü ve o ara sıra birkaç dakika oynadı, artık ilk 11'de yer almadı."

    Ancak Elliott, Klopp'a karşı kesinlikle herhangi bir kin beslemiyordu. Çocukluğundan beri Liverpool taraftarı olan Elliott, "hayalimi gerçekleştirmeme yardım ettiği" için defalarca "efsane" olarak nitelendirdiği adama son derece minnettardı ve Anfield'ın dışında hâlâ Klopp'un bir heykeli olmamasına şaşırdığını söyledi.



    • Reklam

  • Slot yönetiminde parlak bir başlangıç

    Elliott'un kariyeri de 2023-24 sezonunun sonunda oldukça umut verici bir noktadaydı. Tek bir sezonda kariyer rekoru olan 53 maça çıkmış ve 21 yaşında, Slot'un sistemindeki 10 numara pozisyonuna son derece uygun olduğu göz önüne alındığında, Klopp'un halefi altında önemli bir rol üstleneceği tahmin ediliyordu.

    Elliott'un sezon öncesi performansları, eski Feyenoord teknik direktörünün bir ofansif orta saha oyuncusunda aradığı çalışkanlık ve yaratıcılık karışımını sergilediği için bu inancı daha da güçlendirdi.

    "Arka alandan oyun kuruyoruz, onu doğru pozisyonlara yerleştiriyoruz, sonra bu durumlardan en iyi şekilde yararlanmak ona kalıyor ve bugün iki asistle bunu başardı," dedi Slot, Elliott'ın 1 Ağustos 2024'te Philadelphia'da Liverpool'un Arsenal'i 2-1 yendiği hazırlık maçında her iki golü de hazırlamasının ardından.

  • Liverpool FC v Brentford FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    Vazgeçilmez bir çıkış

    Ancak 2024-25 sezonu başladığında Elliott kendini yine yedek kulübesinde buldu ve İngiltere 21 Yaş Altı Milli Takımı ile antrenman yaparken ayağında bir kırık meydana gelmeden önce Liverpool'un ilk üç maçında sadece yedi dakika forma giydi.

    Bu sakatlık, Elliott için daha kötü bir zamanda gelemezdi, çünkü Slot, Reds'in 21 günde oynayacağı yedi maçlık seride onu daha sık sahaya sürmeyi planlıyordu.

    O sahalara döndüğünde, Liverpool uçuyordu; pres makinesi Dominik Szoboszlai 10 numaralı pozisyonda mükemmel bir performans sergiliyordu ve Mohamed Salah sağ kanatta tartışmasız hayatının formundaydı. Bu da Elliott'ın her iki pozisyonda da düzenli olarak oynama şansı olmadığı anlamına geliyordu; bu durum, Anfield'daki kariyerinin hikayesi gibi görünüyordu.

    Elliott, Parc des Princes'te Paris Saint-Germain ile oynanan Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında yedek kulübesinden çıkıp son dakikalarda galibiyet golünü atarak kalitesini zamanında hatırlattı, ancak tüm sezon boyunca ilk 11'de başladığı tek Premier Lig maçlarının, Reds'in şampiyonluğu garantiledikten sonra olması anlamlıydı.

    Slot, onu kadroda gereksiz bulmuştu ve yaz transfer döneminde Florian Wirtz'in takıma katılması, Elliott için bir transferin sadece kaçınılmaz değil, aynı zamanda zorunlu olduğunu da gösteriyordu.

  • Harvey Elliott Aston Villa 2025-26Getty

    Yanlış hamle

    Bununla birlikte Elliott, dünyanın en yetenekli genç oyuncularından biri olmaya devam etti; bu tartışmaya yer bırakmayacak bir gerçekti. Örneğin, hem Tino Livramento hem de Elliot Anderson, 2025 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası’nda İngiltere formasıyla mükemmel performanslar sergiledi; ancak turnuvanın tartışmasız yıldızı Elliott’tı.

    İkinci kez kupayı kaldırırken Turnuvanın En İyi Oyuncusu seçildi ve Slovakya'daki olağanüstü performansı, ayrılan Xavi Simons'un yerini alacak bir oyuncu arayan RB Leipzig'in ilgisini çekti.

    Alman kulübünün genç oyuncuları yetiştirmedeki mükemmel itibarı göz önüne alındığında, Red Bull Arena'ya transfer olması son derece mantıklı olurdu. Ancak, Leipzig'in Liverpool'un istediği bedeli karşılamaya istekli olmadığı bildirildi.

    Elbette Villa'nın da kendi mali kaygıları vardı, ancak Liverpool'u, Elliott'un kulüp için tüm turnuvalarda 10 maça çıktığı anda 35 milyon sterlinlik satın alma yükümlülüğü içeren bir kiralama anlaşmasını kabul etmeye ikna etti. Bu, transferin son gününde Birmingham'a transfer olduktan sonra oynamaya hak kazandığı ilk üç Premier Lig maçında forma giymeden önce bile bir formalite gibi görünüyordu.

    Ancak, Unai Emery'nin Elliott'tan memnun olmadığına dair ilk işaret, aslında üçüncü lig maçında ortaya çıktı. Villa'nın yeni 9 numarası, Fulham'ı 3-1 yendikleri maçın devre arasında oyundan alındı. O günden bu yana, 29 Ocak'ta Salzburg ile oynanan Avrupa Ligi maçında sadece bir kez ilk 11'de yer aldı.

  • Aston Villa v AS Roma - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Monchi'nin yarattığı karmaşa

    O aşamada Elliott, Anfield'a dönmeyi umutsuzca bekliyordu; Villa ise Premier Lig'in Kâr ve Sürdürülebilirlik Yönetmelikleri (PSR) ile ilgili sorunları nedeniyle, üzerinde anlaşılan bedeli ödemektense onu tribünde oturtmayı tercih ettiklerini açıkça belirtmişti.

    Emery, kış transfer döneminin kapanmasının hemen ardından Şubat ayında, Villa'nın son üç ayını Elliott'ın sözleşmesindeki maç sayısı ile ilgili satın alma yükümlülüğünün kaldırılması için Liverpool'u ikna etmeye çalışarak geçirdiğini bile açıklamıştı.

    Reds, kendi yetkisi dahilinde bunu reddetmişti. Emery'nin aksini iddia etme girişimlerine rağmen, kendileriyle hiçbir ilgisi olmayan mali sorunlar nedeniyle anlaşmanın şartlarını değiştirmek Merseysiders'ın sorumluluğunda değildi.

    Bu durum, tamamen Monchi'nin yarattığı bir karmaşaydı, çünkü Villa'nın eski sportif direktörü, teknik direktörün istemediği bir oyuncuyu transfer etmişti; bu da, kulübün Elliott'ı kalıcı olarak transfer etmesinin ne sportif ne de finansal açıdan mantıklı olmadığı anlamına geliyordu.

  • Harvey Elliott Aston Villa 2025Getty Images

    Hasarlı ürünler

    Sorun, elbette, her iki kulübün de kendi çıkarlarını gözetirken Elliott'ın çıkarlarının tamamen göz ardı edilmiş olmasıdır.

    Emery, geçen yaz ülkesinin 21 yaş altı milli takımının daha fazla kupa kazanmasına yardımcı olduktan sonra, 2026 Dünya Kupası'nda A milli takımda da aynı başarıyı elde etme umuduyla dolu olan "iyi bir adam ve harika bir profesyonel"e "zarar verdiklerini" bile itiraf etti. Bunun yerine Elliott, kendi hatası olmadan kariyerinin bir yılını kaybetmesinin ardından belirsiz bir gelecekle karşı karşıya.

    Açıkçası, birçok forvetin form ve kondisyon sorunları yaşadığı bu felaket sezonunda Liverpool, Elliott'ın yaratıcılığına ve agresifliğine ihtiyaç duyabilirdi, ancak Slot'un teknik direktörlüğü devam ettiği sürece Elliott'ın kulüpte tekrar forma giyme şansı yok gibi görünüyor.

    Nitekim, Liverpool'un Villa Park'a yapacağı seyahat öncesinde Elliott'ın durumu sorulduğunda Slot, net bir cevap vermekten kaçındı. Hollandalı teknik adam, Elliott'ın "bizimle sözleşmesi olduğu" için gelecek sezonun başlamasından önce kulübe döneceğini ve forvetin "iki yıldır neredeyse hiç oynamamış" olmasının "üzücü" olduğunu söylemekle yetindi.

    O halde umut, Leipzig'in 23 yaşındaki oyuncuyu transfer etmekle ilgilendiği ve Elliott'ın geç de olsa tekrar formuna kavuşmasına yardımcı olabileceği yönündeki son söylentilerde bir parça gerçeklik olmasıdır.

    Ancak bu sefer Liverpool ile bir transfer ücreti üzerinde anlaşmaya varılabileceği henüz belirsiz. Ne yazık ki, şu anda kesin olarak bildiğimiz tek şey, Elliott'ın Villa Park'a transferinin, tamamen oyuncu açısından bakıldığında Premier League sezonunun en felaket transferi olduğu.

Premier Lig
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
Liverpool crest
Liverpool
LIV