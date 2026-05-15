Premier Lig sezonunun en feci transferi: Aston Villa tarafından dışlanan Harvey Elliott, Liverpool’da belirsiz bir gelecekle karşı karşıya

Bununla birlikte Elliott, dünyanın en yetenekli genç oyuncularından biri olmaya devam etti; bu tartışmaya yer bırakmayacak bir gerçekti. Örneğin, hem Tino Livramento hem de Elliot Anderson, 2025 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası’nda İngiltere formasıyla mükemmel performanslar sergiledi; ancak turnuvanın tartışmasız yıldızı Elliott’tı.
İkinci kez kupayı kaldırırken Turnuvanın En İyi Oyuncusu seçildi ve Slovakya'daki olağanüstü performansı, ayrılan Xavi Simons'un yerini alacak bir oyuncu arayan RB Leipzig'in ilgisini çekti.
Alman kulübünün genç oyuncuları yetiştirmedeki mükemmel itibarı göz önüne alındığında, Red Bull Arena'ya transfer olması son derece mantıklı olurdu. Ancak, Leipzig'in Liverpool'un istediği bedeli karşılamaya istekli olmadığı bildirildi.
Elbette Villa'nın da kendi mali kaygıları vardı, ancak Liverpool'u, Elliott'un kulüp için tüm turnuvalarda 10 maça çıktığı anda 35 milyon sterlinlik satın alma yükümlülüğü içeren bir kiralama anlaşmasını kabul etmeye ikna etti. Bu, transferin son gününde Birmingham'a transfer olduktan sonra oynamaya hak kazandığı ilk üç Premier Lig maçında forma giymeden önce bile bir formalite gibi görünüyordu.
Ancak, Unai Emery'nin Elliott'tan memnun olmadığına dair ilk işaret, aslında üçüncü lig maçında ortaya çıktı. Villa'nın yeni 9 numarası, Fulham'ı 3-1 yendikleri maçın devre arasında oyundan alındı. O günden bu yana, 29 Ocak'ta Salzburg ile oynanan Avrupa Ligi maçında sadece bir kez ilk 11'de yer aldı.