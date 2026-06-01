Getty
Çeviri:
Premier Lig rekorunun sahibi James Milner emekli oldu! Eski Liverpool ve Manchester City yıldızı, 40 yaşında futbolu bırakma kararını açıkladı
Rekor kıran bir miras sona eriyor
Milner, yaklaşık çeyrek asır süren kariyerinin ardından futbolu bıraktığını doğruladı. Ocak ayında 40 yaşına giren Brighton'ın tecrübeli oyuncusu, Premier Lig tarihinin en fazla maça çıkan futbolcusu olarak sahalardan veda ediyor ve kariyerini 658 maçlık muazzam bir toplamla noktalıyor. Bu yılın başlarında Gareth Barry'nin 653 maçlık rekorunu geride bırakan Milner, ligin en büyük maratoncu olarak yerini sağlamlaştırdı.
Eski İngiltere milli futbolcu, en üst seviyede geçirdiği 24 sezon boyunca Leeds United, Newcastle, Aston Villa, Manchester City, Liverpool ve Brighton formalarını giydi. Milner, emekliliğiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Premier Lig'de geçirdiğim 24 sezonun ardından, futbol kariyerime son vermenin doğru zamanı geldiğini hissediyorum," dedi. "Futbolu, hayatımın geri kalanında benimle kalacak büyük bir gurur, minnettarlık ve anılarla bırakıyorum.
"Çocukluğumdan beri taraftarı olduğum Leeds United'da 16 yaşında ilk kez forma giyip Premier Lig'in en genç golcüsü olduğumdan bu yana, geçen yıl ayağımı kaldıramayacak duruma gelip ardından 40 yaşında Brighton'ın tarihindeki ikinci Avrupa kupası elemelerine katılmasına katkıda bulunana kadar yaşadığım bu yolculuğu hayal bile edemezdim.
"Newcastle, Aston Villa, Man City, Liverpool ve Brighton'da forma giymek, Swindon'da geçirdiğim unutulmaz bir ayı da unutmamak gerek, benim için büyük bir ayrıcalıktı.
"Hayatta kalma mücadelesinden kupa kazanmaya, Avrupa'da oynamaya ve ülkemi temsil etmeye kadar unutulmaz anlar yaşama şansına sahip oldum. Ama her şeyden öte, futbol hayatım boyunca edindiğim dostluklar ve tanıştığım insanlar, sonsuza kadar kalbimde yer alacak.
"Aileme, her fedakarlık, kat ettikleri her kilometre ve her teşvik anı için teşekkür ederim. Sizler olmasaydınız bunların hiçbiri mümkün olmazdı.
"Futbolu, hayatımın geri kalanında benimle kalacak büyük bir gurur, minnettarlık ve anılarla bırakıyorum. Futbol bana hayal edebileceğimden çok daha fazlasını verdi ve bana sunduğu fırsatlar için her zaman minnettar olacağım."
- Getty Images Sport
Brighton'da tüm zorluklara rağmen
Son yıllarını Güney Kıyısı'nda geçirmiş olsa da, Milner'ın rekor kıran bu dönüm noktasına ulaşabilmesi, Arsenal maçında geçirdiği ciddi diz sakatlığının ardından şüpheli görünüyordu. Kendisine en yakın olanların bile, futbol kariyerine çok daha erken son vereceğini beklediklerini itiraf etti. İyileşme süreci oldukça zorluydu; altı ay boyunca bacağına ağırlık veremedi, ancak Seagulls'un Avrupa kupalarına katılmasını sağlamak için mücadeleyi bırakmadı.
O zorlu ayları düşünerek Milner şöyle dedi: "Dürüst olmak gerekirse, o zamanlar [maç rekorunu kırmam] pek olası görünmüyordu, ama etrafımda iyi insanlar olduğu için şanslıydım. Bana inanan insanlar ve birlikte oynadığım iyi bir oyuncu grubu vardı."
Klopp'un gelecek için tavsiyesi
Milner kariyerinin yeni bir aşamasına geçerken, teknik direktörlüğe geçişi muhtemel görünüyor. UEFA antrenörlük sertifikalarını çoktan tamamladı ve sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kaldığı dönemlerde taktik düzenleri gözlemleyerek zaman geçirdi. Teknik direktörlük yolunda ilerlemesi konusunda eski Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp’tan önemli tavsiyeler aldığını açıkladı.
"Jurgen bana, kariyerimi bitirdiğimde yapmam gereken ilk şeyin bir ara vermek olduğunu söyledi. Benim kadar uzun yıllar boyunca bu kadar yoğun bir tempoda çalışmışsanız, durup bir değerlendirme yapmak, biraz ara vermek, bir sonraki adımın ne olacağını belirlemek ve oradan nereye gideceğimize karar vermek önemli bence," dedi Milner, GOAL'a verdiği son röportajda.
- Getty
Işıltılı bir kupa dolabı
Milner’ın kariyeri sadece uzun sürmesiyle değil, en üst düzeyde aralıksız başarılar elde etmesiyle de öne çıktı. Üç Premier Lig şampiyonluğu kazandı; ikisini Manchester City ile, birini ise Liverpool’daki unutulmaz döneminde. Anfield'daki dönemi özellikle başarılarla doluydu; Reds'in uzun süren şampiyonluk hasretine son vermesine yardımcı oldu ve 2019'da Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırdı. Ayrıca, 2009'da Aston Villa'da oynarken İngiltere milli takımında ilk kez forma giydi ve toplamda 61 kez milli oldu.
Ligdeki istatistikleri de aynı derecede etkileyiciydi; 56 gol ve 90 asist kaydetti ve bu performansıyla Premier Lig'in tüm zamanların en çok asist yapan oyuncuları listesinde 10. sıraya yerleşti. İster ilk yıllarında ligde kalma mücadelesi versin, ister dünya futbolunun en büyük ödülleri için yarışsın, Milner'ın profesyonel standartları hiçbir zaman değişmedi. Elland Road'da 16 yaşındayken başlayan bir hayali gerçekleştiren Milner, İngiliz futbolunun gerçek bir ikonu olarak sahalardan ayrılıyor.