Milner, yaklaşık çeyrek asır süren kariyerinin ardından futbolu bıraktığını doğruladı. Ocak ayında 40 yaşına giren Brighton'ın tecrübeli oyuncusu, Premier Lig tarihinin en fazla maça çıkan futbolcusu olarak sahalardan veda ediyor ve kariyerini 658 maçlık muazzam bir toplamla noktalıyor. Bu yılın başlarında Gareth Barry'nin 653 maçlık rekorunu geride bırakan Milner, ligin en büyük maratoncu olarak yerini sağlamlaştırdı.

Eski İngiltere milli futbolcu, en üst seviyede geçirdiği 24 sezon boyunca Leeds United, Newcastle, Aston Villa, Manchester City, Liverpool ve Brighton formalarını giydi. Milner, emekliliğiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Premier Lig'de geçirdiğim 24 sezonun ardından, futbol kariyerime son vermenin doğru zamanı geldiğini hissediyorum," dedi. "Futbolu, hayatımın geri kalanında benimle kalacak büyük bir gurur, minnettarlık ve anılarla bırakıyorum.

"Çocukluğumdan beri taraftarı olduğum Leeds United'da 16 yaşında ilk kez forma giyip Premier Lig'in en genç golcüsü olduğumdan bu yana, geçen yıl ayağımı kaldıramayacak duruma gelip ardından 40 yaşında Brighton'ın tarihindeki ikinci Avrupa kupası elemelerine katılmasına katkıda bulunana kadar yaşadığım bu yolculuğu hayal bile edemezdim.

"Newcastle, Aston Villa, Man City, Liverpool ve Brighton'da forma giymek, Swindon'da geçirdiğim unutulmaz bir ayı da unutmamak gerek, benim için büyük bir ayrıcalıktı.

"Hayatta kalma mücadelesinden kupa kazanmaya, Avrupa'da oynamaya ve ülkemi temsil etmeye kadar unutulmaz anlar yaşama şansına sahip oldum. Ama her şeyden öte, futbol hayatım boyunca edindiğim dostluklar ve tanıştığım insanlar, sonsuza kadar kalbimde yer alacak.

"Aileme, her fedakarlık, kat ettikleri her kilometre ve her teşvik anı için teşekkür ederim. Sizler olmasaydınız bunların hiçbiri mümkün olmazdı.

"Futbolu, hayatımın geri kalanında benimle kalacak büyük bir gurur, minnettarlık ve anılarla bırakıyorum. Futbol bana hayal edebileceğimden çok daha fazlasını verdi ve bana sunduğu fırsatlar için her zaman minnettar olacağım."