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Premier Lig mi, Şampiyonlar Ligi mi? Mikel Arteta’nın 22 yıllık şampiyonluk hasretine son vermesinin ardından, Arsenal’in “Yenilmezler” kadrosundan 2026-27 sezonunun en iyi kupa adayı
Arsenal, 2026 Şampiyonlar Ligi finalinde PSG’ye yenildi
22 yıl sonra ilk kez İngiltere’nin en üst lig şampiyonluğunun kazanılmasıyla ev sahasında yaşanan coşkulu kutlamalar, Paris Saint-Germain’in Budapeşte’de penaltı atışlarında galip gelmesiyle kıtasal turnuvada gözyaşları içindeki hayal kırıklığına dönüşmüştü.
Arsenal, ligde olduğu gibi Avrupa sahnesinde de doğru yönde ilerliyordu. Premier Lig'de üst üste üç kez ikincilikle sonuçlanan sezonların ardından, 2025-26 sezonunda nihayet birinciliğe yükseldi.
Arteta, takımını 2025'te Şampiyonlar Ligi yarı finallerine taşıdı – burada PSG'ye yenildiler – ve geçen sezon bir adım daha ileri gitti. Şimdi önündeki görev, bu yolculuğu tamamlamak ve bir kupa daha kazanma çizgisini aşmak.
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Arsenal, tarihi ilk Şampiyonlar Ligi zaferini bekliyor
Arsenal, kulüp futbolunun en ikonik kupasını hiç havaya kaldıramamış ve bu durumdan büyük hayal kırıklığı yaşamıştır; ancak şimdi, eski teknik direktör Arsène Wenger’in yarattığı altın çağlara denk gelecek ve hatta onları gölgede bırakabilecek bir altın çağ yaşarken, rekorları yeniden yazmaya kararlıdır.
Takipçilerin bir başka transfer döneminde de büyük harcamalar yapacağı düşünülürse, Premier Lig’de zirvede kalmak elbette büyük önem taşıyor; ancak Avrupa sahnesindeki mücadeleler de hoş bir nefes alma fırsatı sunmaya devam edecek.
PSG, Bayern Münih, Barcelona, Real Madrid ve tanıdık birçok rakibin şiddetli rekabetine sahne olan kıtayı fethetmek kolay bir iş değildir; bu nedenle, takımın odak noktasını daraltmak için somut başarıya giden diğer yolların kapatılması gerekebilir.
Premier Lig mi, Şampiyonlar Ligi mi: Arsenal için öncelik hangisi?
Premier Lig şampiyonluğunu elde ettikten sonra Şampiyonlar Ligi zaferinin Arsenal için ana odak noktası haline gelip gelmediği sorulduğunda, BetVictor Online Casino ile işbirliği kapsamında konuşan eski Gunners yıldızı Aliadiere, GOAL’a şunları söyledi: “Bana göre, evet, öyle. Bence geçen sezon tamamen Premier Lig’e odaklanmıştı. Premier Lig’i kazanırsak mutlu olurum, geri kalanı pek umursamıyorum.
“Ama artık bunu başardık, geri döndük, yeniden şampiyon olduk; bence nihayet o ilk Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmak muhteşem olacak. Bu yüzden ‘oh, benim önceliğim bu ve artık Premier Lig umurumda değil, hadi Şampiyonlar Ligi’ne tüm gücümüzle odaklanalım’ demeyeceğim. Ancak şunu hissediyorum ki, gelecek sezon için bir seçim yapmam gerekirse, muhtemelen Şampiyonlar Ligi’ni tercih ederdim.
“Son birkaç sezonda çok yaklaştık. Ve şimdi önümüzdeki sezon, yaklaşan bu sezon, umarım o sezon olur.
“Yine de bu yine zorlu bir mücadele olacak. Bence tüm takımlara baktığınızda, Madrid, Barcelona, Münih gibi yaz boyunca kadrolarını güçlendirecek tüm bu takımlar göz önüne alındığında, zorlu bir sezon olacak. Ama seçme şansım olsaydı, muhtemelen Şampiyonlar Ligi’ni tercih ederdim.”
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Transfer haberleri: Arsenal, yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeyi planlıyor
Arsenal, 2026-27 sezonuna hazırlık amacıyla kadrosunu yeniden şekillendirme sürecindedir. Emirates Stadyumu’na gelen ve giden oyuncuların olması her zaman beklenen bir durumdu; Belçikalı kanat oyuncusu Leandro Trossard da takımdan ayrılanlar arasında yer aldı.
Morgan Rogers'tan Bruno Guimaraes ve Marcus Rashford'a, hatta Julian Alvarez'e kadar birçok yüksek bedelli transfer adı gündeme geliyor. Arteta'nın 2026-27 sezonu boyunca daha da geniş bir yetenek havuzundan yararlanacağı beklentisi var.
Arsenal, bir dizi hazırlık maçı sonrasında 16 Ağustos’ta Manchester City ile Community Shield mücadelesine çıkacak. Birkaç gün sonra ise, yeni Premier Lig sezonunu, evinde yeni yükselen Coventry’yi ağırlayarak açma onuruna sahip olacak.
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