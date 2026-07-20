Premier Lig mi, Şampiyonlar Ligi mi? Mikel Arteta’nın 22 yıllık şampiyonluk hasretine son vermesinin ardından, Arsenal’in “Yenilmezler” kadrosundan 2026-27 sezonunun en iyi kupa adayı

Arsenal, kulüp futbolunun en ikonik kupasını hiç havaya kaldıramamış ve bu durumdan büyük hayal kırıklığı yaşamıştır; ancak şimdi, eski teknik direktör Arsène Wenger’in yarattığı altın çağlara denk gelecek ve hatta onları gölgede bırakabilecek bir altın çağ yaşarken, rekorları yeniden yazmaya kararlıdır.

Takipçilerin bir başka transfer döneminde de büyük harcamalar yapacağı düşünülürse, Premier Lig’de zirvede kalmak elbette büyük önem taşıyor; ancak Avrupa sahnesindeki mücadeleler de hoş bir nefes alma fırsatı sunmaya devam edecek.

PSG, Bayern Münih, Barcelona, Real Madrid ve tanıdık birçok rakibin şiddetli rekabetine sahne olan kıtayı fethetmek kolay bir iş değildir; bu nedenle, takımın odak noktasını daraltmak için somut başarıya giden diğer yolların kapatılması gerekebilir.