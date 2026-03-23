Getty/GOAL
Çeviri:
Premier Lig, Manchester City’nin 60 puanının düşürülmesi durumunda ‘kendi ligini mahvedecek’; eski Chelsea kaptanı, ‘aptalca’ FFP tartışmalarındaki gecikmeye tepki gösterdi
Manchester City, FFP davasında en az 115 suçlamayla karşı karşıya
2023 yılının Şubat ayından bu yana Etihad Stadyumu üzerinde, mali yönetimde usulsüzlük yapıldığına dair iddialar dolaşıyor. City’ye yöneltilen suçlamalarla ilgili bağımsız bir soruşturma 2024 yılının sonlarında tamamlandı.
15 ay boyunca karar hakkında hiçbir açıklama yapılmadı ve herkes bir sonraki adımın ne olacağı konusunda karanlıkta kaldı. Başından beri masumiyetini savunan Manchesterlılar, anlaşılır bir şekilde bu istenmeyen dikkat dağınıklığını ortadan kaldırmak istiyor.
Olası cezalarla ilgili son spekülasyonlar, City'nin 60 puanlık bir ceza alabileceğini ve bunun da onları Premier Lig tablosunda aşağıya, küme düşme bölgesine düşüreceğini öne sürüyor.
- Getty
Manchester City bu sezon 60 puanlık bir puan düşürme cezasına çarptırılabilir mi?
Bu sezonun bitmesine sadece yedi ya da sekiz maç kalmışken bu kadar sert bir önlemin alınması pek olası görünmüyor. Wiz Slots aracılığıyla konuşan eski Blues kaptanı Dunne, GOAL’a yakın zamanda verilmesi beklenen kararların ertelenip ertelenmeyeceği sorulduğunda şöyle dedi: “Bu işin bu kadar uzaması zaten saçmalık. Karara çok uzun zaman önce vardılar, o halde bulgularının sonuçlarını açıklamak için neden bu kadar uzun süre bekledikleri akıl almaz.
“Yani, sezonun bu aşamasında kararları açıklamaya başlarlarsa, önümüzdeki birkaç ay boyunca gerçekten ilginç bir şampiyonluk yarışı yaşanma fırsatı varken, bu durum tüm Premier League'i baltalar. Yani, şimdi kararlarını açıklamaya başlarlarsa kendi liglerini mahvediyorlar. Bu konuyu yaz aylarına kadar bekletmek en iyisi; geriye dönük olarak değil, ileriye dönük olarak ne yapacaklarına karar verebilirler.”
Kararın neden yaz aylarına kadar ertelenmesi muhtemel
City’nin itiraz hakkı bulunurken, 2026-27 sezonuna doğru herhangi bir yaptırımın uygulanabileceği kendisine sorulduğunda Dunne şöyle devam etti: “Artık işler böyle yürümek zorunda.
“Manchester City için bunun gerçekten moral bozucu olduğunu tahmin edebiliyorum çünkü bu konu uzun süredir peşlerini bırakmıyor. Bu konu onları takip ediyor ve ben, diğer eski oyuncular ya da kulüple ilişkisi olan herkes için röportajlar yaptığımızda konu hep ‘peki ya bu FFP meselesi ne olacak?
“Man City, Carabao Kupası’nı kazanmış olmaları, sürekli olarak çok iyi bir futbol stili sergileyen çok iyi oyuncular yetiştirmeleri gibi pek çok olumlu yönü varken, herkes sadece bunun olumsuz yanından bahsetmek istiyor. Bu yüzden, tüm bu meselenin halledilmesi ve sonuçlandırılması, Man City’den herkes için bir rahatlama olacaktır diye düşünüyorum.
“Bence Premier League için de nihayet bir karara varıp bu konuyu tamamen kapatmak, Man City’nin olduğu gibi kalmasına izin vermek, karşılarına çıkan her şeyle başa çıkmalarına izin vermek ve sadece futbola odaklanmaya geri dönmelerini sağlamak bir rahatlama olacaktır.”
- Getty
Etihad'da Guardiola ve ekibi için her zamanki gibi
City, bu sezon 30 maçta 61 Premier Lig puanı topladı; bu da, bazı kesimlerin tartıştığı ağır bir puan kesintisi durumunda takımın ligin en altına düşeceği ve Championship’e giden bir kapı açılacağı anlamına geliyor.
Pep Guardiola ve ekibi, bu uzun süren süreç boyunca işlerine her zamanki gibi devam etti ve transfer piyasasına daha fazla para yatırdı. Etihad Stadyumu'ndaki kampta, en ağır cezaların önleneceğine dair bir güven havası hakim görünüyor.