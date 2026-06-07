Premier Lig kulüpleri, Como'nun yıldız oyuncusu için 55 milyon avroluk teklifler hazırlarken, Serie A'nın devleri ise ilgiyi uzaklaştırmak için orta saha oyuncusuna yüksek bir fiyat biçti

Hırvat orta saha oyuncusu, Serie A’nın en yaratıcı isimlerinden biri olduğunu kanıtladıktan sonra değerinde büyük bir artış yaşadı. Teknik yeteneği ve oyun görüşü, onu Avrupa’nın önde gelen birçok kulübünün bir numaralı hedefi haline getirdi; bu kulüpler, 23 yaşındaki oyuncu için yaz transfer döneminde harekete geçmeye hazır.

Gianluca Dimarzio'nun haberine göre, ismi açıklanmayan iki Premier Lig kulübü bu yarışta başı çekiyor ve her ikisi de 50 ila 55 milyon euro civarında bir açılış teklifi sunmaya hazır. Onlar tek takipçiler değil; Bayern Münih de orta saha seçeneklerini genç yeteneklerle yenilemek amacıyla daha önce onun gelişimini takip etmek için temas kurmuştu.