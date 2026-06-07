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Premier Lig kulüpleri, Como'nun yıldız oyuncusu için 55 milyon avroluk teklifler hazırlarken, Serie A'nın devleri ise ilgiyi uzaklaştırmak için orta saha oyuncusuna yüksek bir fiyat biçti
Premier Lig devleri Baturina'nın peşinde
Hırvat orta saha oyuncusu, Serie A’nın en yaratıcı isimlerinden biri olduğunu kanıtladıktan sonra değerinde büyük bir artış yaşadı. Teknik yeteneği ve oyun görüşü, onu Avrupa’nın önde gelen birçok kulübünün bir numaralı hedefi haline getirdi; bu kulüpler, 23 yaşındaki oyuncu için yaz transfer döneminde harekete geçmeye hazır.
Gianluca Dimarzio'nun haberine göre, ismi açıklanmayan iki Premier Lig kulübü bu yarışta başı çekiyor ve her ikisi de 50 ila 55 milyon euro civarında bir açılış teklifi sunmaya hazır. Onlar tek takipçiler değil; Bayern Münih de orta saha seçeneklerini genç yeteneklerle yenilemek amacıyla daha önce onun gelişimini takip etmek için temas kurmuştu.
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Como, talipleri caydırmak için çok yüksek bir fiyat biçti
İngiltere'de söz konusu olan önemli meblağlara rağmen, Como kulübü değerli oyuncusundan ayrılmak için hiç acele etmiyor. Kulüp yönetimi, tarihi bir Avrupa kampanyasına hazırlanırken Baturina'nın planlarının merkezinde yer aldığını vurgulayarak taviz vermeyen bir tutum sergiliyor. Kulüp, potansiyel alıcıları caydırmak amacıyla oyun kurucuya fiilen 80 milyon avroluk bir fiyat biçti.
İtalyan ekibinin satma konusundaki isteksizliği, Baturina'nın A takım için taktiksel öneminden kaynaklanıyor. Oyuncu, Cesc Fabregas'ın ilk 11'inde vazgeçilmez bir unsur olarak görülüyor ve yönetim, onun varlığının kulübün büyümeye devam etmesi için hayati önem taşıdığına inanıyor. Kulübün değer biçtiği rakama ulaşan gerçekten olağanüstü bir teklif gelmedikçe, Hırvat oyuncunun Stadio Giuseppe Sinigaglia'da kalması bekleniyor.
Fabregas, Avrupa'daki mücadelelere odaklandı
Baturina gibi yıldızların geleceğini yönetmek, Fabregas için yapbozun sadece bir parçası. Şampiyonlar Ligi’ne tarihi bir şekilde katılma hakkı kazandıktan sonra, İspanyol teknik direktör şimdiden kadrosu ile kıtanın elit takımları arasındaki farkı nasıl kapatabileceğine odaklanmış durumda. 39 yaşındaki teknik adam, alt liglerden hızlı yükselişlerinin ardından sürekli gelişme ihtiyacını açıkça dile getiriyor. 2019'da Serie C'ye yükseldikten sonra Djarum Group tarafından satın alınan kulüp, Serie A'ya ulaşmak için iki kez daha yükselmeyi başardı ve Fabregas, ikinci sezonunda takımı dördüncü sıraya taşıdı.
"Evet, Cremonese maçının ertesi gecesi tüm takım ve teknik kadroyla kutlama yaptık. Pazartesi sabahı çoktan işe dönmüştük, bu doğru, çünkü yapılması gereken buydu. Şimdi herkes tatile çıkacak, ancak benim halletmem gereken önemli bir konu var. Seviyemizi, organizasyonumuzu ve daha birçok şeyi yükseltmemiz gerekiyor. Bunun hemen yapılması gerekiyor," dedi Fabregas, takımın ilk dörtte bitirmesinin ardından.
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Gelecek kampanyanın vizyonu
80 milyon avroya kadar direnme kararı, teknik kadro tarafından açıklanan genel stratejiyle uyumludur. Fabregas, Como’da kalma ve 2024’ten beri öncülük ettiği projeye devam etme niyetini çoktan teyit etmiştir. Bir “başyapıt” inşa etmek, ligin en yetenekli oyuncularını kadroda tutmayı gerektirir ve kulüp yönetimi, önümüzdeki fiziksel ve taktiksel zorluklara karşı rekabetçi bir kadro oluşturma konusunda teknik direktörün istekleriyle tam bir uyum içindedir.
Eski Arsenal ve Chelsea yıldızı, geçtiğimiz günlerde "Başkan ve direktörle [geleceğimle ilgili] uzun bir toplantı yaptık" dedi. "Fikri pekiştirdik; vizyonumuz şimdiden gelecek sezona odaklanmış durumda. Burada çok mutluyum; bildiğiniz gibi, bir iki adım daha atmam gerekiyor ve çok şey öğreniyorum. Bir zihniyet oluşturuyoruz." Bu zihniyet, kulübün yükselişinin devam etmesini sağlamak için Premier Lig'in finansal gücüne karşı sağlam durmayı içeriyor gibi görünüyor.