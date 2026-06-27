Premier Lig kulübüyle görüşmelerin başlamasıyla Shakhtar, Şampiyonlar Ligi iç saha maçlarını İngiltere’de oynayabilir

The Standard gazetesinin haberine göre, Shakhtar, yaklaşan Şampiyonlar Ligi kampanyası için potansiyel bir ev sahibi stadyum olarak Brentford’un Gtech Community Stadyumu’nu değerlendiriyor. Ukrayna ile Rusya arasında devam eden çatışma nedeniyle UEFA’nın getirdiği güvenlik kısıtlamaları yüzünden, kulüp geçen sezon Polonya’da maç oynadıktan sonra yurtdışında tarafsız bir saha bulmak zorunda. Batı Londra’da bulunan 17.000 kişilik stadyum, şu anda ciddi bir aday olarak öne çıkmış durumda ve iki taraf arasında görüşmeler devam ediyor.