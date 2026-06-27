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Premier Lig kulübüyle görüşmelerin başlamasıyla Shakhtar, Şampiyonlar Ligi iç saha maçlarını İngiltere’de oynayabilir
Londra’da bir mekan değerlendiriliyor
The Standard gazetesinin haberine göre, Shakhtar, yaklaşan Şampiyonlar Ligi kampanyası için potansiyel bir ev sahibi stadyum olarak Brentford’un Gtech Community Stadyumu’nu değerlendiriyor. Ukrayna ile Rusya arasında devam eden çatışma nedeniyle UEFA’nın getirdiği güvenlik kısıtlamaları yüzünden, kulüp geçen sezon Polonya’da maç oynadıktan sonra yurtdışında tarafsız bir saha bulmak zorunda. Batı Londra’da bulunan 17.000 kişilik stadyum, şu anda ciddi bir aday olarak öne çıkmış durumda ve iki taraf arasında görüşmeler devam ediyor.
- Getty Images Sport
Kulüp, görüşmelerin devam ettiğini doğruladı
Ukraynalı dev kulüp, kıtasal maç takvimini kesinleştirmeye çalışırken Batı Avrupa genelinde seçeneklerini açık tutuyor. Birleşik Krallık’a olası bir taşınma konusunda son dönemde ortaya çıkan spekülasyonlara değinen kulüp yetkilileri, şu anda birçok farklı yerin değerlendirildiğini doğruladı.
Kulübün resmi sözcüsü şu açıklamayı yaptı: “Shakhtar, gelecek sezonki UEFA Şampiyonlar Ligi maçları için bir ev sahibi stadyum ayarlamak amacıyla şu anda Birleşik Krallık ve Almanya’daki çeşitli stadyumlarla görüşüyor. Yakın gelecekte bir karar açıklanana kadar bu süreç hakkında yorum yapmayacağız.”
Yerel toplulukla kurulan güçlü bağlar
Batı Londra’ya geçici olarak taşınmak, özellikle Hounslow ve Ealing gibi komşu bölgelerdeki büyük Ukrayna toplulukları nedeniyle önemli bir kültürel öneme sahip olacaktır. Brentford, çeşitli yerel topluluk girişimleri aracılığıyla bu yerinden edilmiş ailelere aktif olarak destek verirken, aynı zamanda modern stadyumunu etkili bir şekilde kullanarak dış spor etkinliklerinden hayati öneme sahip ikincil gelir kaynakları yaratmaktadır. Bu sinerji, ortaklığı mantıklı kılmakta ve Premier Lig kulübünün kaynaklarını en verimli şekilde kullanmasını sağlarken, Shakhtar’a da sıcak bir üs sunmaktadır.
- Getty Images Sport
Eylül ayı lig aşaması yaklaşıyor
Shakhtar, Temmuz ayındaki eleme turlarını atlayarak Eylül ayında Şampiyonlar Ligi grup aşamasına doğrudan katılacak; bu durum, kulüp yöneticilerini lojistik hazırlıkları hızla tamamlamaya zorluyor. Öte yandan, yeni Premier Lig sezonu hızla yaklaşırken, Brentford, olası bir stadyum paylaşımı anlaşmasını kendi yaklaşan lig maçlarıyla dikkatli bir şekilde dengelemek zorunda.