Premier Lig kulübü, sezonun bitmesine dört maç kalmasına rağmen teknik direktörün ani ayrılışını resmen duyurdu

Parker, açıklamasında iki yıllık görev süresi boyunca kendisine destek olan kulüp yönetimi ve futbolculara teşekkürlerini iletti. 45 yaşındaki teknik adam, 2024 yılında Vincent Kompany’nin yerine atanmış ve kulübün kusursuz bir şekilde üst lige yükselme mücadelesinde kısa sürede taraftarların gözdesi haline gelmişti.

Parker, "Kulüpte geçirdiğim süre boyunca bana destek olan Alan ve kulüp yönetimine teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca, perde arkasında çalışan harika ve yorulmak bilmeyen personele ve en önemlisi, geldiğim ilk günden itibaren bana her şeyini veren oyunculara da teşekkürlerimi sunuyorum. Son olarak, Burnley taraftarlarına da teşekkür ederim. Hepinize ve bu harika kulübe gelecekte sadece en iyisini diliyorum." dedi.