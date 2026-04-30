Premier Lig kulübü, sezonun bitmesine dört maç kalmasına rağmen teknik direktörün ani ayrılışını resmen duyurdu
Karşılıklı anlaşma sonucu Parker'ın görev süresi sona erdi
Clarets, Perşembe günü eski İngiltere milli takım orta saha oyuncusuyla karşılıklı anlaşma yoluyla yollarını ayırdıklarını resmen duyurdu. Bu karar, Clarets'in geçen hafta Manchester City'ye evinde 1-0 yenilmesinin ardından Championship'e düşmesinin kesinleştiği hayal kırıklığı yaratan bir sezonun ardından geldi.
Kulübün resmi açıklamasında Burnley, "Scott Parker, karşılıklı anlaşma ile Burnley Futbol Kulübü'nün baş antrenörlüğü görevinden ayrıldı. Kulüp, Scott'a profesyonelliği, adanmışlığı ve katkıları için içten teşekkürlerini sunar. Parker, Burnley Futbol Kulübü ile bağlantılı herkesin saygı ve minnettarlığıyla ayrılıyor. 2026-27 sezonu öncesinde yeni bir kalıcı baş antrenör atama süreci başladı." dedi.
Parker, Turf Moor'daki en güzel anlarını yad ediyor
Görev süresinin zorlu bir şekilde sona ermesine rağmen, Parker takımın başına geçtiği ilk sezonunda rekorlar kırdı ve Burnley'i ilk denemesinde Premier Lig'e geri döndürdü. 2024-25 sezonunda, Championship'ten Premier Lig'e yükselmeyi garantilemek için 31 maçlık yenilmezlik serisi ve 30 maçta kalesini gole kapatma başarısı sergiledi.
Ayrılışının ardından Parker, samimi bir mesaj paylaştı: "Son iki yıldır bu büyük kulübü yönetmek benim için büyük bir ayrıcalıktı. Birlikte geçirdiğimiz yolculuğun her anından keyif aldım, ancak şimdi her iki taraf için de farklı yönlere ilerlemenin doğru zamanı olduğunu düşünüyorum. Kulüpte geçirdiğim süre boyunca başardıklarımızı, özellikle de 2024-25 sezonundaki unutulmaz yükselme sezonumuzu büyük bir gururla hatırlıyorum ve bu takımı Premier Lig'e taşımak benim için gerçek bir onurdu."
Clarets taraftarlarına şükranlarımız
Parker, açıklamasında iki yıllık görev süresi boyunca kendisine destek olan kulüp yönetimi ve futbolculara teşekkürlerini iletti. 45 yaşındaki teknik adam, 2024 yılında Vincent Kompany’nin yerine atanmış ve kulübün kusursuz bir şekilde üst lige yükselme mücadelesinde kısa sürede taraftarların gözdesi haline gelmişti.
Parker, "Kulüpte geçirdiğim süre boyunca bana destek olan Alan ve kulüp yönetimine teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca, perde arkasında çalışan harika ve yorulmak bilmeyen personele ve en önemlisi, geldiğim ilk günden itibaren bana her şeyini veren oyunculara da teşekkürlerimi sunuyorum. Son olarak, Burnley taraftarlarına da teşekkür ederim. Hepinize ve bu harika kulübe gelecekte sadece en iyisini diliyorum." dedi.
Sezon finali için geçici planlar
Clarets, A takım kadrosunu istikrara kavuşturmak için hızlı bir adım atarak Mike Jackson'ı geçici olarak göreve getirdi. Mevcut teknik kadronun desteğini alan Jackson, Cuma akşamı Leeds United deplasmanıyla başlayacak olan Premier Lig sezonunun son dört maçını yönetecek. Kalıcı bir teknik direktör arayışı resmi olarak başlamış olsa da, kulüp potansiyel adaylarla henüz resmi bir görüşme yapılmadığını açıkladı. Leeds maçının ardından Burnley, gelecek sezon ikinci lige dönmeye hazırlanırken Aston Villa, Arsenal ve Wolves ile karşılaşacak.