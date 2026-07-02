Premier Lig kulübü, beklenmedik puan kesintisini önlemek için iki oyuncuyu satmak zorunda kaldı

Hull’un en büyük ayrılığı, kaleci Pandur’un 6 milyon sterlinlik bir transferle Rangers’a katılması oldu. 26 yaşındaki oyuncu, kulübün üst lige yükselme mücadelesinde merkezi bir rol oynadı; 45 maça çıktı ve 11 maçta kalesini gole kapattı. Ocak 2024’te Fortuna Sittard’dan 1,5 milyon sterline transfer edilen oyuncunun satışı, PSR açısından önemli bir kâr sağladı.

Hull daha sonra 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Shehu'nun Panathinaikos'a 2,5 milyon sterlin karşılığında satıldığını doğruladı. Southend United'dan çok düşük bir tazminat bedeli karşılığında transfer edilen ve A takımda hiç forma giymeyen oyuncunun transferi, neredeyse tamamen saf kâr olarak değerlendirildi. Bu transfer, Kyle Joseph'in Middlesbrough'a 5 milyon sterlin karşılığında satılması planının suya düşmesinin ardından hayati önem kazandı.