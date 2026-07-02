Getty Images Sport
Çeviri:
Premier Lig kulübü, beklenmedik puan kesintisini önlemek için iki oyuncuyu satmak zorunda kaldı
Hull, iki önemli satışla PSR son tarihine yetişti
Hull, 30 Haziran’daki PSR son başvuru tarihinden önce mali açığını hızla gidererek, Premier Lig’e dönüşünü puan kesintisiyle başlama riskini önledi. BBC’ye göre, “Tigers” takımı, Championship play-off finalinde Middlesbrough’u 1-0 yenerek yükselmeyi garantilemiş olsa da, 2025-26 hesap döneminden kaynaklanan tahmini 6 milyon sterlinlik bütçe aşımını gidermesi gerekiyordu.
EFL PSR kuralları uyarınca, Championship kulüplerinin üç yıllık döngü boyunca toplam zararı 39 milyon sterlin ile sınırlıdır. Yükselmenin getirdiği mali kazançlara rağmen, Hull son tarihten önce transfer gelirleri elde etmek zorunda kaldı; kurallara uymaması halinde Premier Lig’de en fazla altı puan düşürülme cezası alabilirdi.
- AFP
İki transfer, mali sorunu çözdü
Hull’un en büyük ayrılığı, kaleci Pandur’un 6 milyon sterlinlik bir transferle Rangers’a katılması oldu. 26 yaşındaki oyuncu, kulübün üst lige yükselme mücadelesinde merkezi bir rol oynadı; 45 maça çıktı ve 11 maçta kalesini gole kapattı. Ocak 2024’te Fortuna Sittard’dan 1,5 milyon sterline transfer edilen oyuncunun satışı, PSR açısından önemli bir kâr sağladı.
Hull daha sonra 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Shehu'nun Panathinaikos'a 2,5 milyon sterlin karşılığında satıldığını doğruladı. Southend United'dan çok düşük bir tazminat bedeli karşılığında transfer edilen ve A takımda hiç forma giymeyen oyuncunun transferi, neredeyse tamamen saf kâr olarak değerlendirildi. Bu transfer, Kyle Joseph'in Middlesbrough'a 5 milyon sterlin karşılığında satılması planının suya düşmesinin ardından hayati önem kazandı.
Hull artık kadrosunu güçlendirmeye odaklanabilir
Bu iki oyuncunun ayrılması, Hull’un muhasebe son tarihinden önce mali açığını kapatmasını sağladı ve kulübün bu yaz yeni transferler yapmasını engelleyen mali kısıtlamaları ortadan kaldırdı.
Kulüp ayrıca, PSR sisteminden yeni kadro maliyet oranı (SCR) sistemine geçişten de fayda sağlıyor. SCR, kayıpları üç yıllık bir dönem üzerinden ölçmek yerine, kulüpleri kadroya harcanan gelirin oranına göre yıllık olarak değerlendirecek; bu da Hull'un Premier Lig gelirlerinin gelecekteki harcamalar üzerinde daha büyük bir etkiye sahip olmasını sağlayacak.
- AFP
Dikkatler Premier Lig’deki transferlere yöneliyor
Yeni mali dönemin başlamasıyla birlikte, Hull’un Premier Lig’e dönüş hazırlıkları kapsamında transfer planlarını hızlandırması bekleniyor. Haziran ayının sonlarında kulübü etkisi altına alan mali belirsizlik artık geride kaldığından, öncelikli hedef, en üst ligde rekabet edebilecek bir kadroyu güçlendirmektir.