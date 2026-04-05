Premier Lig kulübü, Ange Postecoglou’nun Tottenham’da kupa kazanamadığı “berbat” performansı ve Nottingham Forest’taki 39 günlük görev süresine rağmen, onunla “büyük bir risk” almaya hazırlandığı söyleniyor
Spurs ve Forest'ta tartışmalı bir geçmiş
Football Insider'ın haberine göre, Postecoglou, Forest'taki son derece başarısız bir dönemin ardından yaz transfer dönemi öncesinde seçeneklerini değerlendiriyor. Avrupa Ligi kupasını kazanmasına rağmen, Tottenham'daki görevi takımın ligi 17. sırada bitirmesiyle sonuçlandı ve bu durum onun işine mal oldu. Avustralyalı teknik adamın ardından City Ground'a yaptığı geçiş ise daha da felaketle sonuçlandı; görevinden alınana kadar sadece sekiz maç süren bir süreçti. Şimdi, İngiltere'nin en üst ligindeki kulüpler idari değişikliklere hazırlanırken, transfer departmanları, onun "Angeball" felsefesini, ligdeki çalkantılı döneminde ortaya çıkan ciddi savunma zaafiyetleriyle karşılaştırarak değerlendiriyor.
Taktiksel katılık ciddi endişelere yol açıyor
Eski Tottenham gözlemcisi Mick Brown, bu teknik direktörü kadrolarına katmayı düşünen kulüplere sert bir uyarıda bulunarak, onun yüksek pres taktiğini değiştirmeyi reddetmesine dikkat çekti. Dergiye konuşan Brown şunları söyledi: “Hâlâ çok saygı duyulan bir isim, ancak Premier Lig’deki performansı berbat. Takımları her yönden gol yiyordu ve işler onun için çok kötü gittiğinde bile taktiklerini değiştirmeyi ya da uyum sağlamayı reddetti. Bu, iyi bir teknik direktörün işareti değildir ve onu transfer etmek isteyen kulüpler için endişe kaynağı olmalıdır çünkü kulüp zor durumda kalırsa, o kulübü bu durumdan kurtaramayacaktır. Dediğim gibi, hala çok saygı duyulan bir isim olmasına rağmen, bu kulüpler için büyük bir endişe kaynağı olmalıdır. Ona bahis oynamak büyük bir risk olur.”
Premier Lig'de olası transfer hedefleri
Sezon sonunda birkaç teknik direktörlük pozisyonunun boşalması beklenirken, Postecoglou Crystal Palace, Bournemouth ve Fulham’daki gelişmeleri yakından takip ediyor. Bu kulüpler dikkat çeken bir isim arayışında olabilir, ancak istatistikleri onu tartışmalı bir aday haline getiriyor. Postecoglou, 81 Premier Lig maçında maç başına ortalama sadece 1,30 puan topladı. En üst ligin cazibesi hala güçlü olsa da, veriler onun yüksek tempolu futbolunun kabul görmesinin zor olduğunu gösteriyor. Takımlar genellikle estetik çekicilikten çok ligde kalma mücadelesine veya savunma sağlamlığına odaklanıyor ve bu da yönetim kurullarının, hücum ilklerinden ödün vermekte zorlanan bir teknik direktörü atamakta tereddüt etmesine neden oluyor.
Celtic'in sansasyonel dönüşü gündemde
Premier Lig'den ilgi gelmezse, Glasgow'a geri dönmek, zedelenen itibarını yeniden kazanması için ideal bir senaryo olabilir. Celtic şu anda Martin O’Neill'in geçici yönetiminde ve kulüp yönetimi, bu sezonun ardından görevi devralacak kalıcı bir teknik direktör arayışında. Parkhead'de yeniden bir araya gelmesi, onu hâlâ son derece takdir eden taraftar kitlesinin yanına dönmesi anlamına gelir. Ancak mali kısıtlamalar önemli bir engel teşkil edebilir.