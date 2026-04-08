Premier Lig'in zirvesindeki takımlar neden "yeni Lewandowski"yi yakından takip ediyor?

Oskar Pietuszewski henüz Mayıs ayında 18 yaşına girecek, ancak şimdiden futbol tarihine adını yazdırdı. Bu yetenekli genç oyuncu, Ocak ayındaki transfer döneminde Jagiellonia Białystok'tan FC Porto'ya 10 milyon avroya transfer olarak, Polonya'nın en üst ligi olan Ekstraklasa'da bugüne kadarki en yüksek transfer ücretini elde etti.

Pietuszewski, aynı zamanda Portekiz Ligi'ne transfer olan en pahalı 18 yaş altı oyuncu. Porto, onu 2029 yılına kadar geçerli bir sözleşmeyle kadrosuna kattı. Haberlere göre Arsenal, Manchester City ve Chelsea daha önce 17 yaşındaki oyuncuyu izlemek için scoutlar göndermişti, ancak Porto onu kadrosuna katmak için elinden geleni yaptı. Üst düzey yetenekleri geliştirme konusundaki mükemmel sicilleri, onun geleceği için umut verici.

Porto, Hulk, James Rodríguez ve Éder Militão gibi oyuncuları başarı öykülerine ekleyebilir; bu oyuncuların hepsi, Estádio do Dragão'ya nispeten tanınmayan isimler olarak geldiler, daha sonra ünlü oldular ve devasa meblağlara satıldılar. Pietuszewski'nin Portekiz'deki korkutucu derecede hızlı başlangıcı göz önüne alındığında, onun da aynı şeyi yapacağına bahse girecek çok az kişi vardır.

Dikkat çekici bir şekilde, Polonyalı yıldız, 2026 Dünya Kupası Avrupa play-off elemeleri sırasında milli takım kadrosuna da çağrıldı. Pietuszewski etrafındaki heyecan her maçta artıyor ve bu inanılmaz hızda gelişmeye devam ederse, sınırsız bir potansiyeli var. Voetbalzone, Robert Lewandowski'den bu yana Polonya'nın en büyük umudu hakkında bilmeniz gereken her şeyi sunuyor.

    Pietuszewski, Mayıs 2008'de Polonya'nın Białystok kentinde doğdu. Henüz küçük yaşlarda gelecek vaat eden bir futbolcu olduğunu gösteren Pietuszewski, altı yaşında kentin Talent Football Academy'sine kabul edildi. Pietuszewski'nin ilk antrenörü Rafal Muczynski için, onun içinde özel bir şey olduğu başından beri belliydi.

    "Onu sahada ilk gördüğüm anı hala hatırlıyorum. Takım arkadaşlarına kıyasla dinamizmi, hızı ve fiziksel gücüyle dikkat çekiyordu," dedi Muczynski kısa süre önce Portal dos Dragoes'e. "Dribbling yapmayı ve rakiplerle bire bir oynamayı severdi. Futbolu seviyordu, oynamayı seviyordu. Antrenmanların onun için dünyadaki en önemli şey olduğunu anlayabilirdiniz." O dönemde Pietuszewski, kendi yaş grubunun üstündeki yaş grubunda kendini deniyordu, ancak her şey yolunda gitmedi.

    "Gözlerinde sorunları olduğunu ve Edgar Davids tarzı bir gözlükle oynadığını hatırlıyorum. "Kazanamadığımızda gözlükleri buğulanırdı, ama Oskar'ın ağladığını görebilirdiniz," diye hatırladı Muczynski, Polonya medyası Weszlo'ya verdiği röportajda. "Bazen maçtan sonra öfkeyle soyunma odasında bir şeyleri fırlatırdı. İşler istediği gibi gitmediğinde, dünyayı yok etmek istermiş gibi davranırdı."

    Yine de iyi yanları kötü yanlarından daha ağır bastı. Pietuszewski kısa sürede Jagiellonia'nın altyapısına katılma teklifi aldı; burada Muczynski, kulüp efsanesi Ryszard Karalus'un gözetiminde önümüzdeki yedi yıl boyunca onun antrenörü olarak kaldı. Pietuszewski, agresifliğini olumlu bir özellik olarak gören Karalus'u hemen etkiledi.

    "O bir kavgacıydı, biraz da zorba. Sahada karşılık vermeyi severdi," diye ekledi Karalus, Weszlo ile yaptığı röportajda. "Bence davranışları, babasının ailede yokluğundan etkilenmişti. Annesi tarafından yetiştirildi. Erkek otoritesine ve biraz isyankarlığa ihtiyacı vardı, ama bu onu aynı zamanda korkusuz yaptı ve ona o kişiliği kazandırdı."

    2022'de Pietuszewski, yakında profesyonel futbola hazır olacağını gösterdi. Polonya U14 şampiyonasında gol kralı oldu ve ardından U17 Central Junior League (CLJ) maçında Jagiellonia'ya Cracovia karşısında 3-1'lik galibiyet getiren unutulmaz bir hat-trick yaptı. Ancak bir felaketin kapıda olduğunu hiç bilmiyordu.

  • Büyük bir atılım

    O yılın ilerleyen aylarında oynanan bir başka CLJ maçında, bu kez Krakow'da Hutnik'e karşı oynanan karşılaşmada, Pietuszewski korkunç bir çapraz bağ sakatlığı geçirdi. Ancak sakatlığın ciddiyetinin hemen farkında değildi.

    "Kulağa tuhaf gelebilir ama komik bir durumdu çünkü maç sırasında hiçbir şey hissetmedim. Maçın tamamını ağrısız oynadım," diye Laczy nas Pilka'ya anlattı. "Maçtan sonra her şey yolundaydı. Soyunma odasında hazırlanıp Białystok'a doğru uzun yolculuğa çıktık. Bir buçuk saatlik yolculuktan sonra, bir mola sırasında dizimde garip bir şey hissetmeye başladım. Biraz şişti, gerginleşti ve ağrı başladı. Hemen ardından endişe geldi."

    "Çok geç döndük ve dizim ağrıyordu, ama uyandığımda geçeceğini umuyordum. Ancak öyle olmadı. Kısa süre sonra MR çekimi yapıldı ve teşhisi öğrendim. İki haftadan az bir süre sonra ameliyat oldum."

    Pek çok gelecek vaat eden oyuncu, bu tür yıkıcı darbelerden kurtulmayı başaramadı, ancak bu durum Pietuszewski'nin kararlılığını daha da güçlendirdi: ''Ameliyattan önce yapmam gereken önemli işler olduğunu biliyordum. Geri dönüşümün olabildiğince sorunsuz geçmesi için spor salonunda hazırlandım. Yırtık bir bağın iyileşmesi genellikle yaklaşık bir yıl sürer. Altı ay sonra tam antrenmanlara döndüm ve yedi ay sonra ilk maçımı oynadım."

    O andan itibaren azimli Pietuszewski yavaş yavaş tamamen forma girdi ve sonunda sakatlığından önceki performansının çok ötesine geçti. 2024/25 sezonu başladığında, henüz on altı yaşında olmasına rağmen Jagiellonia'da ilk maçına çıkmaya hazırdı. Böylece, Avrupa Ligi play-off'larının Ajax'a karşı oynanan rövanş maçında, takımın mağlup olduğu karşılaşmanın son 20 dakikasında sahaya çıktı. Bu, şu anda Porto'da teknik direktörlüğünü yapan eski Ajax teknik direktörü Francesco Farioli ile ilk kez tanışması oldu. 

    Dört ay sonra, Pogoń Szczecin'e karşı Ekstraklasa'daki ilk maçında da yedek olarak sahaya çıktı. Sezonu, Conference League'de dört ve Jagiellonia'nın Wisla Krakow'a karşı kazandığı Polonya Süper Kupa finalinde bir maç olmak üzere, A takımda toplam 20 maçla tamamladı.

    Pietuszewski, sezonun sonunda Gornik Zabrze ile 1-1 berabere kaldıkları maçta kulüpteki ilk golünü şık bir şekilde attı. Ceza sahası kenarında bir savunma oyuncusunu ekarte etti ve ardından sağ ayağıyla uzak köşeye durdurulamaz bir şut gönderdi.

    Şimdi bir tane?

    Pietuszewski, 2025/2026 sezonunun ilk yarısında Jagiellonia'da düzenli bir ilk onbir oyuncusu haline geldi ve Polonya 21 yaş altı milli takım kadrosuna seçildi; burada, Avrupa Şampiyonası elemelerinde Kuzey Makedonya'ya karşı oynadığı ilk maçında hemen gol attı. Ayrıca, Ekstraklasa'da oynadığı on yedi maçta beş golün parçası oldu; bunların en önemlisi, Pogoń Szczecin'e karşı oynanan nefes kesici maçtı.

    Maç 1-1 berabere bitecek gibi görünüyordu, ta ki Pietuszewski uzatmaların üçüncü dakikasında muhteşem bir yarım voleyle golü atana kadar. 17 yaşındaki oyuncu için Jagiellonia teknik direktörü Adrian Siemieniec'ten daha mutlu kimse yoktu. Siemieniec, galibiyetin ardından gazetecilere şunları söyledi: "Dürüst olmak gerekirse, bu çocuğu hayranlıkla izliyorum çünkü gerçekten harika bir futbolcu olma potansiyeline sahip ve şimdiden ligde ve Avrupa kupalarında kendini gösteriyor."

    Ocak transfer dönemi yaklaşırken, Premier League'in önde gelen kulüplerinin yanı sıra FC Barcelona ve Bayern Münih'in de ilgilendiği sık sık haberlere konu oldu, bu da teknik direktör Lukasz Maslowski'nin genç oyuncuyu kaybedeceğini kabullenmesine neden oldu.

    ''Onunla ilgilenen kulüpler kesinlikle onun hayal gücünü harekete geçiriyor. Bazen bir oyuncu beklemek istemez," dedi Maslowski, TVP Sport'a. "Eğer doğru yer, doğru fiyat ve tüm taraflar kışın bunu yapmak isterse, kışın gerçekleşebilir. En iyi çözüm kışın bir transfer ayarlamak olurdu ve yeni kulübü onu altı ay daha Białystok'ta tutabilirdi.''

    Ancak Porto, Pietuszewski'nin doğrudan bir Avrupa üst ligine geçiş yapmaya hazır olduğunu düşündü ve bu, transfer yarışını kazanmasında şüphesiz bir faktör oldu. Haklı çıktılar da, çünkü genç oyuncu Liga Portugal'daki ilk dokuz maçında toplam altı gol ve asist kaydetti.

    İlk maçında bir penaltı kazandırdı ve Porto'nun Vitória SC'yi 1-0 yenmesine yardımcı oldu. Dikkat çekici bir şekilde, 27 Şubat'ta FC Arouca'ya karşı 3-1 kazanılan maçta, kulüpteki ilk golünü maçın başlamasından sadece on üç saniye sonra attı. Böylece Pietuszewski, Porto tarihindeki en genç yabancı golcü oldu ve bu gol, Portekiz'in bu üst düzey kulübünün stadyumunda atılan en hızlı gol olarak tarihe geçti. Bu başarıyı, José Mourinho'nun Benfica'sına karşı oynanan Clásico'da 2-2 berabere biten maçta muhteşem bir solo golle takip etti. Kendi yarı sahasından koşarak ilerleyen Pietuszewski, Nicolás Otamendi'yi muhteşem bir dönüşle geçtikten sonra topu sert bir vuruşla ağlara gönderdi.

    Sanki bu yetmezmiş gibi, Polonya milli takım teknik direktörü Jan Urban, geçen hafta Arnavutluk'a karşı oynanan Dünya Kupası play-off yarı finalinde 2-1 kazanılan maçta Pietuszewski'ye ilk milli maçını oynama şansı verdi. İkinci yarıda oyuna giren Porto'nun genç yıldızı, maçtaki en başarılı driplingleri yaptı, altı bire bir mücadelesinden beşini kazandı ve sahanın son bölümünde dört pas verdi. 

    En güçlü yanları

    Pietuszewski, Porto'da hemen iyi bir başlangıç yaparak uluslararası düzeyde hemen etkileyici bir performans sergilemek suretiyle olağanüstü bir cesaret gösterdi. Bu nedenle Porto'nun bir kulüp efsanesi de ondan oldukça etkilenmiş durumda. 

    "Bu çocuğu seviyorum çünkü yaratıcı. Risk almaktan korkmuyor," dedi eski Porto forveti Ricardo Quaresma geçtiğimiz günlerde Record'a. "Bu, günümüz futbolunda eksik olan bir şey. Onun gibi oyuncular topu alır ve bir kez, iki kez, üç kez denerler. Her seferinde topu kaybetseler bile dördüncü kez denerler. Ona en iyisini diliyorum."

    Gerçekten de, göz kamaştırıcı top kontrolüne sahip patlayıcı bir sol kanat oyuncusu olan Pietuszewski, savunmacılar için bir kabustur. Hızlı, güçlü ve boşlukları değerlendirmede ustadır. Aynı zamanda her iki ayağıyla da gol atabiliyor. Pietuszewski, 10 numara veya santrfor olarak oynayabilecek kadar çok yönlü, ancak kanatta oynamak ona daha uygun görünüyor, çünkü savunma görevini de yorulmak bilmeden yerine getiriyor.

    İyileştirilmesi gereken noktalar

    Ancak Pietuszewski henüz işinin sonuna gelmiş değil; yaşını göz önüne alırsak bu da beklenen bir durum. Bazen cesareti aleyhine işliyor; Farioli, Arouca'ya attığı gollerin ardından genç oyuncuya yönelik beklentileri biraz düşürmeye çalışırken bu konuya da değindi.

    "Bu genç oyuncular enerji getiriyor, ancak seçimleri her zaman doğru olmayabilir. Bu sürecin bir parçası," diye konuştu Porto teknik direktörü. Pietuszewski, geçen yıl Laczy nas Pilka ile yaptığı röportajda, bitiriciliğinin istikrarsız olduğunu kabul etmişti: "Karar verme yeteneğim henüz istediğim seviyede değil. Bu, sürekli üzerinde çalışmam gereken bir zayıflık. Bazen bunun, bu gibi basit durumlarda konsantrasyon eksikliğinden kaynaklandığını düşünüyorum. Bu konuda daha da fazla konsantre olmalıyım."

    Sadece içgüdülerine güvenmek yerine sakin kalması da büyük bir yardımcı olur. Pietuszewski'nin oyunu yavaşlatıp daha kolay seçeneği tercih etmesinin daha iyi olacağı anlar vardır. Ayrıca biraz çeşitlilik katmayı ve dıştan gitmeyi öğrenmesi gerekir, çünkü sağ ayağıyla içe doğru kesme eğilimi onu tahmin edilebilir hale getirebilir.

    Bununla birlikte, bu şeyler olgunlaştıkça ve en üst seviyede daha fazla deneyim kazandıkça kendiliğinden gelecektir. İnanılmaz bir ham potansiyel var ve bunu sergilemeye çoktan başladı.

    Yeni Luis Díaz mı?

    Pietuszewski, Barcelona'nın genç yeteneği Lamine Yamal ve Polonya'nın efsane ismi Jakub Blaszczykowski ile sık sık karşılaştırılıyor. Doğrudan oyun tarzı göz önüne alındığında, bu bir dereceye kadar mantıklı. Porto'nun en yeni yıldızı, aslında Portekiz'de de adını duyuran Bayern Münih'in yıldız oyuncusu Luis Díaz'a daha çok benziyor.

    Díaz, hızlı ayak hareketlerini inanılmaz bir çeviklikle birleştirerek, bire bir durumlarda neredeyse durdurulamaz hale geliyor. Kolombiyalı oyuncu ayrıca kaleyi gördüğü anda soğukkanlılığını koruyor. Pietuszewski de en az onun kadar yakalanması zor bir oyuncu ve Alman devinin yıldız oyuncusu kadar yıldırım hızında bir ivmelenme ve şut gücüne sahip, ancak henüz onun kadar isabetli değil.

    İkisi de mücadeleci bir zihniyete sahip ve sadece rakibin kalesine katkı sağlamakla yetinmiyorlar. Diaz'ın yüksek pres ve geri koşma isteği, hem Jürgen Klopp hem de Arne Slot yönetimindeki Liverpool'un başarısında çok önemliydi ve Bayern'de de aynı şekilde hareket ediyor.

    Pietuszewski de kanat bekine yardım etmek için canını dişine takıyor; Porto'daki ilk üç ayında 90 dakikada ortalama 7,5 top kapma kaydetti. Díaz, savunmada da hücumda olduğu kadar önemli olduğu için Porto'nun sadık taraftarları tarafından seviliyordu ve Pietuszewski onun izinden gitmek için gerekli tüm niteliklere sahip.

    Gelecek

    Pietuszewski, Porto'daki sezonu başarılı bir şekilde tamamlarsa, Premier Lig kulüpleri muhtemelen yine ona yöneleceklerdir. 50 milyon avronun üzerinde olan serbest kalma bedelini şimdiden hak etmeye başlayan oyuncu, ayaklarını yere sağlam basmaya devam ederse yakın gelecekte çok daha fazla değer kazanabilir. Lewandowski, Polonya milli takımındaki son derece umut verici ilk maçının ardından yeni takım arkadaşına tam da bunu yapması için ısrar etti.

    "O şüphesiz muhteşem, ama çocuğa biraz nefes alması için alan tanıyalım. Bırakalım gelişsin, bırakalım oynasın. Hemen gol atması ve top sürmesi gerektiği düşüncesiyle ona baskı yapmayalım," dedi milli takım kaptanı TVP Sport'a. "Bunu yapmasına izin verelim tabii ki, ama soğukkanlılıkla. Önünde koca bir kariyer var. O daha on yedi yaşında bir çocuk. Bırakalım da oyunun tadını çıkarsın, yeteneğini göstersin ve sahada ne yapması gerektiğini düşünsün. Onu korumaya çalışıyorum, çünkü futbol duyguların oyunudur."

    Güçlü bir müttefikten bahsetmişken. Pietuszweski, Lewandowski'den daha iyi bir akıl hocası dileyemezdi; Lewandowski, kariyerindeki bir sonraki adım konusunda da ona tavsiyelerde bulunabilir. Porto yıldızına kalırsa, bu adım İngiltere yerine İspanya'da atılacak. "Barcelona taraftarıyım, en çok onları izliyorum," diye itiraf etti Laczy nas Pilka'ya.

    Pietuszweski'nin bir gün Barça'da Lewandowski'ye yetişeceği ihtimali, o kadar iyi olduğu için hiç de uzak bir ihtimal değil. Ancak şimdilik, forvetin tavsiyesini ciddiye alması ve dışarıdan gelen gürültüye aldırış etmemesi akıllıca olacaktır. Porto, Pietuszweski'nin yeteneğini ortaya çıkarmak için ideal bir yer. İşleri basit tutarsa, en üst seviyeye açılan kapı çok geçmeden açılacaktır.

