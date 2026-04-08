Premier Lig'in zirvesindeki takımlar neden "yeni Lewandowski"yi yakından takip ediyor?

Pietuszewski, Mayıs 2008'de Polonya'nın Białystok kentinde doğdu. Henüz küçük yaşlarda gelecek vaat eden bir futbolcu olduğunu gösteren Pietuszewski, altı yaşında kentin Talent Football Academy'sine kabul edildi. Pietuszewski'nin ilk antrenörü Rafal Muczynski için, onun içinde özel bir şey olduğu başından beri belliydi.

"Onu sahada ilk gördüğüm anı hala hatırlıyorum. Takım arkadaşlarına kıyasla dinamizmi, hızı ve fiziksel gücüyle dikkat çekiyordu," dedi Muczynski kısa süre önce Portal dos Dragoes'e. "Dribbling yapmayı ve rakiplerle bire bir oynamayı severdi. Futbolu seviyordu, oynamayı seviyordu. Antrenmanların onun için dünyadaki en önemli şey olduğunu anlayabilirdiniz." O dönemde Pietuszewski, kendi yaş grubunun üstündeki yaş grubunda kendini deniyordu, ancak her şey yolunda gitmedi.

"Gözlerinde sorunları olduğunu ve Edgar Davids tarzı bir gözlükle oynadığını hatırlıyorum. "Kazanamadığımızda gözlükleri buğulanırdı, ama Oskar'ın ağladığını görebilirdiniz," diye hatırladı Muczynski, Polonya medyası Weszlo'ya verdiği röportajda. "Bazen maçtan sonra öfkeyle soyunma odasında bir şeyleri fırlatırdı. İşler istediği gibi gitmediğinde, dünyayı yok etmek istermiş gibi davranırdı."

Yine de iyi yanları kötü yanlarından daha ağır bastı. Pietuszewski kısa sürede Jagiellonia'nın altyapısına katılma teklifi aldı; burada Muczynski, kulüp efsanesi Ryszard Karalus'un gözetiminde önümüzdeki yedi yıl boyunca onun antrenörü olarak kaldı. Pietuszewski, agresifliğini olumlu bir özellik olarak gören Karalus'u hemen etkiledi.

"O bir kavgacıydı, biraz da zorba. Sahada karşılık vermeyi severdi," diye ekledi Karalus, Weszlo ile yaptığı röportajda. "Bence davranışları, babasının ailede yokluğundan etkilenmişti. Annesi tarafından yetiştirildi. Erkek otoritesine ve biraz isyankarlığa ihtiyacı vardı, ama bu onu aynı zamanda korkusuz yaptı ve ona o kişiliği kazandırdı."

2022'de Pietuszewski, yakında profesyonel futbola hazır olacağını gösterdi. Polonya U14 şampiyonasında gol kralı oldu ve ardından U17 Central Junior League (CLJ) maçında Jagiellonia'ya Cracovia karşısında 3-1'lik galibiyet getiren unutulmaz bir hat-trick yaptı. Ancak bir felaketin kapıda olduğunu hiç bilmiyordu.