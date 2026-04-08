Premier Lig'in zirvesindeki takımlar neden "yeni Lewandowski"yi yakından takip ediyor?

Pietuszewski, 2025/2026 sezonunun ilk yarısında Jagiellonia'da düzenli bir ilk onbir oyuncusu haline geldi ve Polonya 21 yaş altı milli takım kadrosuna seçildi; burada, Avrupa Şampiyonası elemelerinde Kuzey Makedonya'ya karşı oynadığı ilk maçında hemen gol attı. Ayrıca, Ekstraklasa'da oynadığı on yedi maçta beş golün parçası oldu; bunların en önemlisi, Pogoń Szczecin'e karşı oynanan nefes kesici maçtı.
Maç 1-1 berabere bitecek gibi görünüyordu, ta ki Pietuszewski uzatmaların üçüncü dakikasında muhteşem bir yarım voleyle golü atana kadar. 17 yaşındaki oyuncu için Jagiellonia teknik direktörü Adrian Siemieniec'ten daha mutlu kimse yoktu. Siemieniec, galibiyetin ardından gazetecilere şunları söyledi: "Dürüst olmak gerekirse, bu çocuğu hayranlıkla izliyorum çünkü gerçekten harika bir futbolcu olma potansiyeline sahip ve şimdiden ligde ve Avrupa kupalarında kendini gösteriyor."
Ocak transfer dönemi yaklaşırken, Premier League'in önde gelen kulüplerinin yanı sıra FC Barcelona ve Bayern Münih'in de ilgilendiği sık sık haberlere konu oldu, bu da teknik direktör Lukasz Maslowski'nin genç oyuncuyu kaybedeceğini kabullenmesine neden oldu.
''Onunla ilgilenen kulüpler kesinlikle onun hayal gücünü harekete geçiriyor. Bazen bir oyuncu beklemek istemez," dedi Maslowski, TVP Sport'a. "Eğer doğru yer, doğru fiyat ve tüm taraflar kışın bunu yapmak isterse, kışın gerçekleşebilir. En iyi çözüm kışın bir transfer ayarlamak olurdu ve yeni kulübü onu altı ay daha Białystok'ta tutabilirdi.''
Ancak Porto, Pietuszewski'nin doğrudan bir Avrupa üst ligine geçiş yapmaya hazır olduğunu düşündü ve bu, transfer yarışını kazanmasında şüphesiz bir faktör oldu. Haklı çıktılar da, çünkü genç oyuncu Liga Portugal'daki ilk dokuz maçında toplam altı gol ve asist kaydetti.
İlk maçında bir penaltı kazandırdı ve Porto'nun Vitória SC'yi 1-0 yenmesine yardımcı oldu. Dikkat çekici bir şekilde, 27 Şubat'ta FC Arouca'ya karşı 3-1 kazanılan maçta, kulüpteki ilk golünü maçın başlamasından sadece on üç saniye sonra attı. Böylece Pietuszewski, Porto tarihindeki en genç yabancı golcü oldu ve bu gol, Portekiz'in bu üst düzey kulübünün stadyumunda atılan en hızlı gol olarak tarihe geçti. Bu başarıyı, José Mourinho'nun Benfica'sına karşı oynanan Clásico'da 2-2 berabere biten maçta muhteşem bir solo golle takip etti. Kendi yarı sahasından koşarak ilerleyen Pietuszewski, Nicolás Otamendi'yi muhteşem bir dönüşle geçtikten sonra topu sert bir vuruşla ağlara gönderdi.
Sanki bu yetmezmiş gibi, Polonya milli takım teknik direktörü Jan Urban, geçen hafta Arnavutluk'a karşı oynanan Dünya Kupası play-off yarı finalinde 2-1 kazanılan maçta Pietuszewski'ye ilk milli maçını oynama şansı verdi. İkinci yarıda oyuna giren Porto'nun genç yıldızı, maçtaki en başarılı driplingleri yaptı, altı bire bir mücadelesinden beşini kazandı ve sahanın son bölümünde dört pas verdi.