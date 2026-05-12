"Premier Lig'in en yavaş oyuncusu!" - Richarlison, Tottenham'ın Leeds ile berabere kaldığı maçtaki "berbat" performansı nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu

talkSPORT Breakfast programında konuşan eski Aston Villa forveti Agbonlahor, Richarlison’un performansını sert bir şekilde değerlendirdi. Ayrıca hayal kırıklığı yaratan sonucun ardından diğer Tottenham oyuncularını da eleştirdi.

"Dün geceki maçı izlerken, yani Richarlison... Bir iddiaya girerim," dedi. "O, Premier Lig'in en yavaş oyuncusu. Herkesle iddiaya girerim, Richarlison Premier Lig'in en yavaş oyuncusu. Kaç kez koşu yaptıysa, hızlı bir stoper olmayan [Joe] Rodon bile doğrudan üzerine çıkıp topu ondan aldı. Korkunç bir performanstı."

"Bu oyuncu grubuna bakıyorum ve diyorum ki, Conor Gallagher, bu Spurs'un transfer ettiğini sandığı Conor Gallagher değil. Bu, Crystal Palace ve Chelsea'de oynayan oyuncu değil, tamamen farklı bir oyuncu, savunma açısından da çok zayıf. İzlemesi acı vericiydi ve zaman zaman Leeds, ilk vitesteydi, son 20 dakikada biraz hızlandı ve kazanmaları gerekirdi."