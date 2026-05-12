"Premier Lig'in en yavaş oyuncusu!" - Richarlison, Tottenham'ın Leeds ile berabere kaldığı maçtaki "berbat" performansı nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu
Baskı artarken Tottenham, Leeds'e karşı berabere kaldı
Tottenham, kazanması gereken maçta Tottenham Hotspur Stadyumu'nda Leeds United ile sinir bozucu bir beraberlikle yetindi. Spurs, ikinci yarının başında Mathys Tel'in golüyle öne geçmişti ancak maçın kontrolünü elinde tutamadı. Leeds, Dominic Calvert-Lewin'in penaltı golüyle skoru eşitledi. Bu sonuçla Tottenham, küme düşme mücadelesinde hâlâ tedirgin bir şekilde arkasına bakmaya devam ediyor. Bu sezon 10 golle Spurs'un en golcü oyuncusu olmasına rağmen Richarlison, maça etki edemedi. Performansı, maçtan sonra yorumcuların sert eleştirilerine maruz kaldı.
Agbonlahor acımasız bir yargıda bulundu
talkSPORT Breakfast programında konuşan eski Aston Villa forveti Agbonlahor, Richarlison’un performansını sert bir şekilde değerlendirdi. Ayrıca hayal kırıklığı yaratan sonucun ardından diğer Tottenham oyuncularını da eleştirdi.
"Dün geceki maçı izlerken, yani Richarlison... Bir iddiaya girerim," dedi. "O, Premier Lig'in en yavaş oyuncusu. Herkesle iddiaya girerim, Richarlison Premier Lig'in en yavaş oyuncusu. Kaç kez koşu yaptıysa, hızlı bir stoper olmayan [Joe] Rodon bile doğrudan üzerine çıkıp topu ondan aldı. Korkunç bir performanstı."
"Bu oyuncu grubuna bakıyorum ve diyorum ki, Conor Gallagher, bu Spurs'un transfer ettiğini sandığı Conor Gallagher değil. Bu, Crystal Palace ve Chelsea'de oynayan oyuncu değil, tamamen farklı bir oyuncu, savunma açısından da çok zayıf. İzlemesi acı vericiydi ve zaman zaman Leeds, ilk vitesteydi, son 20 dakikada biraz hızlandı ve kazanmaları gerekirdi."
Tottenham, ligde kalma umudunu sürdürüyor
Bu sonuçla Tottenham, sezonun bitmesine sadece iki maç kala küme düşme hattının sadece iki puan üzerinde kaldı. West Ham United, Newcastle United’ı yenerse, Spurs bir sonraki maçından önce küme düşme hattına girebilir.
Ancak Agbonlahor, maçtan çıkan tek olumlu noktayı vurguladı: James Maddison'ın dönüşü. Orta saha oyuncusu, sezon öncesi geçirdiği ön çapraz bağ sakatlığından kurtulduktan sonra yedek olarak sezonun ilk maçına çıktı.
"Maddison'a ihtiyaçları var. Maddison'ın oyuna girmesini görmek güzeldi," diye ekledi. "Aldığı alkışlardan da anlaşılacağı gibi, 'Tamam,' diye düşünüyor, 'Ben bu işin adamı olmalıyım'. Belki bir sonraki maçta değil, ama sezonun son maçında ilk 11'de yer alması beni şaşırtmaz, kulübünün ona ihtiyacı var."
Stamford Bridge'de büyük bir sınav bekliyor
Tottenham şimdi Stamford Bridge'de Chelsea'ye karşı zorlu bir deplasmana çıkacak. Bu maç, takımın Premier Lig'de kalıp kalmayacağının hâlâ belirsiz olduğu bir dönemde oynanacak. Spurs, tüm turnuvalarda Chelsea ile oynadığı son 13 karşılaşmada sadece bir kez galip gelebildi. Ligde kalma mücadelesi sürerken, Roberto De Zerbi'nin takımının Leeds maçında sergilediğinden çok daha güçlü bir performans göstermesi gerekecek.