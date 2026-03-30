Premier Lig’in en çok yönlü sağ bekleri kimler? Crystal Palace’ın yıldızı Daniel Munoz’a, kendisinden daha üst sıralarda yer alan isimler açıklandı; ayrıca hayallerindeki Manchester United transferinin “gerçekleşmeyebileceği” uyarısı yapıldı
Munoz, Crystal Palace'a ne kadara mal oldu?
Munoz, Ocak 2024'te Genk'ten Selhurst Park'a 8 milyon avro (7 milyon sterlin/9 milyon dolar) transfer ücreti karşılığında transfer oldu. 29 yaşındaki Kolombiya milli oyuncusu, İngiltere'nin en üst ligindeki yaşamın gerekliliklerine hızla uyum sağladığından, bu transfer oldukça karlı bir anlaşma olarak değerlendiriliyor.
Güney Amerikalı oyuncu, Avusturyalı teknik direktör Oliver Glasner'in yönetiminde başarılı bir performans sergiledi ve 3-4-2-1 sistemi sayesinde sağ kanatta etkili bir oyun ortaya koydu.
Eski Manchester United teknik direktörü Ruben Amorim gibi bu taktiksel yaklaşımı hayata geçirmekte zorlanan diğer isimlerin aksine, Munoz modern bir kanat bekinin bir takıma ne sunması gerektiğinin simgesi haline geldi.
O, geriye koşarken olduğu kadar ileriye koşarken de rahat ve sahanın her iki ucunda da olumlu katkı sağlıyor. Onun pozisyonundaki oyuncular genellikle ya hücumda ya da savunmada başarılı olurlar; bu iki alanı birbirine karıştıran bir oyuncu bulmak nadirdir.
Premier Lig'in en çok yönlü sağ bek oyuncusu kimdir?
Bunun sonucunda Munoz'un değeri önemli ölçüde arttı ve deneyimli Eagles yıldızına övgüler yağdı; ancak seçtiği pozisyonda Premier Lig'in en iyisi olarak kabul edilebilir mi?
Bu soru Morrison'a yöneltildiğinde, eski Palace forveti - Dünya Kupası Bahis Tekliflerinin adresi olan Freebets.com aracılığıyla konuşan - GOAL'a şunları söyledi: “Bu iyi ve zor bir tartışma, çünkü sağ bekler kanat beklerinden çok farklı. Kanat bek olarak, bu rolde kim oynarsa oynasın, muhtemelen en iyi kanat bek o olur. Ancak onun en iyi sağ bek olduğunu söyleyemem.
“Muhtemelen Jurrien Timber gibi birini söylerdim - bu sezon Arsenal'de bek olarak olağanüstüydü, harikaydı. Yani muhtemelen onun önünde başka bekler de var. Ancak Crystal Palace'a kanat bek olarak kattıkları açısından kesinlikle ilk dörtte yer alır, çünkü bence bu sezon olağanüstüydü. Ve o sakatlığı geçirdiğinde, takım onu çok özledi.”
Munoz, Manchester United'a transfer olma hayalini gerçekleştirebilecek mi?
Munoz, bu sezon diz ve omuz sorunlarıyla boğuştu ve bu durum onu tüm turnuvalarda toplam 14 maçta forma giyememeye zorladı. Uluslararası maç arası öncesinde, Palace’ın AEK Larnaca’yı mağlup ettiği Konferans Ligi maçında sahalara geri döndü.
2025-26 sezonunu başarılı bir şekilde tamamlamayı umuyor ve bu da bir sonraki transfer döneminde daha fazla transfer söylentisinin ortaya çıkmasına neden olabilir. Cesur Kolombiyalı oyuncu daha önce Premier League devi Manchester United'da forma giymenin kendisi için bir "rüya" olacağını belirtmişti.
Böyle bir transferin bir aşamada gerçekleşip gerçekleşmeyeceği sorulduğunda Morrison, "Aslında duruma bağlı. Artık yaşlanıyor ve Man United'ın yaşlı bir oyuncuya bu kadar para ödemesi... Bu tereddütleri anlıyorum.
“Ve bu çok zor çünkü Glasner oraya gidiyor olsaydı, belki de Munoz'u da yanında götürürdü, çünkü bu o dizilişe uygun olurdu. Ama Munoz kanat bekinde mi yoksa tam bekte mi daha iyi? İşte asıl karar bu. Ve Man United şu anda standart bir tam bekle oynuyor, yani vereceğiniz karar bu.
“Dinleyin, Munoz iyi bir oyuncu. Man United'da oynamak muhtemelen her çocuğun hayalidir, ama bu şu anda gerçekleşmeyebilir. Man United şu anda farklı bir pazarda transfer yapabilir. Ama eğer gerçekleşirse, ona iyi şanslar. Palace'ta olağanüstü bir performans sergiledi, ama bence o, bekten çok kanat bek olarak daha iyi. Ve bu tamamen farklı bir rol.”
Kırmızı Şeytanlar, 2026 yazında transfer harcamalarına hazır
Manchester United, geçici teknik direktör Michael Carrick yönetiminde dörtlü savunma düzenine geri döndü. Ancak kulüp, sağ bek pozisyonunda Diogo Dalot ve Noussair Mazraoui’nin yerine daha kaliteli bir oyuncu transfer etmek için transfer piyasasını takip ediyor olabilir; bu da Munoz’un isminin Old Trafford’daki yönetim çevrelerinde hâlâ gündemde olabileceği anlamına geliyor.