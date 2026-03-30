Premier Lig’in en çok yönlü sağ bekleri kimler? Crystal Palace’ın yıldızı Daniel Munoz’a, kendisinden daha üst sıralarda yer alan isimler açıklandı; ayrıca hayallerindeki Manchester United transferinin “gerçekleşmeyebileceği” uyarısı yapıldı

Munoz, Ocak 2024'te Genk'ten Selhurst Park'a 8 milyon avro (7 milyon sterlin/9 milyon dolar) transfer ücreti karşılığında transfer oldu. 29 yaşındaki Kolombiya milli oyuncusu, İngiltere'nin en üst ligindeki yaşamın gerekliliklerine hızla uyum sağladığından, bu transfer oldukça karlı bir anlaşma olarak değerlendiriliyor.

Güney Amerikalı oyuncu, Avusturyalı teknik direktör Oliver Glasner'in yönetiminde başarılı bir performans sergiledi ve 3-4-2-1 sistemi sayesinde sağ kanatta etkili bir oyun ortaya koydu.

Eski Manchester United teknik direktörü Ruben Amorim gibi bu taktiksel yaklaşımı hayata geçirmekte zorlanan diğer isimlerin aksine, Munoz modern bir kanat bekinin bir takıma ne sunması gerektiğinin simgesi haline geldi.

O, geriye koşarken olduğu kadar ileriye koşarken de rahat ve sahanın her iki ucunda da olumlu katkı sağlıyor. Onun pozisyonundaki oyuncular genellikle ya hücumda ya da savunmada başarılı olurlar; bu iki alanı birbirine karıştıran bir oyuncu bulmak nadirdir.