Premier Lig hakemi Anthony Taylor, 2026 Dünya Kupası’nın ardından emekli oluyor; 20 yıllık hakemlik kariyerinin ardından “yeni bir sayfa” açmayı planlıyor

Göz alıcı özgeçmişine rağmen, Taylor’ın kariyerinde önemli sürtüşmeler de yaşandı; bunların en dikkat çekeni, Jose Mourinho ile yaşadığı çok konuşulan çatışmaydı. 2023’te Sevilla ile Roma arasında oynanan Avrupa Ligi finalinin ardından, Portekizli teknik direktör stadyumun otoparkında Taylor ile yüzleşmiş ve ona iki kez “utanç kaynağı” demişti.

2025 yılında bu olay hakkında konuşan Taylor, bu tür davranışların hakemler üzerinde sahadaki 90 dakikanın ötesinde nasıl bir etki yarattığını vurguladı. Taylor, “Bu, taciz açısından başıma gelen en kötü durumdu,” dedi. “Sadece o sırada ailemle birlikte seyahat ediyor olmamdan dolayı değil, aynı zamanda insanların davranışlarının başkaları üzerinde yarattığı etkiyi de ortaya koyuyor.”