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Premier Lig hakemi Anthony Taylor, 2026 Dünya Kupası’nın ardından emekli oluyor; 20 yıllık hakemlik kariyerinin ardından “yeni bir sayfa” açmayı planlıyor
Efsanevi bir kariyer sona eriyor
Taylor, profesyonel hakemlikten derhal emekli olduğunu doğruladı ve 20 yıl boyunca 831 maça uzanan kariyerine son verdi.
2006 yılında Futbol Ligi'ne girmeden önce cezaevi memuru olarak kariyerine başlayan 47 yaşındaki hakem, 6 Temmuz 2026'da Dünya Kupası son 16 turunda İspanya'nın Portekiz'i 1-0 mağlup ettiği maçı yöneterek son maçına çıktı.
Ayrılışıyla ilgili düşüncelerini paylaşan Taylor, modern çağda üst düzey bir hakem olmanın getirdiği muazzam baskıya dikkat çekti. Taylor, “Üst düzeyde hakemlik yapmak muazzam bir ayrıcalıktı, ancak baskı çok yoğun ve sürekli bir inceleme altında oluyorsunuz,” dedi. “Artık kenara çekilip kariyerimin bir sonraki aşamasına geçmeyi dört gözle bekleme zamanı geldi.”
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Hakem camiasından gelen anma mesajları
Pro Ref’in baş hakem sorumlusu Howard Webb, Wythenshawe doğumlu hakem için yapılan anma mesajlarına öncülük ederek, Taylor’ın ayrılışının İngiliz birinci liginde bırakacağı büyük boşluğu vurguladı.
Webb, “Anthony, hem ulusal hem de uluslararası sahnede uzun yıllar boyunca futbola harika hizmetler sunmuştur,” dedi. “En önemli maçlarda hakemlik yapması için defalarca kendisine güvenildi.
Taylor’ın kariyeri, 2015 EFL Kupası finalinden 2023 Avrupa Ligi finaline kadar uzanan, yüksek riskli ortamlardaki varlığıyla şekillendi. Danimarka ile Finlandiya arasında oynanan Euro 2020 maçında sergilediği soğukkanlılıkla geniş çapta takdir topladı; Christian Eriksen’in sahada yere yığılması üzerine gösterdiği hızlı tepki nedeniyle övgü aldı.”
Tartışmalarla başa çıkmak ve Mourinho
Göz alıcı özgeçmişine rağmen, Taylor’ın kariyerinde önemli sürtüşmeler de yaşandı; bunların en dikkat çekeni, Jose Mourinho ile yaşadığı çok konuşulan çatışmaydı. 2023’te Sevilla ile Roma arasında oynanan Avrupa Ligi finalinin ardından, Portekizli teknik direktör stadyumun otoparkında Taylor ile yüzleşmiş ve ona iki kez “utanç kaynağı” demişti.
2025 yılında bu olay hakkında konuşan Taylor, bu tür davranışların hakemler üzerinde sahadaki 90 dakikanın ötesinde nasıl bir etki yarattığını vurguladı. Taylor, “Bu, taciz açısından başıma gelen en kötü durumdu,” dedi. “Sadece o sırada ailemle birlikte seyahat ediyor olmamdan dolayı değil, aynı zamanda insanların davranışlarının başkaları üzerinde yarattığı etkiyi de ortaya koyuyor.”
- Getty
Bir sonraki aşama için planlama
Taylor emekliliğe adım atarken, geride 163 uluslararası maçlık bir miras ve güvenilir, ancak sık sık mercek altına alınan bir hakem olarak kazandığı bir itibar bırakıyor. Onun ayrılışı, Pro Ref’in 2026-27 sezonu için hakemlerini tek bir grup altında birleştirmesiyle İngiliz hakemliğinin bir geçiş dönemine denk geliyor.
Deneyimli hakem, daha önce oyuncularla arasındaki yaş farkı nedeniyle sahadaki kariyerinin doğal olarak sona erdiğini ima etmişti. 20 yıllık hakemlik kariyeri artık resmen tarihe karışan Taylor’ın, gelecek planlarının ayrıntılarını henüz açıklamamış olsa da, bir şekilde bu sporla ilişkisini sürdürmesi bekleniyor.
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