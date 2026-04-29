Premier Lig efsanesi, Manchester United'a transfer söylentileri dolaşan Cole Palmer'a "zehirli" Chelsea'den ayrılmasını tavsiye etti

Bu uyarılar, Old Trafford’a transfer olacağına dair spekülasyonların giderek arttığı bir dönemde geliyor; bazı haberler, Palmer’ın Kuzey Batı’ya geri dönme fikrine sıcak bakabileceğini öne sürüyor. Oyuncu daha önce takımdan ayrılmak istediği yönündeki iddiaları kesin bir dille reddetmiş olsa da, Barry uzun vadeli bir planın olmamasının eninde sonunda olumsuz sonuçlar doğuracağına inanıyor.

Barry, "Cole Palmer ve diğerleri gibi herhangi bir oyuncu, Chelsea'de uzun vadeli ve istikrarlı bir gelecek görmüyorsa, futbolcu olarak sonuçta kısa süren kariyerlerinde 'nereye gidip başarılar elde edebiliriz' diye düşünmeye ve aramaya başlamaları doğal bir durumdur" diye ekledi.

Palmer, 12 haftaya kadar sahalardan uzak kalmasına neden olan rahatsız edici bir kasık sakatlığıyla boğuşarak kişisel olarak zorlu bir sezon geçirdi, ancak yine de 22 maçta 9 lig golü atmayı başardı.