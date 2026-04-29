Getty
Çeviri:
Premier Lig efsanesi, Manchester United'a transfer söylentileri dolaşan Cole Palmer'a "zehirli" Chelsea'den ayrılmasını tavsiye etti
Barry, Chelsea'deki zehirli ortama karşı uyarıyor
Eski Manchester City oyuncusu, Stamford Bridge'deki soyunma odası atmosferinin Chelsea'nin en parlak yıldızlarının gelişimine ciddi zarar verdiğine dair endişelerini dile getirdi. Barry, Palmer gibi oyuncuların spor alanındaki hedeflerine ulaşmak için başka kulüplere yönelmeleri gerekebileceğini öne sürdü.
Barry, Midnite'a yaptığı açıklamada, "Her oyuncu, istikrarlı bir kulüpte, istikrarlı bir soyunma odasında oynamak ister" dedi. "Belki biraz zehirli bir ortamda bulunuyorsanız, antrenmana çıkıp her gün performans göstermeniz zorlaşır, bu hoş bir durum değildir. Hepimiz biliyoruz ki, soyunma odası çok güçlüdür; iki ya da üç oyuncu menajerin inançlarından veya yöntemlerinden şüphe etmeye başlarsa, bu durum doğal olarak tüm takıma yayılır. Eğer o birkaç oyuncu mutlu değilse, içlerini kemiren bir şey varsa, yapabilecekleri seviyede performans gösteremezler ve bu durum tüm takımın performansına yansıyabilir. Eğer Chelsea'de durum böyleyse, bu soyunma odasını etkiliyor demektir.”
- Getty Images Sport
Manchester United'la ilgili transfer söylentileri ve sakatlık sorunları
Bu uyarılar, Old Trafford’a transfer olacağına dair spekülasyonların giderek arttığı bir dönemde geliyor; bazı haberler, Palmer’ın Kuzey Batı’ya geri dönme fikrine sıcak bakabileceğini öne sürüyor. Oyuncu daha önce takımdan ayrılmak istediği yönündeki iddiaları kesin bir dille reddetmiş olsa da, Barry uzun vadeli bir planın olmamasının eninde sonunda olumsuz sonuçlar doğuracağına inanıyor.
Barry, "Cole Palmer ve diğerleri gibi herhangi bir oyuncu, Chelsea'de uzun vadeli ve istikrarlı bir gelecek görmüyorsa, futbolcu olarak sonuçta kısa süren kariyerlerinde 'nereye gidip başarılar elde edebiliriz' diye düşünmeye ve aramaya başlamaları doğal bir durumdur" diye ekledi.
Palmer, 12 haftaya kadar sahalardan uzak kalmasına neden olan rahatsız edici bir kasık sakatlığıyla boğuşarak kişisel olarak zorlu bir sezon geçirdi, ancak yine de 22 maçta 9 lig golü atmayı başardı.
Rosenior’un ‘yedek öğretmen’ olarak bilinen ünü
Kulübün iç durumu, Rosenior yönetiminde bir kırılma noktasına geldi; kısa süren görev süresinin, oyuncuların kendisine saygı göstermemesi nedeniyle sarsıldığı bildiriliyor. Soyunma odasında uyumsuzluk hüküm sürüyordu; sonuçlar giderek kötüleşmeye başladıkça, takımın bazı üyelerinin eski teknik direktöre "yedek öğretmen" gibi alaycı bir lakap taktığı iddia ediliyor.
Barry, soyunma odasındaki hava bozulduğunda bir teknik direktörün durumu düzeltmesinin ne kadar zor olduğunu vurguladı. "Kariyerim boyunca bununla birkaç kez karşılaştım. Teknik direktör çaresizdir, bu oyuncunun soyunma odasını etkilediğini görür, onu takımdan çıkarmak ister, ancak futbolda bunu bir gecede yapamazsınız. Liam Rosenior'un bu konuda bir şey yapma şansı yoktu," dedi.
İstikrar arayışı devam ediyor
Palmer için öncelik, tam olarak forma girip Thomas Tuchel’in Dünya Kupası kadrosunda yerini garantilemek olmaya devam ediyor. Ancak, Chelsea’nin şu anda Premier Lig’de sekizinci sırada yer alması ve istenmeyen tarihi rekorlara imza atan gol kıtlığıyla boğuşması nedeniyle, kulüp Barry’nin başarı için hayati önem taşıdığını vurguladığı istikrarı sağlayamazsa, 23 yaşındaki oyuncunun sadakati sınanabilir.