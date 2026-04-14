Premier Lig efsanesi Man City'nin toparlanmasına destek verirken, Arsenal büyük maçlardaki başarısızlıkları nedeniyle Premier Lig şampiyonluk yarışından "düşmüş" durumda

"The Good, The Bad and The Football" podcast'inde konuşan Scholes, Arsenal'in şampiyonluk şansına ilişkin değerlendirmesinde oldukça açık sözlüydü. 11 kez Premier Lig şampiyonu olan Scholes, Gunners'ın şampiyonluk yarışının son haftalarında yaşanan yüksek baskı ortamında yol alabilmek için gerekli olan golcü ruhundan yoksun olduğunu öne sürdü ve özellikle de önemli maçlardaki performanslarına dikkat çekti.

Scholes, "Bence Arsenal'in şansı kalmadı ve tüm ivme Manchester City'nin lehine" dedi. "Bir noktada ligi kazanmak için rakiplerinizi yenmeniz gerekir. Onların bunu yaptığını görmedim, büyük maçları kazanamıyorlar. Pazar günü City'nin galibiyetinden başka bir şey göremiyorum, gerçekten göremiyorum."