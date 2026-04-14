Premier Lig efsanesi Man City'nin toparlanmasına destek verirken, Arsenal büyük maçlardaki başarısızlıkları nedeniyle Premier Lig şampiyonluk yarışından "düşmüş" durumda
Arsenal şampiyonluk yarışında tökezledi
Hafta sonu, Arsenal’in liderlik avantajının sadece altı puana inmesiyle Premier Lig şampiyonluk yarışı büyük bir değişime sahne oldu.
Mikel Arteta'nın takımı, evinde Bournemouth'a 2-1'lik sürpriz bir mağlubiyet yaşarken, Manchester City ise Stamford Bridge'de Chelsea'yi 3-0'lık rahat bir galibiyetle mağlup ederek üstünlüğünü ortaya koydu.
Pep Guardiola'nın takımı rakiplerine göre bir maç eksiği olduğu için, bu Pazar günü Etihad Stadyumu'nda oynanacak belirleyici karşılaşma öncesinde baskı giderek artıyor.
Scholes'a göre, son dönemdeki sonuçlardaki değişim, sezonun son düzlüğüne girerken psikolojik üstünlüğün tamamen Manchester'ın mavi tarafında olduğunu gösteriyor.
Scholes, önemli maçlardaki zayıflığı tespit ediyor
"The Good, The Bad and The Football" podcast'inde konuşan Scholes, Arsenal'in şampiyonluk şansına ilişkin değerlendirmesinde oldukça açık sözlüydü. 11 kez Premier Lig şampiyonu olan Scholes, Gunners'ın şampiyonluk yarışının son haftalarında yaşanan yüksek baskı ortamında yol alabilmek için gerekli olan golcü ruhundan yoksun olduğunu öne sürdü ve özellikle de önemli maçlardaki performanslarına dikkat çekti.
Scholes, "Bence Arsenal'in şansı kalmadı ve tüm ivme Manchester City'nin lehine" dedi. "Bir noktada ligi kazanmak için rakiplerinizi yenmeniz gerekir. Onların bunu yaptığını görmedim, büyük maçları kazanamıyorlar. Pazar günü City'nin galibiyetinden başka bir şey göremiyorum, gerçekten göremiyorum."
Guardiola'nın taktiksel gelişimi
Sezonun başlarında her zamanki istikrarını yakalamakta zorlanan City, tam da doğru zamanda formunu buldu. Real Madrid’e yenilerek Şampiyonlar Ligi’nden elendikten sonra City, Carabao Kupası’nı kazandı ve FA Kupası yarı finallerine yükseldi; bu performansıyla Guardiola dönemini tanımlayan o acımasız iç saha gücünü bir kez daha sergiledi.
Scholes, Katalan teknik direktörün bu sezon yeni yetenekleri sistemine entegre etmek için daha aktif bir yaklaşım sergilemek zorunda kaldığını belirtti.
Scholes, "Pep, son altı ayda bu takımı yıllardır hiç olmadığı kadar çok çalıştırmak zorunda kaldı" diye ekledi. "(Geçmişte) sahip olduğu takımlarda ise sadece arkasına yaslanıp izlemekle yetinmişti."
Yeni neslin yönetimi
Etihad'daki geçiş döneminde Jeremy Doku ve Rayan Cherki gibi genç yıldızlar daha ön plana çıktı; bu da teknik direktör koltuğundan farklı bir liderlik tarzı gerektirdi. Scholes, Arteta'nın takımını yakalamaya çalışan City'nin yeniden yükselişinde bu aktif yönetimin itici güç olduğunu düşünüyor.
Eski İngiltere milli futbolcu, "Son altı ila 12 ayda, onları çalıştırmak zorunda kaldı" dedi. "(Jeremy) Doku ve (Rayan) Cherki gibi oyunculara maçlar sırasında biraz talimatlar vermek zorunda kaldı ve bunu bir süredir yapmamıştı."