Premier Lig'e yükselme yarışında sarsıntı: FC Southampton play-off'lardan diskalifiye edildi - skandalın ardından Alman teknik direktör eleştirilerin hedefinde

Cumartesi günü Wembley'de Middlesbrough FC ile Hull City, üç yükselme pozisyonundan sonuncusu için mücadele edecek. Boro, yarı finalde Southampton'a yenilmişti (0-0, uzatmalarda 1-2). Ancak ilk maçtan önce, Saints kulübünden bir çalışanın Middlesbrough'un antrenmanını gözetlediği tespit edilmişti.

EFL, Southampton'ın "diğer kulüplerin antrenmanlarını izinsiz olarak filme almakla ilgili EFL kurallarını birçok kez ihlal ettiğini" kabul ettiğini açıkladı. Ayrıca kulüp, yöneltilen tüm suçlamalarla ilgili olarak bir uyarı aldı.

Eckert (33), skandalın ortaya çıkmasının ardından bir sahtekar olup olmadığı sorusuyla karşı karşıya kaldı. Boro ile oynanan maçların ardından düzenlenen basın toplantılarında konuyla ilgili birçok soru sorulduktan sonra, her iki seferde de öfkeli bir şekilde odadan çıktı.