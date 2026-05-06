Premier Lig'e dönüş mü? Darwin Nunez, eski Liverpool forvetinin Suudi Pro Ligi'ndeki kabusunu sona erdirecek Al-Hilal ile transfer anlaşmasına vardı
Suudi Arabistan bölümünün acımasız sonu
Nunez, Suudi Arabistan'ın dev kulübü Al-Hilal'e katıldığından bu yana henüz bir yıl geçmeden takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Şu anda 26 yaşında olan Uruguaylı milli oyuncu, geçen Ağustos ayında 46 milyon sterlinlik (63 milyon dolar) bir transfer ücreti karşılığında Orta Doğu'ya transfer olmuştu; ancak kulüp yönetiminin acımasız kadro kararı sonrasında Riyad'daki günleri kısa sürede bir kabusa dönüştü.
Forvet, bu yaz ayrılmasını kolaylaştırmak için kulüp yönetimi ile bir anlaşmaya vardı. Haftada 400.000 sterlin gibi dudak uçuklatan bir maaş almasına rağmen - bu rakam Anfield'daki önceki maaşının iki katından fazla - forvet, sezonun ikinci yarısında fiilen kenara itildikten sonra maddi kazançtan çok futbol kariyerine öncelik veriyor.
Benzema faktörü ve kayıt sorunları
Nunez’in Al-Hilal’daki düşüşünün tetikleyicisi, Ocak ayında Karim Benzema’nın takıma katılması oldu. Suudi Pro Ligi kuralları, kulüplerin 25 kişilik kadrolarında 2003’ten önce doğmuş en fazla sekiz yabancı oyuncu kaydetmelerine izin veriyor. Fransız efsane takıma katıldığında, Al-Hilal zor bir seçim yapmak zorunda kaldı ve eski Real Madrid kaptanına yer açmak için feda edilen isim Nunez oldu.
Sonuç olarak, 26 yaşındaki oyuncu Şubat ayından bu yana kulüpte forma giymedi. Ligde 16 maçta 6 gol ve 4 asist gibi saygın bir performans sergilese de, aylardır maç kadrosu dışında antrenman yapmak zorunda kaldı. Uruguaylı Referi'nin haberlerine göre, Nunez bu süreç boyunca profesyonel davranışını korudu, ancak maçlarda forma giyememesi, Marcelo Bielsa'nın milli takımındaki ilk 11'deki yerini kaybetmesine neden oldu.
Anfield'dan Riyad'a uzanan mücadeleler
Nunez, Liverpool'da tartışmalara yol açan üç yıllık bir dönemin ardından Suudi Arabistan'a transfer oldu. Benfica'dan 85 milyon sterlin (116 milyon dolar) civarında bir bedelle transfer edilen oyuncu, Merseyside'da beklentileri tam olarak karşılayamadı. Takımında bulunduğu süre boyunca Kırmızılar'ın Premier Lig şampiyonluğuna katkıda bulunsa da, son ayları Arne Slot'un eleştirileriyle gölgelendi; Slot, Nunez'in sahadaki çabasını "kabul edilemez" olarak nitelendirmişti.
Anfield'da geçirdiği süre boyunca Nunez, 143 maçta 40 gol attı, ancak kariyeri genellikle çok ses getiren kaçırılan goller ve istikrarsızlıkla tanımlandı. Jürgen Klopp yönetimindeki son sezonunda gözden düştü ve Al-Hilal, Liverpool'a yatırımlarının önemli bir kısmını geri kazanma fırsatı sunduğunda, kulüp forveti satarak kâr elde etmeyi tercih etti.
Uruguaylı oyuncu Avrupa'ya geri mi dönüyor?
Nunez itibarını yeniden kazanmaya çalışırken, Premier Lig'e dönüş ihtimali gündeme gelebilir. Chelsea, golcü bir forvet arayışını sürdürürken bu oyuncuya ilgi duyduğu belirtiliyor; aynı zamanda Serie A'nın devlerinden Juventus'un da durumu takip ettiği bildiriliyor. Her iki kulüp de Nunez'e, Avrupa futbolunun en üst seviyesinde hâlâ rekabet edebileceğini kanıtlama şansı sunacaktır.
Benfica'daki son sezonunda 41 maçta 34 gol atarak en iyi formunu yakalayan Nunez'i transfer etmek isteyen kulüpler, Şampiyonlar Ligi'nde rakip savunmaları dehşete düşüren oyuncuyu yeniden keşfedebilmeyi umuyor.