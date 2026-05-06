Nunez, Suudi Arabistan'ın dev kulübü Al-Hilal'e katıldığından bu yana henüz bir yıl geçmeden takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Şu anda 26 yaşında olan Uruguaylı milli oyuncu, geçen Ağustos ayında 46 milyon sterlinlik (63 milyon dolar) bir transfer ücreti karşılığında Orta Doğu'ya transfer olmuştu; ancak kulüp yönetiminin acımasız kadro kararı sonrasında Riyad'daki günleri kısa sürede bir kabusa dönüştü.

Forvet, bu yaz ayrılmasını kolaylaştırmak için kulüp yönetimi ile bir anlaşmaya vardı. Haftada 400.000 sterlin gibi dudak uçuklatan bir maaş almasına rağmen - bu rakam Anfield'daki önceki maaşının iki katından fazla - forvet, sezonun ikinci yarısında fiilen kenara itildikten sonra maddi kazançtan çok futbol kariyerine öncelik veriyor.